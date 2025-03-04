https://uz.sputniknews.ru/20250304/mirziyoyev-postanovleniye-premiya-zulfiya-48233661.html

Шавкат Мирзиёев наградил соотечественниц Государственной премией имени Зульфии — список

Шавкат Мирзиёев наградил соотечественниц Государственной премией имени Зульфии — список

Sputnik Узбекистан

Глава республики отметил особые достижения награжденных в области образования, науки, литературы, культуры, искусства, спорта, информационных технологий и общественной деятельности

2025-03-04T11:00+0500

2025-03-04T11:00+0500

2025-03-04T11:00+0500

награждение

постановление

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

премия

зульфия

общество

девушки

узбекистан

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил 28 соотечественниц Государственной премией имени Зульфии, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Таким образом глава республики отметил отличное поведение, уникальные таланты, инициативность, успехи в учебе, а также особые достижения в области образования, науки, литературы, культуры, искусства, спорта, информационных технологий и общественной деятельности одаренных девушек из Каракалпакстана, областей и Ташкента. Лауреаты Государственной премии имени Зульфии В соответствии с постановлением президента, дипломы и нагрудные знаки лауреатам Государственной премии имени Зульфии вручат на торжествах, проводимых в связи с празднованием Международного женского дня – 8 Марта. Также документом предусмотрено денежное вознаграждение обладательниц госпремии в размере 50-кратной базовой расчетной величины.

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