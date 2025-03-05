https://uz.sputniknews.ru/20250305/mirziyoyev-borba-korruptsiyey-initsiativy-48256984.html

Мирзиёев: Борьба с коррупцией — общенациональная задача

Мирзиёев: Борьба с коррупцией — общенациональная задача

Sputnik Узбекистан

Глава республики проанализировал работу по созданию среды, свободной от коррупции, и определил дальнейшие меры

2025-03-05T18:10+0500

2025-03-05T18:10+0500

2025-03-05T18:10+0500

общество

борьба с коррупцией

президент узбекистана

инициатива

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ТАШКЕНТ, 5 марта — Sputnik. Борьба с коррупцией является общенациональной задачей и делом совести каждого патриота страны, подчеркнул Шавкат Мирзиёев на заседании Национального совета по противодействию коррупции. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Глава республики проанализировал проделанную работу по созданию среды, свободной от коррупции.Он отметил, что коррупция — самое серьезное препятствие на пути реформ.В связи с этим за последние годы:В первую очередь предпринимаются меры по борьбе с причинами этого явления. Так, отказ от выделения земельных участков по решениям хокимов и переход к системе аукционов сделали процесс распределения более открытым. После внедрения программы "Шаффоф курилиш" также наблюдаются положительные изменения в данной сфере.Кроме того,Президент подчеркнул, что борьба с коррупцией является постоянным процессом, и обозначил актуальные вопросы и будущие задачи в сфере:Борьба с коррупцией начинается с выбора профессиональных и преданных своему делу сотрудников на государственную службу. В связи с этим президент дал поручения по совершенствованию процедур найма и оценки кандидатов.Также глава республики отметил необходимость принятия закона о декларации доходов государственных служащих, проект которого вынесут на общественное обсуждение.Вместе с тем он подчеркнул важность воспитания нового поколения, нетерпимого к коррупции, а также поддержки инициатив молодых людей.Глава государства представил 55 конкретных инициатив, в рамках которых разработают 5 законов, 12 указов и постановлений, а также усилят роль парламента, Национального и региональных советов и институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией.Отмечалось, что введение новой системы декларации доходов и порядка недопущения незаконного обогащения позволит сократить коррупционные факторы.Наряду с этим,Самым важным результатом станет повышение правосознания населения, особенно молодежи, формирование в обществе сопричастности к борьбе с коррупцией.

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мирзиёев борьба с коррупцией