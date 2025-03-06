https://uz.sputniknews.ru/20250306/chay-zavarivaniye-oshibki-48261933.html

Эксперт рассказал о главных ошибках при заваривании чая

Эксперт рассказал о главных ошибках при заваривании чая

Sputnik Узбекистан

Чаще всего люди перезаваривают напиток, и он теряет свои вкусовые и полезные свойства

2025-03-06T22:02+0500

2025-03-06T22:02+0500

2025-03-06T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

чай

здоровье

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Какие ошибки совершают многие, заваривая чай, радио Sputnik рассказал чайный сомелье Дмитрий Донской.По словам специалиста, чаще всего люди перезаваривают напиток, и он теряет свои вкусовые и полезные свойства.Он напомнил китайскую народную мудрость, которая гласит, что сначала в чайник наливается кипяток, потом в этом чайнике — крепкий чай, потом — лекарство от ста болезней, а потом — яд. И насколько быстро из одного состояния в другое это все перейдет — неизвестно. Процесс может занять две минуты, час или три часа. Все зависит от сорта чая, посуды и даже высоты, на которой он заваривается.Еще одна ошибка, на которую указал чайный сомелье, — заваривать чай крутым кипятком.Кроме того, он предупредил, что, если вы хотите действительно насладиться чаем, пить его нужно из маленьких чашек.По его мнению, значение имеет и посуда, в которой заваривается чай.В заключение он напомнил, что хранить чай лучше подальше от посторонних запахов, ни в коем случае не рядом со специями.

https://uz.sputniknews.ru/20250305/na-chto-mogut-ukazyvat-upadok-sil-i-bystraya-utomlyaemost-48252618.html

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