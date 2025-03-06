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https://uz.sputniknews.ru/20250306/krupnyy-marketpleys-vyplatil-uzbekistanu-dopolnitelnye-nalogi-48271315.html
Крупный маркетплейс выплатил Узбекистану дополнительные 50 млрд сумов налогов
Крупный маркетплейс выплатил Узбекистану дополнительные 50 млрд сумов налогов
Sputnik Узбекистан
Налоговый комитет республики продолжает работу по легализации деятельности субъектов, осуществляющих электронную коммерцию
2025-03-06T15:41+0500
2025-03-06T16:49+0500
экономика
торговля
узбекистан
россия
электронная коммерция
налоги
государственный налоговый комитет
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ТАШКЕНТ, 6 марта — Sputnik. Крупнейшая российская торговая площадка — маркетплейс Wildberries по результатам проверки выплатила Узбекистану более 50 млрд сумов налогов, сообщает пресс-служба Налогового комитета республики.Отмечается, что комитет продолжает работу по легализации деятельности субъектов, осуществляющих электронную коммерцию.Ведомство провело аудит Wildberries и выявило неуплаченные средства за 2022-2024 годы, большая часть из которых — НДС.Осуществление деятельности в полном соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан способствует прозрачным взаимоотношениям с налоговыми органами, исключая основания для предъявления претензий, добавили в пресс-службе.
https://uz.sputniknews.ru/20250304/kogda-ogranichat-rabotu-marketpleysa-temu-v-uzbekistane-48243272.html
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маркетплейс выплата узбекистан налоги
маркетплейс выплата узбекистан налоги

Крупный маркетплейс выплатил Узбекистану дополнительные 50 млрд сумов налогов

15:41 06.03.2025 (обновлено: 16:49 06.03.2025)
© iStock / SitthiphongДевушка с банковской картой и ноутбуком. Архивное фото
Девушка с банковской картой и ноутбуком. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2025
© iStock / Sitthiphong
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Налоговый комитет республики продолжает работу по легализации деятельности субъектов, осуществляющих электронную коммерцию.
ТАШКЕНТ, 6 марта — Sputnik. Крупнейшая российская торговая площадка — маркетплейс Wildberries по результатам проверки выплатила Узбекистану более 50 млрд сумов налогов, сообщает пресс-служба Налогового комитета республики.
Отмечается, что комитет продолжает работу по легализации деятельности субъектов, осуществляющих электронную коммерцию.
Ведомство провело аудит Wildberries и выявило неуплаченные средства за 2022-2024 годы, большая часть из которых — НДС.

"Установлено, что деятельность маркетплейса WILDBERRIES (ООО "РВБ", резидент Российской Федерации) в Узбекистане не полностью соответствует некоторым требованиям налогового законодательства. В организации был проведен налоговый аудит, по результатам которого за 2022–2024 годы в бюджет были уплачены дополнительные налоговые платежи в размере 51,2 млрд сумов (из них 42,8 млрд сумов НДС)", — говорится в сообщении.

Осуществление деятельности в полном соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан способствует прозрачным взаимоотношениям с налоговыми органами, исключая основания для предъявления претензий, добавили в пресс-службе.
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