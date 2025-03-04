https://uz.sputniknews.ru/20250304/tramp-priostanovil-voennuyu-pomosch-ukraine-48242237.html

Трамп приостановил всю военную помощь Украине

Трамп приостановил всю военную помощь Украине

Sputnik Узбекистан

В Белом доме ожидают, что Киев продемонстрирует стремление к миру

2025-03-04T15:30+0500

2025-03-04T15:30+0500

2025-03-04T15:30+0500

в мире

сша

украина

киев

дональд трамп

владимир зеленский

всу

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/325/08/3250813_182:0:2653:1390_1920x0_80_0_0_b75e8f92c3c4896b6b8be3ad1325e45b.jpg

ТАШКЕНТ, 4 марта — Sputnik. США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News. Речь идет о приостановке поставок Киеву оружия и боеприпасов, в том числе и тех, которые уже были заказаны или находились в пути.Как уточняет телеканал, речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.В ответ на это в Верховной Раде заявили, что Трамп подталкивает Украину к капитуляции на условиях России.Потеря Украиной новых единиц БМП Bradley, различных американских ракет и боеприпасов из-за приостановки помощи США приведет к увеличению количества смертей в рядах ВСУ, пишет Economist.Обозреватели издания указывают, что украинские военные все еще сильно зависят от американской поддержки: без поставок снарядов ВСУ будут реже применять некоторые виды артиллерийский орудий, а без новых ракет для систем ЗРК Patriot украинцы не смогут обеспечить противовоздушную оборону в еще большем числе своих городов.Прекращение США военной помощи Украине прокомментировали в Кремле. Возможная остановка американской военной помощи Украине может подтолкнуть Киев к началу мирного процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Другие заявления официального представителя Кремля:Напомним, что в пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым, а также участвовать в мирных переговорах.

украина

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

трамп украина военная помощь