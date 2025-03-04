https://uz.sputniknews.ru/20250304/uzbekistan-mejdunarodnoye-sotrudnichestvo-agrarnaya-sfera-48233040.html
Узбекистан увеличит количество сортов хлопчатника, пшеницы и плодовых культур
Узбекистан увеличит количество сортов хлопчатника, пшеницы и плодовых культур
Sputnik Узбекистан
Главе республики презентовали планы международного сотрудничества в сфере сельского хозяйства
2025-03-04T09:50+0500
2025-03-04T09:50+0500
2025-03-04T09:50+0500
узбекистан
сельское хозяйство
сотрудничество
китай
шавкат мирзиёев
презентация
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Узбекистан увеличит количество сортов хлопчатника, пшеницы и плодовых культур. С этой целью специалисты республики посетили КНР, Италию и Японию, где изучили опыт научных институтов, крупных компаний и хозяйств. Разработанные планы международного сотрудничества представили президенту. Несмотря на то, что в Узбекистане действуют 14 научных институтов и 55 семеноводческих хозяйств, в вопросах выведения новых сортов и внедрения агротехнологий имеются значительные пробелы. Из-за низкой эффективности местных семян фермеры предпочитают зарубежные сорта. Между тем, Китайская академия сельского хозяйства имеет богатый опыт семеноводства и питомничества. В планах — создание образцовой территории с полным циклом выращивания: от получения саженцев до их посадки, защиты растений, сбора урожая и последующей переработки с применением современной техники и дронов. Один из актуальных вопросов для сферы сельского хозяйства — подготовка квалифицированных кадров. В этом году планируется отправить 200 молодых узбекистанцев в университеты Италии. Кроме того, в Ташкентском государственном аграрном и Международном сельскохозяйственном университетах, Ферганском институте пищевой промышленности создают центры изучения японского языка для отправки студентов в Японию. Также Шавкат Мирзиёев поручил Минсельхозу разработать программу по увеличению числа инновационных проектов в регионах.
https://uz.sputniknews.ru/20250303/novosibirsk-rynok-tovary-uzbekistan-48218232.html
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узбекистан хлопчатник пшеница международное сотрудничество
узбекистан хлопчатник пшеница международное сотрудничество
Узбекистан увеличит количество сортов хлопчатника, пшеницы и плодовых культур
Главе республики презентовали планы международного сотрудничества в сфере сельского хозяйства.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik.
Узбекистан увеличит количество сортов хлопчатника, пшеницы и плодовых культур. С этой целью специалисты республики посетили КНР, Италию и Японию, где изучили опыт научных институтов, крупных компаний и хозяйств. Разработанные планы международного сотрудничества представили
президенту.
Несмотря на то, что в Узбекистане действуют 14 научных институтов и 55 семеноводческих хозяйств, в вопросах выведения новых сортов и внедрения агротехнологий имеются значительные пробелы. Из-за низкой эффективности местных семян фермеры предпочитают зарубежные сорта.
Между тем, Китайская академия сельского хозяйства имеет богатый опыт семеноводства и питомничества.
"В связи с этим на базе Центра агроуслуг в Юкоричирчикском районе планируется создание системы семеноводства и питомничества на основе китайского опыта. На это будет привлечено 200 миллионов долларов инвестиций, будет налажено создание сортов хлопчатника пшеницы, риса, кукурузы, винограда и плодовых культур", — говорится в сообщении.
В планах — создание образцовой территории с полным циклом выращивания: от получения саженцев до их посадки, защиты растений, сбора урожая и последующей переработки с применением современной техники и дронов.
Один из актуальных вопросов для сферы сельского хозяйства — подготовка квалифицированных кадров.
В этом году планируется отправить 200 молодых узбекистанцев в университеты Италии.
Кроме того, в Ташкентском государственном аграрном и Международном сельскохозяйственном университетах, Ферганском институте пищевой промышленности создают центры изучения японского языка для отправки студентов в Японию.
"Поддержав представленные планы, глава государства подчеркнул необходимость расширения сотрудничества также с Венгрией, Нидерландами, Канадой, Австралией и Южной Кореей — странами с развитым агропромышленным сектором", — говорится в сообщении.
Также Шавкат Мирзиёев поручил Минсельхозу разработать программу по увеличению числа инновационных проектов в регионах.