https://uz.sputniknews.ru/20250306/chay-zavarivaniye-oshibki-48261933.html
Эксперт рассказал о главных ошибках при заваривании чая
Эксперт рассказал о главных ошибках при заваривании чая
Sputnik Узбекистан
Чаще всего люди перезаваривают напиток, и он теряет свои вкусовые и полезные свойства
2025-03-06T22:02+0500
2025-03-06T22:02+0500
2025-03-06T22:02+0500
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Какие ошибки совершают многие, заваривая чай, радио Sputnik рассказал чайный сомелье Дмитрий Донской.По словам специалиста, чаще всего люди перезаваривают напиток, и он теряет свои вкусовые и полезные свойства.Он напомнил китайскую народную мудрость, которая гласит, что сначала в чайник наливается кипяток, потом в этом чайнике — крепкий чай, потом — лекарство от ста болезней, а потом — яд. И насколько быстро из одного состояния в другое это все перейдет — неизвестно. Процесс может занять две минуты, час или три часа. Все зависит от сорта чая, посуды и даже высоты, на которой он заваривается.Еще одна ошибка, на которую указал чайный сомелье, — заваривать чай крутым кипятком.Кроме того, он предупредил, что, если вы хотите действительно насладиться чаем, пить его нужно из маленьких чашек.По его мнению, значение имеет и посуда, в которой заваривается чай.В заключение он напомнил, что хранить чай лучше подальше от посторонних запахов, ни в коем случае не рядом со специями.
https://uz.sputniknews.ru/20250305/na-chto-mogut-ukazyvat-upadok-sil-i-bystraya-utomlyaemost-48252618.html
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эксперт чай ошибки
Эксперт рассказал о главных ошибках при заваривании чая
Чаще всего люди перезаваривают напиток, и он теряет свои вкусовые и полезные свойства.
Какие ошибки совершают многие, заваривая чай, радио Sputnik рассказал
чайный сомелье Дмитрий Донской.
По словам специалиста, чаще всего люди перезаваривают напиток, и он теряет свои вкусовые и полезные свойства.
"Если вы хотите насладиться напитком, тогда нужно чай пить проливами. Задача налить в заварник такое количество воды сколько чашек у вас потом планируется выпить за один раз. То есть у вас объем наливаемого должен быть равен объему выливаемого, а не так, что вы налили большой заварочный чайник, потом налили в маленькую чашечку, а все остальное у вас настаивается", — отметил Дмитрий Донской.
Он напомнил китайскую народную мудрость, которая гласит, что сначала в чайник наливается кипяток, потом в этом чайнике — крепкий чай, потом — лекарство от ста болезней, а потом — яд. И насколько быстро из одного состояния в другое это все перейдет — неизвестно. Процесс может занять две минуты, час или три часа. Все зависит от сорта чая, посуды и даже высоты, на которой он заваривается.
Еще одна ошибка, на которую указал чайный сомелье, — заваривать чай крутым кипятком.
"Чем у вас чай по классификации светлее, тем вода должна быть менее горячей. Есть белый чай, желтый, зеленый, красный, черный и пуэр. Белый заваривается у нас с температурой 50-60 градусов, зеленый — не больше 80. Зеленый можно даже заварить в холодной воде. Это будет шикарный прохладительный напиток. Берете щепотку улуна на литр воды, оставляете на ночь в холодильнике, за ночь он заваривает, и с утра вы пьете, добавляя лайм, лимон, еще что-то по вкусу и наслаждаетесь напитком", — рекомендовал Донской.
Кроме того, он предупредил, что, если вы хотите действительно насладиться чаем, пить его нужно из маленьких чашек.
"Когда вы пьете из литровой кружки, то это утоление жажды. Я тоже пью чай из таких кружек, когда мне хочется пить. Когда я хочу насладиться чаем, я пью его из маленьких чашек. И важно пить его не горячим. То есть он должен быть такой температуры, чтобы когда ты его пьешь, а точнее хлюпаешь, чаем надо хлюпать для получения вкуса, происходило орошение полости рта, соприкосновение со всеми рецепторами. А когда ты просто пьешь чай, жидкость у тебя проливается по центру языка, она у тебя упала в желудок и все", — пояснил эксперт.
По его мнению, значение имеет и посуда, в которой заваривается чай.
"Посуда может быть любой стеклянной, керамической. Единственное, что нужно понимать, что глиняные чайники, они имеют свойство наработки, то есть танины, кофеины и все остальное не вымывается из чайника. Если вы пьете в глиняном чайнике пуэры, то в этом чайнике лучше больше ничего не пить. Пока вы еще не такой искушенный ценитель, возьмите себе посуду фарфоровую, стеклянную, чтобы чай не впитывался в поры емкости", — предупредил Донской.
В заключение он напомнил, что хранить чай лучше подальше от посторонних запахов, ни в коем случае не рядом со специями.