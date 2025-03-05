https://uz.sputniknews.ru/20250305/shavkat-mirziyoev-poruchil-premer-ministru-uvolit-ryad-rukovoditeley--48254306.html
Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру уволить ряд руководителей
Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру уволить ряд руководителей
Sputnik Узбекистан
Под председательством Президента Узбекистана проходит расширенное заседание Национального совета по противодействию коррупции
2025-03-05T14:19+0500
2025-03-05T14:19+0500
2025-03-05T14:53+0500
узбекистан
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
борьба с коррупцией
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипову уволить руководителей структур, занимающихся внутренним контролем по борьбе с коррупцией в 117 министерствах и ведомствах, назначить на их место честные, преданные и профессиональные кадры, а также поставить перед ними конкретные задачи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Под председательством президента Узбекистана прошло расширенное заседание Национального совета по противодействию коррупции.В ходе него глава республики отметил, что региональных сотрудников по комплаенсу министерств должен назначать непосредственно министр, который будет брать на себя ответственность и лично отвечать за случаи коррупции в системе.По словам президента, коррупция является самым большим препятствием и камнем преткновения на пути реформ. Это полностью подтверждает мировой опыт. Шавкат Мирзиёев выразил полное недовольство работой Агентства по противодействию коррупции.Он указал, что сотрудники агентства вместо того, чтобы посещать министерства и регионы, анализировать конкретную сферу и предлагать решения проблем, превратились в статистов, подсчитывающих количество возбужденных уголовных дел.Он также отметил, что парламентские бюджетные комитеты из года в год не проявляют инициативу в отношении трех крупнейших министерств, получающих наибольшие средства из бюджета, не контролируют их траты и не вносят предложения, направленные на устранение факторов коррупции.
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MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев заседание национальный совет по противодействию коррупции
шавкат мирзиёев заседание национальный совет по противодействию коррупции
Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру уволить ряд руководителей
14:19 05.03.2025 (обновлено: 14:53 05.03.2025)
Под председательством президента Узбекистана прошло расширенное заседание Национального совета по противодействию коррупции.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипову уволить руководителей структур, занимающихся внутренним контролем по борьбе с коррупцией в 117 министерствах и ведомствах, назначить на их место честные, преданные и профессиональные кадры, а также поставить перед ними конкретные задачи. Об этом сообщил
пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Под председательством президента Узбекистана прошло расширенное заседание Национального совета по противодействию коррупции.
В ходе него глава республики отметил, что региональных сотрудников по комплаенсу министерств должен назначать непосредственно министр, который будет брать на себя ответственность и лично отвечать за случаи коррупции в системе.
По словам президента, коррупция является самым большим препятствием и камнем преткновения на пути реформ. Это полностью подтверждает мировой опыт.
"Тот факт, что коррупция обходится мировой экономике в $3 трлн в год, доказывает, что она представляет собой глобальную угрозу. Коррупция — это зло, которое подрывает доверие людей к государству, Конституции и законам и становится серьезной угрозой устойчивому развитию и безопасности", — сказал глава РУз.
Шавкат Мирзиёев выразил полное недовольство работой Агентства по противодействию коррупции.
Он указал, что сотрудники агентства вместо того, чтобы посещать министерства и регионы, анализировать конкретную сферу и предлагать решения проблем, превратились в статистов, подсчитывающих количество возбужденных уголовных дел.
"После поручения усилить контроль за инвестиционными программами только в прошлом году удалось сэкономить 3 трлн сумов. Кроме того, благодаря запуску "Ситуационного центра" в системе здравоохранения в 2024 году удалось предотвратить нецелевое расходование 1,2 трлн сумов. Но почему эта работа должна начинаться только после поручений президента?", — спросил глава государства.
Он также отметил, что парламентские бюджетные комитеты из года в год не проявляют инициативу в отношении трех крупнейших министерств, получающих наибольшие средства из бюджета, не контролируют их траты и не вносят предложения, направленные на устранение факторов коррупции.