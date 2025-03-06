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https://uz.sputniknews.ru/20250306/uzbekistan-i-gruziya-namereny-uvelichit-obem-vzaimnoy-torgovli-do-1-mlrd-48263056.html
Узбекистан и Грузия намерены увеличить объем взаимной торговли до $1 млрд
Узбекистан и Грузия намерены увеличить объем взаимной торговли до $1 млрд
Sputnik Узбекистан
Достигнута договоренность о тесном сотрудничестве на уровне правительств двух стран. 06.03.2025, Sputnik Узбекистан
2025-03-06T11:00+0500
2025-03-06T11:14+0500
политика
узбекистан
грузия
торговля
премьер-министр
абдулла арипов
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Объем торговли между Узбекистаном и Грузией в ближайшие годы достигнет $1 млрд, увеличившись почти втрое. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана. В Ташкенте правительственные делегации двух стран во главе с премьер-министрами Узбекистана и Грузии Абдуллой Ариповым и Ираклием Кобахидзе обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. Отмечалось, что такого результата можно добиться за счет увеличения торговли текстильными изделиями, электротехническим оборудованием, продуктами питания, цветными и черными металлами, фруктами и овощами, химической продукцией, стройматериалами. По мнению сторон, важным фактором взаимоотношений может стать межрегиональное взаимодействие. В частности, налаживание прямого сотрудничества между Самаркандом и Батуми, Бухарой и Мцхетой внесет существенный вклад в развитие двусторонних торгово-экономических отношений. Возможности расширения практического сотрудничества с Грузией отмечались также в ходе встречи президента Узбекистана с делегацией во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Стороны с удовлетворением констатировали активизацию контактов на уровне парламентов и правительств. Отдельное внимание уделили расширению партнерства и обменов в области цифровизации и развития туристической инфраструктуры. Стороны условились о дальнейшем тесном взаимодействии на уровне правительств Узбекистана и Грузии для практической реализации достигнутых договоренностей. Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе находился в Узбекистане с официальным визитом.Для справки: в 2024 году товарооборот между Узбекистаном и Грузией вырос на 50%, увеличилось количество совместных предприятий и объемы грузооборота. Осуществляются прямые рейсы между столицами. В Узбекистане действует цифровой банк, созданный с участием грузинских инвесторов. В прошлом году в Тбилиси успешно прошли Дни узбекской культуры и кино.
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политика, узбекистан, грузия, торговля, премьер-министр, абдулла арипов, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
политика, узбекистан, грузия, торговля, премьер-министр, абдулла арипов, президент узбекистана, шавкат мирзиёев

Узбекистан и Грузия намерены увеличить объем взаимной торговли до $1 млрд

11:00 06.03.2025 (обновлено: 11:14 06.03.2025)
© Depositphotos / Pavel DanilyukРукопожатие. Архивное фото
Рукопожатие. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2025
© Depositphotos / Pavel Danilyuk
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Достигнута договоренность о тесном сотрудничестве на уровне правительств двух стран.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Объем торговли между Узбекистаном и Грузией в ближайшие годы достигнет $1 млрд, увеличившись почти втрое. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана.
В Ташкенте правительственные делегации двух стран во главе с премьер-министрами Узбекистана и Грузии Абдуллой Ариповым и Ираклием Кобахидзе обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.
© Пресс-служба премьер-министраПремьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2025
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым
© Пресс-служба премьер-министра

"На встрече было отмечено, что объем и структура торговли не соответствуют потенциалу наших стран и что существуют все необходимые условия для того, чтобы в полной мере использовать возможности соглашения о свободной торговле между Узбекистаном и Грузией и довести объем торговли до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы", — говорится в сообщении.

Отмечалось, что такого результата можно добиться за счет увеличения торговли текстильными изделиями, электротехническим оборудованием, продуктами питания, цветными и черными металлами, фруктами и овощами, химической продукцией, стройматериалами.
По мнению сторон, важным фактором взаимоотношений может стать межрегиональное взаимодействие. В частности, налаживание прямого сотрудничества между Самаркандом и Батуми, Бухарой и Мцхетой внесет существенный вклад в развитие двусторонних торгово-экономических отношений.
Возможности расширения практического сотрудничества с Грузией отмечались также в ходе встречи президента Узбекистана с делегацией во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана отметил возможности расширения практического сотрудничества с Грузией
Президент Узбекистана отметил возможности расширения практического сотрудничества с Грузией - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2025
Президент Узбекистана отметил возможности расширения практического сотрудничества с Грузией
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны с удовлетворением констатировали активизацию контактов на уровне парламентов и правительств.

"В ходе беседы были высоко оценены плодотворные итоги очередного заседания Межправительственной комиссии, прошедшей в эти дни в Ташкенте. Отмечена важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, обеспечению сбалансированности экспорта и импорта, продвижению проектов промышленной кооперации, эффективному использованию транспортно-транзитного потенциала, а также активному вовлечению в экономическое сотрудничество регионов двух стран", — говорится в сообщении.

Отдельное внимание уделили расширению партнерства и обменов в области цифровизации и развития туристической инфраструктуры.
Стороны условились о дальнейшем тесном взаимодействии на уровне правительств Узбекистана и Грузии для практической реализации достигнутых договоренностей.
Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе находился в Узбекистане с официальным визитом.
Для справки: в 2024 году товарооборот между Узбекистаном и Грузией вырос на 50%, увеличилось количество совместных предприятий и объемы грузооборота. Осуществляются прямые рейсы между столицами. В Узбекистане действует цифровой банк, созданный с участием грузинских инвесторов. В прошлом году в Тбилиси успешно прошли Дни узбекской культуры и кино.
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