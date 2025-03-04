Шавкат Мирзиёев наградил соотечественниц Государственной премией имени Зульфии — список
© Пресс-служба президента УзбекистанаСогласно постановлению президента от 3 марта 28 девушек были удостоены Государственной премии имени Зульфии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики отметил особые достижения награжденных в области образования, науки, литературы, культуры, искусства, спорта, информационных технологий и общественной деятельности.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил 28 соотечественниц Государственной премией имени Зульфии, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Таким образом глава республики отметил отличное поведение, уникальные таланты, инициативность, успехи в учебе, а также особые достижения в области образования, науки, литературы, культуры, искусства, спорта, информационных технологий и общественной деятельности одаренных девушек из Каракалпакстана, областей и Ташкента.
Лауреаты Государственной премии имени Зульфии
Туремуратова Бийбиназ Кенесбай кизи — магистрант 1-го курса по специальности компьютерный инжиниринг Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий (Каракалпакстан)
Ибрагимова Шахзода Алишер кизи — тренер по художественной гимнастике Нукусской спортивной школы высшего мастерства по олимпийским и национальным видам спорта (Каракалпакстан)
Сотволдиева Мохинур Хазратулло кизи — базовый докторант по специализации теория литературы Узбекского государственного университета мировых языков (Андижанская область)
Усмонова Дилшода Эгамберди кизи — студентка 2-го курса факультета физической культуры Андижанского государственного педагогического института
Рухиллаева Нилуфар Шукрулло кизи — студентка 3-го курса факультета зарубежной филологии Национального университета Узбекистана (Бухарская область)
Бахронова Дилшода Тохировна — студентка 6-го курса медицинского факультета Бухарского государственного медицинского института
Ортикова Эъзоза Нодир кизи — магистрант 1-го курса по специальности международная экономика и менеджмент Университета мировой экономики и дипломатии (Джизакская область)
Абдуразокова Мехрибон Жалолиддин кизи — преподаватель класса фортепиано детской школы музыки и искусств №8 Шараф-Рашидовского района Джизакской области
Шералиева Жасмина Эркин кизи — студентка 1-го курса факультета искусствоведения Гулистанского государственного университета (Кашкадарьинская область)
Махаммадризоева Мадинабону Махаммадриза кизи — студентка 3-го курса факультета сельского хозяйства Международного сельскохозяйственного университета (Кашкадарьинская область)
Йулдошева Умматой Тулкиновна — магистрант 1-го курса по специальности промышленное управление Университета "Новый Узбекистан" (Навоийская область)
Абдуллаева Саида Равшан кизи — студентка 1-го курса лечебного факультета Ташкентской медицинской академии (Навоийская область)
Олимжонова Акидахон Анваржон кизи — ученица 11-го класса Наманганской специализированной школы искусств Наманганской области
Туйчиева Дилафруз Нуъмонжон кизи — студентка 3-го курса факультета узбекского языка и литературы Кокандского государственного педагогического института (Наманганская область)
Анорова Гулхаё Зокир кизи — работник по оказанию комплексных социальных услуг схода граждан махалли "Ватанпарвар" города Самарканда Самаркандской области
Хамдамова Афруза Акбаровна — ученица 9-го класса средней общеобразовательной школы №42 города Самарканда Самаркандской области
Абдусаламова Занжилой Фарход кизи — студентка 3-го курса факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков (Сырдарьинская область)
Ганиева Мафтуна Абдуазиз кизи — базовый докторант по специализации теория и методика образования и воспитания Гулистанского государственного университета (Сырдарьинская область)
Абдусаидова Гулрухсорабегим Комилжон кизи — студентка 4-го курса факультета уголовного правосудия Ташкентского государственного юридического университета (Сурхандарьинская область)
Зарипова Рушана Робертовна — базовый докторант по специализации узбекская литература Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои (Сурхандарьинская область)
Анварова Наима Анвар кизи — учитель родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №7 Чиназского района Ташкентской области
Уралова Ойша Абдураим кизи — руководитель семейного предприятия "Yangiobod kelajak sari" города Ангрена Ташкентской области
Абдурасулова Дилноза Ботирали кизи — ассистент кафедры программного инжиниринга Ферганского филиала Ташкентского университета информационных технологий
Сайназарова Лайлохон Одилжон кизи — руководитель кружка отдела культуры города Кувасая Ферганской области
Камалова Шахзода Кахрамон кизи — ученица 11-го класса специализированной средней общеобразовательной школы №3 города Ургенча Хорезмской области
Собирова Лайлохон Арслонбек кизи — магистрант 1-го курса по специальности теория и методика физической культуры и занятий спортом Ташкентского международного университета финансового менеджмента и технологий (Хорезмская область)
Содикова Насиба Мажитовна — студентка 3-го курса факультета театрального искусства Государственного института искусств и культуры Узбекистана (Ташкент)
Бабешко Алина Александровна — преподаватель кафедры хореографии Государственной академии хореографии Узбекистана (Ташкент)
В соответствии с постановлением президента, дипломы и нагрудные знаки лауреатам Государственной премии имени Зульфии вручат на торжествах, проводимых в связи с празднованием Международного женского дня – 8 Марта.
Также документом предусмотрено денежное вознаграждение обладательниц госпремии в размере 50-кратной базовой расчетной величины.