https://uz.sputniknews.ru/20250306/uzbekistan-i-gruziya-namereny-uvelichit-obem-vzaimnoy-torgovli-do-1-mlrd-48263056.html

Узбекистан и Грузия намерены увеличить объем взаимной торговли до $1 млрд

Узбекистан и Грузия намерены увеличить объем взаимной торговли до $1 млрд

Sputnik Узбекистан

Достигнута договоренность о тесном сотрудничестве на уровне правительств двух стран. 06.03.2025, Sputnik Узбекистан

2025-03-06T11:00+0500

2025-03-06T11:00+0500

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политика

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торговля

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Объем торговли между Узбекистаном и Грузией в ближайшие годы достигнет $1 млрд, увеличившись почти втрое. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана. В Ташкенте правительственные делегации двух стран во главе с премьер-министрами Узбекистана и Грузии Абдуллой Ариповым и Ираклием Кобахидзе обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. Отмечалось, что такого результата можно добиться за счет увеличения торговли текстильными изделиями, электротехническим оборудованием, продуктами питания, цветными и черными металлами, фруктами и овощами, химической продукцией, стройматериалами. По мнению сторон, важным фактором взаимоотношений может стать межрегиональное взаимодействие. В частности, налаживание прямого сотрудничества между Самаркандом и Батуми, Бухарой и Мцхетой внесет существенный вклад в развитие двусторонних торгово-экономических отношений. Возможности расширения практического сотрудничества с Грузией отмечались также в ходе встречи президента Узбекистана с делегацией во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Стороны с удовлетворением констатировали активизацию контактов на уровне парламентов и правительств. Отдельное внимание уделили расширению партнерства и обменов в области цифровизации и развития туристической инфраструктуры. Стороны условились о дальнейшем тесном взаимодействии на уровне правительств Узбекистана и Грузии для практической реализации достигнутых договоренностей. Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе находился в Узбекистане с официальным визитом.Для справки: в 2024 году товарооборот между Узбекистаном и Грузией вырос на 50%, увеличилось количество совместных предприятий и объемы грузооборота. Осуществляются прямые рейсы между столицами. В Узбекистане действует цифровой банк, созданный с участием грузинских инвесторов. В прошлом году в Тбилиси успешно прошли Дни узбекской культуры и кино.

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политика, узбекистан, грузия, торговля, премьер-министр, абдулла арипов, президент узбекистана, шавкат мирзиёев