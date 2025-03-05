https://uz.sputniknews.ru/20250305/na-chto-mogut-ukazyvat-upadok-sil-i-bystraya-utomlyaemost-48252618.html

Врач: На что могут указывать упадок сил и быстрая утомляемость

Врач: На что могут указывать упадок сил и быстрая утомляемость

Sputnik Узбекистан

Чтобы выявить причины усталости и подобрать оптимальную тактику терапии, необходимо пройти комплексное обследование, включающее обязательную сдачу лабораторных анализов

2025-03-05T22:04+0500

2025-03-05T22:04+0500

2025-03-05T22:04+0500

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Упадок сил и быстрая утомляемость могут быть симптомами различных сбоев в работе эндокринной системы, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Анну Невольникову.По ее словам, при избытке гормонов щитовидной железы в крови слабость и повышенная утомляемость сопровождаются постоянным учащенным сердцебиением, повышенной возбудимостью и потливостью, дрожью рук и/или тела, нарушениями сна, снижением веса при повышенном аппетите.Она рекомендовала при наличии вопросов или сомнений в состоянии здоровья обратиться к врачу. Чтобы выявить причины усталости и подобрать оптимальную тактику терапии, необходимо пройти комплексное обследование, включающее обязательную сдачу лабораторных анализов.

https://uz.sputniknews.ru/20250303/pochemu-nelzya-pit-mnogo-jidkosti-pered-snom-48201588.html

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