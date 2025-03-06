https://uz.sputniknews.ru/20250306/mirziyoyev-veritelnyye-gramoty-novyye-posly-48273693.html

Президент Узбекистана принял верительные грамоты у иностранных послов

Президент Узбекистана принял верительные грамоты у иностранных послов

Sputnik Узбекистан

Дипломаты, выразили признательность за теплый прием и созданные условия для их плодотворной работы, подчеркнули готовность использовать весь профессиональный опыт и знания для активного продвижения многопланового сотрудничества с Узбекистаном

2025-03-06T17:30+0500

2025-03-06T17:30+0500

2025-03-06T17:30+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

верительные грамоты

посол

египет

италия

кыргызстан

беларусь

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/06/48273899_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e76c4afc0e203fe5cacd00ec93b1a052.jpg

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у назначенных иностранных послов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Глава республики поздравил руководителей диппредставительств с началом их почетной миссии в Новом Узбекистане. Он пожелал назначенным послам больших успехов, призвал эффективно использовать все имеющиеся возможности для укрепления партнерства, рекомендовал активно взаимодействовать с регионами и представителями частного бизнеса. В свою очередь дипломаты выразили признательность за теплый прием и созданные условия для их плодотворной работы, подчеркнули готовность использовать весь профессиональный опыт и знания для активного продвижения многопланового сотрудничества с Узбекистаном.

узбекистан

египет

италия

беларусь

грузия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистана верительные грамоты послы