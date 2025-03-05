Мирзиёев: Борьба с коррупцией — общенациональная задача
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялось заседание Национального совета по противодействию коррупции
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики проанализировал работу по созданию среды, свободной от коррупции, и определил дальнейшие меры борьбы с этим явлением.
ТАШКЕНТ, 5 марта — Sputnik. Борьба с коррупцией является общенациональной задачей и делом совести каждого патриота страны, подчеркнул Шавкат Мирзиёев на заседании Национального совета по противодействию коррупции. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
"Если мы все объединим усилия, то обязательно добьемся значительных положительных результатов. Именно поэтому активисты махалли, старшее поколение, интеллигенция, писатели и поэты, работники сферы искусства и культуры, предприниматели, известные деятели, руководители, депутаты и сенаторы — вся общественность должна стать единым целом и рассматривать коррупцию как "язву на теле общества", — сказал Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялось заседание Национального совета по противодействию коррупции
Состоялось заседание Национального совета по противодействию коррупции
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики проанализировал проделанную работу по созданию среды, свободной от коррупции.
Он отметил, что коррупция — самое серьезное препятствие на пути реформ.
В связи с этим за последние годы:
приняты законы и создана новая система по борьбе с коррупцией;
в палатах парламента сформированы ответственные комитеты;
учреждены Национальный совет и Агентство по противодействию коррупции;
особое внимание уделено формированию условий, в которых общественность может открыто поднимать и обсуждать проблему коррупции.
В первую очередь предпринимаются меры по борьбе с причинами этого явления. Так, отказ от выделения земельных участков по решениям хокимов и переход к системе аукционов сделали процесс распределения более открытым. После внедрения программы "Шаффоф курилиш" также наблюдаются положительные изменения в данной сфере.
"Принятие закона о государственных закупках, цифровизация системы выборов и тендеров, а также установление здоровой конкуренции позволили за прошлый год сэкономить 14 триллионов сумов бюджетных средств", — говорится в сообщении.
Кроме того,
на сегодняшний день все банки республики предоставляют бытовые кредиты до 100 млн сумов онлайн за 5 минут без участия человека. В результате тысячи банкиров, ранее занимавшихся обработкой подобных заявок, теперь работают непосредственно в махаллях, предлагая проекты и кредитные программы, способствуя росту клиентской базы;
в системе дошкольного и школьного образования более 10 видов услуг полностью перевели в электронный формат, что сократило количество обращений в 2,5 раза;
систему высшего образования цифровизировали, ввели систему сдачи тестов и выбора вузов по их результатам, а автоматизированное получение 35 видов документов снизило число обращений в 2,2 раза;
благодаря использованию бодикамер инспекторами безопасности дорожного движения, продаже автомобильных номеров посредством аукционов и отказу от бумажных протоколов, факторы коррупции значительно сократились;
обслуживание населения и предпринимателей организовано на основе принципа "государства, служащего народу", отменены требования по предоставлению 120 видов документов, более 160 лицензий и разрешений Это привело к появлению на рынке почти 200 тыс. новых предпринимателей, а число предприятий с иностранным участием увеличилось почти в 5 раз, достигнув 23 тыс.;
количество электронных государственных услуг возросло в 15 раз, достигнув 721, а число их пользователей превысило 11 млн.
"Благодаря этим мерам укрепилась вера населения, предпринимателей, зарубежных партнеров, международных организаций и инвесторов в проводимые реформы. За последние семь лет привлечено свыше 120 миллиардов долларов инвестиций, а экономика страны увеличилась вдвое, достигнув 115 миллиардов долларов в прошлом году", — говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что борьба с коррупцией является постоянным процессом, и обозначил актуальные вопросы и будущие задачи в сфере:
изменить методику работы Агентства по противодействию коррупции;
в порядке эксперимента агентству передадут комплаенс-контроль в пяти ведомствах – министерствах здравоохранения, строительства, водного хозяйства, акционерных компаний "Узбекнефтегаз" и "Узсувтаъминот";
на уровне районов проведут глубокое изучение факторов бытовой и системной коррупции, на основе которого разработают конкретные меры и представят в Национальный совет;
состав региональных советов по противодействию коррупции полностью обновят. Во главе их будут стоять председатели областных Кенгашей народных депутатов;
региональные советы будут предлагать в Национальный совет изменения в законодательство, направленные на искоренение коррупционных факторов и обеспечение неотвратимости наказания;
прокуроры, руководители внутренних дел и налоговых органов больше не будут заниматься деятельностью секторов. Поставлены дополнительные задачи по предупреждению преступности и борьбе с ней;
для предотвращения коррупции в сфере государственных закупок создадут Экспертную комиссию;
на основе передового опыта разработают электронную платформу, позволяющую контролировать, чтобы цены на товары и услуги, приобретаемые в рамках госзакупок, не превышали среднерыночные показатели более чем на 20%. За нарушение этого требования введут меры ответственности и штрафы;
требования к закупкам основных средств за счет бюджета и внебюджетных фондов ужесточат. При закупках госучреждениями будет отдаваться приоритет отечественному транспорту и мебели, а в крупных проектах введут требование оценки с учетом высоких стандартов по борьбе с коррупцией.
Борьба с коррупцией начинается с выбора профессиональных и преданных своему делу сотрудников на государственную службу. В связи с этим президент дал поручения по совершенствованию процедур найма и оценки кандидатов.
Также глава республики отметил необходимость принятия закона о декларации доходов государственных служащих, проект которого вынесут на общественное обсуждение.
Вместе с тем он подчеркнул важность воспитания нового поколения, нетерпимого к коррупции, а также поддержки инициатив молодых людей.
Глава государства представил 55 конкретных инициатив, в рамках которых разработают 5 законов, 12 указов и постановлений, а также усилят роль парламента, Национального и региональных советов и институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией.
Отмечалось, что введение новой системы декларации доходов и порядка недопущения незаконного обогащения позволит сократить коррупционные факторы.
Наряду с этим,
усилят деятельность Агентства по противодействию коррупции и внутренних контрольных структур в организациях;
повысят ответственность руководителей министерств и ведомств в недопущении бытовой коррупции;
создадут систему оценки качества государственных услуг населением, в отношении руководителей с худшими показателями будут принимать строгие меры;
укрепят независимость контрольных инспекций, а в крупных инвестиционных проектах и аукционах внедрят механизмы предотвращения коррупции;
благодаря упорядочиванию системы госзакупок и ограничению прямых закупок обеспечат экономию бюджетных средств, будут пресекать нецелевые траты государственных средств;
освобожденные ресурсы используют для борьбы с преступностью, что укрепит стабильность в обществе и повысит доверие граждан;
усиление прокурорского надзора за незаконными проверками улучшит бизнес- и инвестиционный климат в регионах.
"Достигнутые результаты улучшат позиции страны в международных рейтингах, и к 2027 году будут созданы условия для выдвижения кандидатуры Узбекистана на проведение конференции UNCAC", — говорится в сообщении.
Самым важным результатом станет повышение правосознания населения, особенно молодежи, формирование в обществе сопричастности к борьбе с коррупцией.