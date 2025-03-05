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https://uz.sputniknews.ru/20250305/mirziyoyev-ukaz-gosnagrady-marta-48248501.html
Около 70 узбекистанок получат госнаграды в честь 8 марта — указ
Около 70 узбекистанок получат госнаграды в честь 8 марта — указ
Sputnik Узбекистан
Таким образом глава республики отметил многолетний плодотворный труд соотечественниц, их высокий профессионализм и мастерство, активное участие в осуществлении реформ, воспитание детей в духе любви и преданности Родине
2025-03-05T11:00+0500
2025-03-05T11:00+0500
узбекистан
общество
награждение
указ
президент узбекистана
международный женский день 8 марта
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Около 70 узбекистанок получат государственные награды в честь Международного женского дня — 8 марта. Это определено в указе президента. Глава республики наградил орденом "Дустлик" орденом "Соглом авлод учун" II степени орденом "Саломатлик" II степени медалью "Соглом турмуш" медалью "Содик хизматлари учун" медалью "Келажак бунёдкори" медалью "Шухрат" Таким образом глава республики отметил многолетний плодотворный труд соотечественниц, их высокий профессионализм и мастерство, активное участие в процессе реформ, большой вклад в укрепление духовно-нравственной атмосферы в семьях, воспитание детей в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.
узбекистан
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узбекистанки государственные награды 8 марта
узбекистанки государственные награды 8 марта

Около 70 узбекистанок получат госнаграды в честь 8 марта — указ

11:00 05.03.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПраздничное мероприятие по случаю 8 марта – Международного женского дня.
Праздничное мероприятие по случаю 8 марта – Международного женского дня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Таким образом глава республики отметил многолетний плодотворный труд соотечественниц, их высокий профессионализм и мастерство, активное участие в осуществлении реформ, воспитание детей в духе любви и преданности Родине.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Около 70 узбекистанок получат государственные награды в честь Международного женского дня — 8 марта. Это определено в указе президента.
Глава республики наградил
орденом "Дустлик"
1.
Абилову Айгул Турсуновну — уборщика управления благоустройства Канимехского района, Навоийская область
2.
Газиеву Любовь Борисовну — специалиста отдела государственного учреждения "Национальный институт метрологии Узбекистана"
3.
Гаибназарову Нодиру Баходиржановну — заведующую отделом охраны труда Совета Федерации профсоюзов Узбекистана
4.
Жамолову Дилнозу Муйидиновну — заместителя директора Института истории Академии наук РУз
5.
Козихонову Орзигул Муйдиновну — председателя Комитета Сената Олий Мажлиса РУз по вопросам молодежи, женщин, культуры и спорта
6.
Кунназарову Бибисару Калмуратовну — члена управления Республики Каракалпакстан ассоциации "Хунарманд", ткачиху изделий для юрты
7.
Мамадиярову Насибали Аблакуловну — заместителя хокима Булунгурского района – начальника отдела семьи и женщин, Самаркандская область
8.
Мамбетниязову Гулзар Шерниязовну — заместителя хокима Чимбайского района – начальника отдела семьи и женщин, Каракалпакстан
9.
Минаеву Гулнару Акрамовну — старшего мастера цеха Самаркандского вагонного депо акционерного общества "Узвагонтаъмир" акционерного общества "Узбекистон темир йуллари", Самаркандская область
10.
Мирзаеву Хабибу Бабаевну — члена фольклорного ансамбля "Олтин мерос" Акалтынского района, руководителя спортивного кружка "Эъзозли аёллар", Сырдарьинская область
11.
Мусурманову Айнису — заместителя директора Научно-исследовательского института семьи и гендера при Комитете семьи и женщин РУз
12.
Работневу Ларису Александровну — инженера службы обеспечения качества самолетов западного производства общества с ограниченной ответственностью "Uzbekistan Airways Technics"
13.
Салихову Мавлиду Назруллаевну — эксперта Центра социальной защиты семьи "Ойдин Нур" Бухарской области
14.
Султонову Хубон Тойировну — лидера движения "Окила аёллар" схода граждан махалли "Кавола Махмуд" Бухарского района, Бухарская область
15.
