https://uz.sputniknews.ru/20250305/na-chto-mogut-ukazyvat-upadok-sil-i-bystraya-utomlyaemost-48252618.html
Врач: На что могут указывать упадок сил и быстрая утомляемость
Врач: На что могут указывать упадок сил и быстрая утомляемость
Sputnik Узбекистан
Чтобы выявить причины усталости и подобрать оптимальную тактику терапии, необходимо пройти комплексное обследование, включающее обязательную сдачу лабораторных анализов
2025-03-05T22:04+0500
2025-03-05T22:04+0500
2025-03-05T22:04+0500
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Упадок сил и быстрая утомляемость могут быть симптомами различных сбоев в работе эндокринной системы, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Анну Невольникову.По ее словам, при избытке гормонов щитовидной железы в крови слабость и повышенная утомляемость сопровождаются постоянным учащенным сердцебиением, повышенной возбудимостью и потливостью, дрожью рук и/или тела, нарушениями сна, снижением веса при повышенном аппетите.Она рекомендовала при наличии вопросов или сомнений в состоянии здоровья обратиться к врачу. Чтобы выявить причины усталости и подобрать оптимальную тактику терапии, необходимо пройти комплексное обследование, включающее обязательную сдачу лабораторных анализов.
https://uz.sputniknews.ru/20250303/pochemu-nelzya-pit-mnogo-jidkosti-pered-snom-48201588.html
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врач утомляемость причины
врач утомляемость причины
Врач: На что могут указывать упадок сил и быстрая утомляемость
Чтобы выявить причины усталости и подобрать оптимальную тактику терапии, необходимо пройти комплексное обследование, включающее обязательную сдачу лабораторных анализов.
Упадок сил и быстрая утомляемость могут быть симптомами различных сбоев в работе эндокринной системы, сообщает
РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Анну Невольникову.
"Упадок сил и быстрая утомляемость могут быть симптомами различных сбоев в работе эндокринной системы. Например, при снижении функции щитовидной железы упадок сил часто сочетается с сухостью кожи, выпадением волос, отеками лица, рук и нижних конечностей, запорами, зябкостью, ухудшением памяти", — отметила специалист.
По ее словам, при избытке гормонов щитовидной железы в крови слабость и повышенная утомляемость сопровождаются постоянным учащенным сердцебиением, повышенной возбудимостью и потливостью, дрожью рук и/или тела, нарушениями сна, снижением веса при повышенном аппетите.
"При сахарном диабете 1-го типа помимо хронической слабости отмечаются частое мочеиспускание, постоянная жажда, кожный зуд, сонливость, проблемы со зрением", — пояснила Невольникова.
Она рекомендовала при наличии вопросов или сомнений в состоянии здоровья обратиться к врачу. Чтобы выявить причины усталости и подобрать оптимальную тактику терапии, необходимо пройти комплексное обследование, включающее обязательную сдачу лабораторных анализов.