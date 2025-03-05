Около 70 узбекистанок получат госнаграды в честь 8 марта — указ
© Пресс-служба президента УзбекистанаПраздничное мероприятие по случаю 8 марта – Международного женского дня.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Таким образом глава республики отметил многолетний плодотворный труд соотечественниц, их высокий профессионализм и мастерство, активное участие в осуществлении реформ, воспитание детей в духе любви и преданности Родине.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Около 70 узбекистанок получат государственные награды в честь Международного женского дня — 8 марта. Это определено в указе президента.
Глава республики наградил
орденом "Дустлик"
1.Абилову Айгул Турсуновну — уборщика управления благоустройства Канимехского района, Навоийская область
2.Газиеву Любовь Борисовну — специалиста отдела государственного учреждения "Национальный институт метрологии Узбекистана"
3.Гаибназарову Нодиру Баходиржановну — заведующую отделом охраны труда Совета Федерации профсоюзов Узбекистана
4.Жамолову Дилнозу Муйидиновну — заместителя директора Института истории Академии наук РУз
5.Козихонову Орзигул Муйдиновну — председателя Комитета Сената Олий Мажлиса РУз по вопросам молодежи, женщин, культуры и спорта
6.Кунназарову Бибисару Калмуратовну — члена управления Республики Каракалпакстан ассоциации "Хунарманд", ткачиху изделий для юрты
7.Мамадиярову Насибали Аблакуловну — заместителя хокима Булунгурского района – начальника отдела семьи и женщин, Самаркандская область
8.Мамбетниязову Гулзар Шерниязовну — заместителя хокима Чимбайского района – начальника отдела семьи и женщин, Каракалпакстан
9.Минаеву Гулнару Акрамовну — старшего мастера цеха Самаркандского вагонного депо акционерного общества "Узвагонтаъмир" акционерного общества "Узбекистон темир йуллари", Самаркандская область
10.Мирзаеву Хабибу Бабаевну — члена фольклорного ансамбля "Олтин мерос" Акалтынского района, руководителя спортивного кружка "Эъзозли аёллар", Сырдарьинская область
11.Мусурманову Айнису — заместителя директора Научно-исследовательского института семьи и гендера при Комитете семьи и женщин РУз
12.Работневу Ларису Александровну — инженера службы обеспечения качества самолетов западного производства общества с ограниченной ответственностью "Uzbekistan Airways Technics"
13.Салихову Мавлиду Назруллаевну — эксперта Центра социальной защиты семьи "Ойдин Нур" Бухарской области
14.Султонову Хубон Тойировну — лидера движения "Окила аёллар" схода граждан махалли "Кавола Махмуд" Бухарского района, Бухарская область
15.Тожибаеву Санобархон Уктамовну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Чуст Уктамжон сервис" Чустского района, Наманганская область
16.Турсункулову Джамилю Шамсиевну — машиниста крана шарикопрокатного отделения акционерного общества "Узбекский металлургический комбинат", Ташкентская область
17.Шомуратову Ойгул Жабборовну — цветовода управления благоустройства Термезского района, Сурхандарьинская область
18.Элбоеву Клару Чулиевну — главного чабана общества с ограниченной ответственностью "Нишон коракулчилик" Нишанского района, Кашкадарьинская область
19.Юлдашову Мехри Артиковну — заместителя хокима Дехканабадского района – начальника отдела семьи и женщин, Кашкадарьинская область
орденом "Соглом авлод учун" II степени
1.Адхамжонову Мавлудахон Хамзаевну — члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз по вопросам экологии и охраны окружающей среды
2.Ахмедову Сорахон Толипжановну — профессора кафедры административного права Академии МВД РУз
3.Камолову Истат Шукуровну — заместителя хокима Гиждуванского района – начальника отдела семьи и женщин, Бухарская область
4.Негматову Халиму Утабовну — заместителя хокима города Джизака – начальника отдела семьи и женщин, Джизакская область
5.Саидову Дилфузу Эшкуловну — директора специализированной средней общеобразовательной школы № 22 города Джизака, Джизакская область
6.Солиеву Уктамхон Козоковну — учителя творческой школы имени Эркина Вахидова, поэтессу, Ферганская область
7.Султанову Дилшоду Намазовну — профессора кафедры искусства Самаркандского государственного архитектурно-строительного университета, Самаркандская область
8.Тожибаеву Наргизу Келдибековну — заместителя хокима Сырдарьинской области – начальника управления семьи и женщин
9.Хилватуллаеву Зарипу Абдуназаровну — заместителя хокима Пскентского района – начальника отдела семьи и женщин, Ташкентская область
10.Хусенову Насибу Исматовну — помощницу главного имама Карманинского района по делам женщин, главную отыное, Навоийская область
орденом "Саломатлик" II степени
1.Абдурахманову Фаридахон Насирдиновну — анестезиолога-реаниматолога Андижанского областного детского многопрофильного медицинского центра
2.Лякшеву Галину Петровну — участковую медсестру Центральной консультативно-диагностической поликлиники №1 Главного медицинского управления
медалью "Соглом турмуш"
1.Аллаярову Дилфузу Миржалиловну — учителя русского языка средней общеобразовательной школы №7 Юкарычирчикского района, марафонца, Ташкентская область
