Трамп приостановил всю военную помощь Украине
© Sputnik / Николай Лазаренко/
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В Белом доме ожидают, что Киев продемонстрирует стремление к миру.
ТАШКЕНТ, 4 марта — Sputnik. США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
"Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам", — сообщил ведущий в эфире телеканала, цитируя высокопоставленного представителя американской администрации.
Речь идет о приостановке поставок Киеву оружия и боеприпасов, в том числе и тех, которые уже были заказаны или находились в пути.
Как уточняет телеканал, речь идет не о постоянном прекращении помощи, а только о временной приостановке.
В ответ на это в Верховной Раде заявили, что Трамп подталкивает Украину к капитуляции на условиях России.
Потеря Украиной новых единиц БМП Bradley, различных американских ракет и боеприпасов из-за приостановки помощи США приведет к увеличению количества смертей в рядах ВСУ, пишет Economist.
Обозреватели издания указывают, что украинские военные все еще сильно зависят от американской поддержки: без поставок снарядов ВСУ будут реже применять некоторые виды артиллерийский орудий, а без новых ракет для систем ЗРК Patriot украинцы не смогут обеспечить противовоздушную оборону в еще большем числе своих городов.
Прекращение США военной помощи Украине прокомментировали в Кремле. Возможная остановка американской военной помощи Украине может подтолкнуть Киев к началу мирного процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Другие заявления официального представителя Кремля:
Москва приветствует заявления Дональда Трампа о желании принести мир на Украину;
остановка военной помощи ВСУ со стороны США будет наилучшим вкладом в дело мира;
еще предстоит узнать детали о возможной остановке американских поставок Украине;
основной объем военной помощи Киев получал от Штатов;
Москва помнит о введенных в первый срок Трампа антироссийских санкциях и поставках оружия на Украину;
Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают тему Украины при каждой встрече, Москва приветствует любые усилия в плане урегулирования конфликта;
Кремль не слышал официальных заявлений о возможности частичного снятия антироссийских санкций со стороны США;
отношения Москвы и Вашингтона нужно освобождать от негативного груза санкций.
Напомним, что в пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым, а также участвовать в мирных переговорах.