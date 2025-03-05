https://uz.sputniknews.ru/20250305/shavkat-mirziyoev-poruchil-premer-ministru-uvolit-ryad-rukovoditeley--48254306.html

Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру уволить ряд руководителей

Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру уволить ряд руководителей

Sputnik Узбекистан

Под председательством Президента Узбекистана проходит расширенное заседание Национального совета по противодействию коррупции

2025-03-05T14:19+0500

2025-03-05T14:19+0500

2025-03-05T14:53+0500

узбекистан

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

борьба с коррупцией

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипову уволить руководителей структур, занимающихся внутренним контролем по борьбе с коррупцией в 117 министерствах и ведомствах, назначить на их место честные, преданные и профессиональные кадры, а также поставить перед ними конкретные задачи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Под председательством президента Узбекистана прошло расширенное заседание Национального совета по противодействию коррупции.В ходе него глава республики отметил, что региональных сотрудников по комплаенсу министерств должен назначать непосредственно министр, который будет брать на себя ответственность и лично отвечать за случаи коррупции в системе.По словам президента, коррупция является самым большим препятствием и камнем преткновения на пути реформ. Это полностью подтверждает мировой опыт. Шавкат Мирзиёев выразил полное недовольство работой Агентства по противодействию коррупции.Он указал, что сотрудники агентства вместо того, чтобы посещать министерства и регионы, анализировать конкретную сферу и предлагать решения проблем, превратились в статистов, подсчитывающих количество возбужденных уголовных дел.Он также отметил, что парламентские бюджетные комитеты из года в год не проявляют инициативу в отношении трех крупнейших министерств, получающих наибольшие средства из бюджета, не контролируют их траты и не вносят предложения, направленные на устранение факторов коррупции.

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шавкат мирзиёев заседание национальный совет по противодействию коррупции