Тожибаеву Санобархон Уктамовну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Чуст Уктамжон сервис" Чустского района, Наманганская область
16.
Турсункулову Джамилю Шамсиевну — машиниста крана шарикопрокатного отделения акционерного общества "Узбекский металлургический комбинат", Ташкентская область
17.
Шомуратову Ойгул Жабборовну — цветовода управления благоустройства Термезского района, Сурхандарьинская область
18.
Элбоеву Клару Чулиевну — главного чабана общества с ограниченной ответственностью "Нишон коракулчилик" Нишанского района, Кашкадарьинская область
19.
Юлдашову Мехри Артиковну — заместителя хокима Дехканабадского района – начальника отдела семьи и женщин, Кашкадарьинская область
орденом "Соглом авлод учун" II степени
1.
Адхамжонову Мавлудахон Хамзаевну — члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз по вопросам экологии и охраны окружающей среды
2.
Ахмедову Сорахон Толипжановну — профессора кафедры административного права Академии МВД РУз
3.
Камолову Истат Шукуровну — заместителя хокима Гиждуванского района – начальника отдела семьи и женщин, Бухарская область
4.
Негматову Халиму Утабовну — заместителя хокима города Джизака – начальника отдела семьи и женщин, Джизакская область
5.
Саидову Дилфузу Эшкуловну — директора специализированной средней общеобразовательной школы № 22 города Джизака, Джизакская область
6.
Солиеву Уктамхон Козоковну — учителя творческой школы имени Эркина Вахидова, поэтессу, Ферганская область
7.
Султанову Дилшоду Намазовну — профессора кафедры искусства Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета, Самаркандская область
8.
Тожибаеву Наргизу Келдибековну — заместителя хокима Сырдарьинской области – начальника управления семьи и женщин
9.
Хилватуллаеву Зарипу Абдуназаровну — заместителя хокима Пскентского района – начальника отдела семьи и женщин, Ташкентская область
10.
Хусенову Насибу Исматовну — помощницу главного имама Карманинского района по делам женщин, главную отыное, Навоийская область
орденом "Саломатлик" II степени
1.
Абдурахманову Фаридахон Насирдиновну — анестезиолога-реаниматолога Андижанского областного детского многопрофильного медицинского центра
2.
Лякшеву Галину Петровну — участковую медсестру Центральной консультативно-диагностической поликлиники №1 Главного медицинского управления
медалью "Соглом турмуш"
1.
Аллаярову Дилфузу Миржалиловну — учителя русского языка средней общеобразовательной школы №7 Юкарычирчикского района, марафонца, Ташкентская область
2.
Исмоилову Дилдору Уктамовну — руководителя семейного предприятия "Шерзодбек шифо клиникаси" Кошкупырского района, Хорезмская область
3.
Полвонову Луфтинисо Бобошарифовну — акушера семейного врачебного пункта "Чунгара Зилол" Риштанского района, Ферганская область
медалью "Содик хизматлари учун"
1.
Турсунову Навбахор Эшмуродовну — председателя Джамбайского межрайонного экономического суда, Самаркандская область
2.
Хайитову Сайёру Номозбоевну — командира группы отдела охраны Яккасарайского района Национальной гвардии РУз, Ташкент
медалью "Келажак бунёдкори"
1.
Ёкубжонову Шахнозу Тулкинжон кизи — магистранта Российской академии музыки имени Гнесиных
2.
Файзуллаеву Мадину Хикматиллаевну — солиста государственного учреждения "Узбекконцерт"
медалью "Шухрат"
1.
Абдувалиеву Санобар Султоновну — машиниста компрессорных установок шахты "Кучбулок" Ангренского рудоуправления акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Ташкентская область
2.
Абдуллаеву Озоду Сафибуллаевну — декана факультета информатизации промышленности Наманганского инженерно-строительного института, Наманганская область
3.
Абдусаламову Фарогат Суннатулла кизи — руководителя коллектива хора Государственного симфонического оркестра Узбекистана
4.