2.Исмоилову Дилдору Уктамовну — руководителя семейного предприятия "Шерзодбек шифо клиникаси" Кошкупырского района, Хорезмская область
3.Полвонову Луфтинисо Бобошарифовну — акушера семейного врачебного пункта "Чунгара Зилол" Риштанского района, Ферганская область
медалью "Содик хизматлари учун"
1.Турсунову Навбахор Эшмуродовну — председателя Джамбайского межрайонного экономического суда, Самаркандская область
2.Хайитову Сайёру Номозбоевну — командира группы отдела охраны Яккасарайского района Национальной гвардии РУз, Ташкент
медалью "Келажак бунёдкори"
1.Ёкубжонову Шахнозу Тулкинжон кизи — магистранта Российской академии музыки имени Гнесиных
2.Файзуллаеву Мадину Хикматиллаевну — солиста государственного учреждения "Узбекконцерт"
медалью "Шухрат"
1.Абдувалиеву Санобар Султоновну — машиниста компрессорных установок шахты "Кучбулок" Ангренского рудоуправления акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Ташкентская область
2.Абдуллаеву Озоду Сафибуллаевну — декана факультета информатизации промышленности Наманганского инженерно-строительного института, Наманганская область
3.Абдусаламову Фарогат Суннатулла кизи — руководителя коллектива хора Государственного симфонического оркестра Узбекистана
4.Азизову Гулбахор Назруллаевну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Bahor Deco" Мирзо-Улугбекского района, город Ташкент
5.Аитбаеву Замиру Жолдашовну — председателя схода граждан махалли "Наукан баг" города Нукуса, Каракалпакстан
6.Акрамову Машхуру Зафаржон кизи — директора общества с ограниченной ответственностью "Ellycardin Tekstil" города Кувасая, Ферганская область
7.Арипову Мактубу Кабуловну — заместителя хокима Учтепинского района – начальника отдела семьи и женщин, Ташкент
8.Бобомуротову Гулрух Умаровну — заместителя хокима Нуратинского района – начальника отдела семьи и женщин, Навоийская область
9.Боеву Фотиму Салохиддиновну — индивидуального предпринимателя Паркентского района, Ташкентская область
10.Дехканову Наргизу Акбаровну — заместителя хокима города Андижана – начальника отдела семьи и женщин, Андижанская область
11.Ёркулову Марзию Файзиевну — руководителя библиотеки схода граждан махалли "Урганжи" Пахтачийского района, Самаркандская область
12.Жураеву Озоду Хасановну — руководителя семейного детского дома № 1 Денауского района, Сурхандарьинская область
13.Йулдашеву Махлиё Норпулатовну — швею-ремесленницу Гузарского района, Кашкадарьинская область
14.Камолдинову Мукарамхон Усмановну — мастера сборочной линии общества с ограниченной ответственностью "Auto Rubber" города Андижана, Андижанская область
15.Каримову Шахнозу Яндашовну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Baraka Non Navoiy" города Навои, Навоийская область
16.Каршибаеву Гулчехру Шодмонкуловну — руководителя фермерского хозяйства "Болгали Килич ака" Баяутского района, Сырдарьинская область
17.Комилову Саодат Юсупжоновну — электромонтера телеграфа телекоммуникационного узла города Джизака, Джизакская область
18.Кораеву Дилнавоз Кумаковну — ведущего инженера-технолога Шуртанского нефтегазодобывающего управления, Кашкадарьинская область
19.Кучкорову Барно Ибодуллаевну — заместителя хокима Янгиарыкского района – начальника отдела семьи и женщин, Хорезмская область
20.Маматкулову Зиннат Маматкуловну — шелковода общества с ограниченной ответственностью "Янгиобод агропилласи" Янгиабадского района, Джизакская область
21.Матчонову Мухаббат Мадиримовну — младшего медицинского работника мужского дома-интерната для лиц с инвалидностью "Мурувват" Хивинского района, Хорезмская область
22.Мирзаеву Мехрию Шабобаевну — женского активиста схода граждан махалли "Сариосиё" Вабкентского района, Бухарская область
23.Набиеву Дилрабо Ибрагимовну — заместителя хокима Давлатабадского района – начальника отдела семьи и женщин, Наманганская область
24.Равшанову Фариду Файзуллаевну — заместителя хокима Джаркурганского района – начальника отдела семьи и женщин, Сурхандарьинская область
25.Рузиеву Иродабону Кахрамон кизи — лаборанта химического анализа технологической лаборатории Завода по производству урана государственного предприятия "Навоийуран", Навоийская область
26.Юлдашеву Марям Абдухалимовну — заместителя хокима Куштепинского района – начальника отдела семьи и женщин, Ферганская область
27.Тожихонову Гавхарой Ахунжановну —помощника хокима в сходе граждан махалли "Янги хаёт" Мархаматского района, Андижанская область
28.Тошпулатову Кизлархон Эшбоевну — индивидуального предпринимателя Шурчинского района, кузнеца, Сурхандарьинская область
29.Эгамбердиеву Дилфузу Рустамовну — первого заместителя директора Международного центра стратегического развития и исследований в сфере продовольствия и сельского хозяйства при министерстве сельского хозяйства РУз
Таким образом глава республики отметил многолетний плодотворный труд соотечественниц, их высокий профессионализм и мастерство, активное участие в процессе реформ, большой вклад в укрепление духовно-нравственной атмосферы в семьях, воспитание детей в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.