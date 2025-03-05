https://uz.sputniknews.ru/20250305/mirziyoyev-ukaz-gosnagrady-marta-48248501.html

Около 70 узбекистанок получат госнаграды в честь 8 марта — указ

Около 70 узбекистанок получат госнаграды в честь 8 марта — указ

Sputnik Узбекистан

Таким образом глава республики отметил многолетний плодотворный труд соотечественниц, их высокий профессионализм и мастерство, активное участие в осуществлении реформ, воспитание детей в духе любви и преданности Родине

2025-03-05T11:00+0500

2025-03-05T11:00+0500

2025-03-05T11:00+0500

узбекистан

общество

награждение

указ

президент узбекистана

международный женский день 8 марта

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Около 70 узбекистанок получат государственные награды в честь Международного женского дня — 8 марта. Это определено в указе президента. Глава республики наградил орденом "Дустлик" орденом "Соглом авлод учун" II степени орденом "Саломатлик" II степени медалью "Соглом турмуш" медалью "Содик хизматлари учун" медалью "Келажак бунёдкори" медалью "Шухрат" Таким образом глава республики отметил многолетний плодотворный труд соотечественниц, их высокий профессионализм и мастерство, активное участие в процессе реформ, большой вклад в укрепление духовно-нравственной атмосферы в семьях, воспитание детей в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.

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Sputnik Узбекистан

узбекистанки государственные награды 8 марта