https://uz.sputniknews.ru/20250306/mirziyoyev-gensek-shos-vstrecha-48261290.html
Президент Узбекистана встретился с генсеком ШОС — что обсудили
Президент Узбекистана встретился с генсеком ШОС — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Особое внимание стороны уделили продолжению запущенного на Самаркандском саммите процесса модернизации деятельности ШОС, в том числе повышению эффективности работы всех структур Объединения
2025-03-06T09:50+0500
2025-03-06T09:50+0500
2025-03-06T09:50+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
генеральный секретарь
шос
политика
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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева, который находится в республике с визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В фокусе внимания были вопросы расширения многостороннего партнерства в рамках данной организации. Стороны подчеркнули важность наращивания практического взаимодействия в борьбе с общими вызовами и угрозами стабильности и безопасности, а также дальнейшего углубления сотрудничества на основе принципов добрососедства, доверия и партнерства. Говорили и о необходимости реализации Концепции развития "Нового экономического диалога" и целого ряда других инициатив Узбекистана. Речь идет о принятии соглашения по упрощению торговли, программы электронной коммерции, комплекса мер по стимулированию инвестиций, плана цифровизации в логистике, программы "Технологии будущего ШОС", Атласа продовольственной безопасности и других. Шавкат Мирзиёев и Нурлан Ермекбаев также обсудили подготовку к предстоящему саммиту ШОС в КНР.
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президент узбекистана встреча генсек шос
президент узбекистана встреча генсек шос
Президент Узбекистана встретился с генсеком ШОС — что обсудили
Особое внимание стороны уделили продолжению запущенного на Самаркандском саммите процесса модернизации деятельности ШОС, в том числе повышению эффективности работы всех структур Объединения.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева, который находится в республике с визитом, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
В фокусе внимания были вопросы расширения многостороннего партнерства в рамках данной организации.
Стороны подчеркнули важность наращивания практического взаимодействия в борьбе с общими вызовами и угрозами стабильности и безопасности, а также дальнейшего углубления сотрудничества на основе принципов добрососедства, доверия и партнерства.
"Особое внимание уделено продолжению запущенного на Самаркандском саммите процесса модернизации деятельности ШОС, в том числе повышению эффективности работы всех структур Объединения", — говорится в сообщении.
Говорили и о необходимости реализации Концепции развития "Нового экономического диалога" и целого ряда других инициатив Узбекистана. Речь идет о принятии соглашения по упрощению торговли, программы электронной коммерции, комплекса мер по стимулированию инвестиций, плана цифровизации в логистике, программы "Технологии будущего ШОС", Атласа продовольственной безопасности и других.
Шавкат Мирзиёев и Нурлан Ермекбаев также обсудили подготовку к предстоящему саммиту ШОС в КНР.