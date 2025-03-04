https://uz.sputniknews.ru/20250304/produkt-dlya-profilaktiki-infarkta-i-insulta-48235959.html
Врач назвала продукт для профилактики инфаркта и инсульта
Врач назвала продукт для профилактики инфаркта и инсульта
Sputnik Узбекистан
Вкусовые свойства нута ценят не только поклонники восточной кухни, но и вегетарианцы
2025-03-04T22:02+0500
2025-03-04T22:02+0500
2025-03-04T22:02+0500
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Регулярное употребление нута или турецкого гороха поддерживает работу сердца и способствует профилактике инсультов и инфарктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.По словам специалиста, железо в составе этого продукта поддерживает нормальное количество гемоглобина. Аминокислота лизин, имеющаяся в этой бобовой культуре, отвечает за регуляцию иммунной системы. Благодаря ей образуются антитела к проникающим в организм вирусам, активизируется рост и регенерация поврежденных тканей.Антиоксиданты и витамины в составе нута регулируют клеточную деятельность, что значительно улучшает состояние кожи. При этом вкусовые свойства нута ценят не только поклонники восточной кухни, но и вегетарианцы.Чтобы избежать метеоризма, она рекомендовала не употреблять нут вместе с фруктами, а также не запивать его жидкостью.
https://uz.sputniknews.ru/20250226/komu-protivopokazany-ananasy-48124264.html
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врач продукт профилактика инсульт инфаркт
врач продукт профилактика инсульт инфаркт
Врач назвала продукт для профилактики инфаркта и инсульта
Вкусовые свойства нута ценят не только поклонники восточной кухни, но и вегетарианцы.
Регулярное употребление нута или турецкого гороха поддерживает работу сердца и способствует профилактике инсультов и инфарктов, сообщает
РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.
"Витамины, минеральные вещества в составе нута снижают уровень "плохого" холестерина в крови, тем самым поддерживая работу сердца. Для профилактики инсульта и инфаркта достаточно съедать в неделю несколько чашек бараньего гороха", — отметила она.
По словам специалиста, железо в составе этого продукта поддерживает нормальное количество гемоглобина. Аминокислота лизин, имеющаяся в этой бобовой культуре, отвечает за регуляцию иммунной системы. Благодаря ей образуются антитела к проникающим в организм вирусам, активизируется рост и регенерация поврежденных тканей.
Антиоксиданты и витамины в составе нута регулируют клеточную деятельность, что значительно улучшает состояние кожи. При этом вкусовые свойства нута ценят не только поклонники восточной кухни, но и вегетарианцы.
"Единственный вред, который может принести употребление нута, — это повышенная способность продукта к газообразованию в кишечнике", — предупредила врач.
Чтобы избежать метеоризма, она рекомендовала не употреблять нут вместе с фруктами, а также не запивать его жидкостью.