Азизову Гулбахор Назруллаевну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Bahor Deco" Мирзо-Улугбекского района, город Ташкент
5.
Аитбаеву Замиру Жолдашовну — председателя схода граждан махалли "Наукан баг" города Нукуса, Каракалпакстан
6.
Акрамову Машхуру Зафаржон кизи — директора общества с ограниченной ответственностью "Ellycardin Tekstil" города Кувасая, Ферганская область
7.
Арипову Мактубу Кабуловну — заместителя хокима Учтепинского района – начальника отдела семьи и женщин, Ташкент
8.
Бобомуротову Гулрух Умаровну — заместителя хокима Нуратинского района – начальника отдела семьи и женщин, Навоийская область
9.
Боеву Фотиму Салохиддиновну — индивидуального предпринимателя Паркентского района, Ташкентская область
10.
Дехканову Наргизу Акбаровну — заместителя хокима города Андижана – начальника отдела семьи и женщин, Андижанская область
11.
Ёркулову Марзию Файзиевну — руководителя библиотеки схода граждан махалли "Урганжи" Пахтачийского района, Самаркандская область
12.
Жураеву Озоду Хасановну — руководителя семейного детского дома № 1 Денауского района, Сурхандарьинская область
13.
Йулдашеву Махлиё Норпулатовну — швею-ремесленницу Гузарского района, Кашкадарьинская область
14.
Камолдинову Мукарамхон Усмановну — мастера сборочной линии общества с ограниченной ответственностью "Auto Rubber" города Андижана, Андижанская область
15.
Каримову Шахнозу Яндашовну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Baraka Non Navoiy" города Навои, Навоийская область
16.
Каршибаеву Гулчехру Шодмонкуловну — руководителя фермерского хозяйства "Болгали Килич ака" Баяутского района, Сырдарьинская область
17.
Комилову Саодат Юсупжоновну — электромонтера телеграфа телекоммуникационного узла города Джизака, Джизакская область
18.
Кораеву Дилнавоз Кумаковну — ведущего инженера-технолога Шуртанского нефтегазодобывающего управления, Кашкадарьинская область
19.
Кучкорову Барно Ибодуллаевну — заместителя хокима Янгиарыкского района – начальника отдела семьи и женщин, Хорезмская область
20.
Маматкулову Зиннат Маматкуловну — шелковода общества с ограниченной ответственностью "Янгиобод агропилласи" Янгиабадского района, Джизакская область
21.
Матчонову Мухаббат Мадиримовну — младшего медицинского работника мужского дома-интерната для лиц с инвалидностью "Мурувват" Хивинского района, Хорезмская область
22.
Мирзаеву Мехрию Шабобаевну — женского активиста схода граждан махалли "Сариосиё" Вабкентского района, Бухарская область
23.
Набиеву Дилрабо Ибрагимовну — заместителя хокима Давлатабадского района – начальника отдела семьи и женщин, Наманганская область
24.
Равшанову Фариду Файзуллаевну — заместителя хокима Джаркурганского района – начальника отдела семьи и женщин, Сурхандарьинская область
25.
Рузиеву Иродабону Кахрамон кизи — лаборанта химического анализа технологической лаборатории Завода по производству урана государственного предприятия "Навоийуран", Навоийская область
26.
Юлдашеву Марям Абдухалимовну — заместителя хокима Куштепинского района – начальника отдела семьи и женщин, Ферганская область
27.
Тожихонову Гавхарой Ахунжановну —помощника хокима в сходе граждан махалли "Янги хаёт" Мархаматского района, Андижанская область
28.
Тошпулатову Кизлархон Эшбоевну — индивидуального предпринимателя Шурчинского района, кузнеца, Сурхандарьинская область
29.
Эгамбердиеву Дилфузу Рустамовну — первого заместителя директора Международного центра стратегического развития и исследований в сфере продовольствия и сельского хозяйства при министерстве сельского хозяйства РУз
Таким образом глава республики отметил многолетний плодотворный труд соотечественниц, их высокий профессионализм и мастерство, активное участие в процессе реформ, большой вклад в укрепление духовно-нравственной атмосферы в семьях, воспитание детей в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.
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