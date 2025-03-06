https://uz.sputniknews.ru/20250306/mirziyoyev-gensek-shos-vstrecha-48261290.html

Президент Узбекистана встретился с генсеком ШОС — что обсудили

Президент Узбекистана встретился с генсеком ШОС — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Особое внимание стороны уделили продолжению запущенного на Самаркандском саммите процесса модернизации деятельности ШОС, в том числе повышению эффективности работы всех структур Объединения

2025-03-06T09:50+0500

2025-03-06T09:50+0500

2025-03-06T09:50+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

генеральный секретарь

шос

политика

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева, который находится в республике с визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В фокусе внимания были вопросы расширения многостороннего партнерства в рамках данной организации. Стороны подчеркнули важность наращивания практического взаимодействия в борьбе с общими вызовами и угрозами стабильности и безопасности, а также дальнейшего углубления сотрудничества на основе принципов добрососедства, доверия и партнерства. Говорили и о необходимости реализации Концепции развития "Нового экономического диалога" и целого ряда других инициатив Узбекистана. Речь идет о принятии соглашения по упрощению торговли, программы электронной коммерции, комплекса мер по стимулированию инвестиций, плана цифровизации в логистике, программы "Технологии будущего ШОС", Атласа продовольственной безопасности и других. Шавкат Мирзиёев и Нурлан Ермекбаев также обсудили подготовку к предстоящему саммиту ШОС в КНР.

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