https://uz.sputniknews.ru/20250305/mirziyoyev-otchet-zanyatost-investitsii-eksport-48246854.html

Президенту Узбекистана доложили об обеспечении занятости населения, инвестициях и экспорте

Президенту Узбекистана доложили об обеспечении занятости населения, инвестициях и экспорте

Sputnik Узбекистан

С начала текущего года в республике введена новая система содействия занятости населения

2025-03-05T09:50+0500

2025-03-05T09:50+0500

2025-03-05T10:20+0500

общество

занятость населения

инвестиции

экспорт

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с отчетом по вопросам сокращения бедности и обеспечения занятости, а также по инвестиционным и экспортным показателям, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. С начала текущего года в республике введена новая система содействия занятости населения. Между 208 хокимами районов и городов и руководителями банков подписаны соглашения о сотрудничестве в данной сфере. В филиалах банков создали подразделения для работы в махаллях и назначили "махаллинских банкиров". В результате в январе к трудовой деятельности привлекли 239 тыс. человек, а в феврале – 480 тыс. С начала года малому и среднему бизнесу выделили кредитов на общую сумму 14 трлн сумов, в том числе 2 трлн сумов в рамках предпринимательских программ. Населению рассказывают о возможностях получения дохода, предлагают готовые бизнес-проекты, проводят обучающие мероприятия по их реализации. Факт трудоустройства подтверждается в налоговых органах, ведется регулярный мониторинг исполнения возложенных на ответственных лиц задач. Результаты анализа озвучили на совещании. Как отмечалось, высокие показатели по обеспечению занятости зафиксированы в Джизакской, Самаркандской, Бухарской и Навоийской областях, а также в рамках проектов Национального банка, "Асакабанка", "Микрокредитбанка" и Банка развития бизнеса. Однако в Сырдарьинской области, а также в 24 районах и городах результаты оказались неудовлетворительными. Поэтому в отношении 30 руководителей, допустивших низкую эффективность выполнения задач, приняты соответствующие меры. Отмечалось, что, исходя из накопленного опыта, в ближайшие месяцы необходимо повысить результативность работы, ориентировать безработных на профобучение и труд, приносящий доход. Глава республики дал указание в этом весеннем сезоне обеспечить посадку культур на всех приусадебных участках и арендуемых землях с отслеживанием процесса посредством платформы online-mahalla.uz. Что касается показателей инвестиций и экспорта, то за последние два месяца они продемонстрировали положительную динамику. С начала года освоено свыше $6 млрд иностранных инвестиций и кредитов. Реализовано 1,1 тыс. малых и средних проектов стоимостью $574 млн, что позволило создать более 17 тыс. новых рабочих мест. Экспорт товаров и услуг составил $2,8 млрд, экспорт ювелирной продукции вырос в 7 раз по сравнению с прошлым годом, в химической отрасли – в 1,7 раза, в электротехнике и пищевой промышленности – в 1,2 раза, а в сфере туристических услуг – в 1,6 раза. На 132 предприятиях внедрили международные стандарты, а 521 предприятие впервые вышло на внешний рынок, осуществив в феврале экспорт на $183 млн. Вместе с тем в некоторых отраслях и регионах показатели инвестиций остаются низкими, участники совещания обсудили причины этого и пути их устранения. Ответственные лица доложили о планах по освоению более $8 млрд иностранных инвестиций по итогам первого квартала и дополнительных возможностях для экспорта.

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президент узбекистана занятость населения инвестиции экспорт