Президент Узбекистана принял верительные грамоты у иностранных послов
© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан принял верительные грамоты у вновь назначенных иностранных послов
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Дипломаты выразили признательность за теплый прием и созданные условия для их плодотворной работы, подчеркнули готовность использовать весь профессиональный опыт и знания для активного продвижения многопланового сотрудничества с Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у назначенных иностранных послов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан принял верительные грамоты у вновь назначенных иностранных послов
Президент Республики Узбекистан принял верительные грамоты у вновь назначенных иностранных послов
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у чрезвычайных и полномочных послов Арабской Республики Египет Тамера Фатхи, Итальянской Республики Пьергабриеля Пападиа де Боттини, Кыргызской Республики Дуйшонкула Чотонова, Республики Беларусь Александра Огородникова, Грузии Давида Котарии и Турецкой Республики Уфука Улуташа", — говорится в сообщении.
Глава республики поздравил руководителей диппредставительств с началом их почетной миссии в Новом Узбекистане.
© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан принял верительные грамоты у вновь назначенных иностранных послов
Президент Республики Узбекистан принял верительные грамоты у вновь назначенных иностранных послов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он пожелал назначенным послам больших успехов, призвал эффективно использовать все имеющиеся возможности для укрепления партнерства, рекомендовал активно взаимодействовать с регионами и представителями частного бизнеса.
© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан принял верительные грамоты у вновь назначенных иностранных послов
Президент Республики Узбекистан принял верительные грамоты у вновь назначенных иностранных послов
© Пресс-служба президента Узбекистана
В свою очередь дипломаты выразили признательность за теплый прием и созданные условия для их плодотворной работы, подчеркнули готовность использовать весь профессиональный опыт и знания для активного продвижения многопланового сотрудничества с Узбекистаном.