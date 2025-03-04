https://uz.sputniknews.ru/20250304/uzbekistan-mejdunarodnoye-sotrudnichestvo-agrarnaya-sfera-48233040.html

Узбекистан увеличит количество сортов хлопчатника, пшеницы и плодовых культур

Узбекистан увеличит количество сортов хлопчатника, пшеницы и плодовых культур

Sputnik Узбекистан

Главе республики презентовали планы международного сотрудничества в сфере сельского хозяйства

2025-03-04T09:50+0500

2025-03-04T09:50+0500

2025-03-04T09:50+0500

узбекистан

сельское хозяйство

сотрудничество

китай

шавкат мирзиёев

презентация

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Узбекистан увеличит количество сортов хлопчатника, пшеницы и плодовых культур. С этой целью специалисты республики посетили КНР, Италию и Японию, где изучили опыт научных институтов, крупных компаний и хозяйств. Разработанные планы международного сотрудничества представили президенту. Несмотря на то, что в Узбекистане действуют 14 научных институтов и 55 семеноводческих хозяйств, в вопросах выведения новых сортов и внедрения агротехнологий имеются значительные пробелы. Из-за низкой эффективности местных семян фермеры предпочитают зарубежные сорта. Между тем, Китайская академия сельского хозяйства имеет богатый опыт семеноводства и питомничества. В планах — создание образцовой территории с полным циклом выращивания: от получения саженцев до их посадки, защиты растений, сбора урожая и последующей переработки с применением современной техники и дронов. Один из актуальных вопросов для сферы сельского хозяйства — подготовка квалифицированных кадров. В этом году планируется отправить 200 молодых узбекистанцев в университеты Италии. Кроме того, в Ташкентском государственном аграрном и Международном сельскохозяйственном университетах, Ферганском институте пищевой промышленности создают центры изучения японского языка для отправки студентов в Японию. Также Шавкат Мирзиёев поручил Минсельхозу разработать программу по увеличению числа инновационных проектов в регионах.

https://uz.sputniknews.ru/20250303/novosibirsk-rynok-tovary-uzbekistan-48218232.html

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