https://uz.sputniknews.ru/20250307/transportnye-rasxody-detyam-s-invalidnostyu-budet-oplachivat-gosudarstvo-48278954.html

В Узбекистане транспортные расходы детям с инвалидностью будет оплачивать государство

В Узбекистане транспортные расходы детям с инвалидностью будет оплачивать государство

Sputnik Узбекистан

Принято постановление Кабинета Министров "Об улучшении условий обучения для детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата, путем расширения возможностей пользования транспортными услугами".

2025-03-07T11:01+0500

2025-03-07T11:01+0500

2025-03-07T11:52+0500

транспорт

узбекистан

пилотный проект

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/13/15815003_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_df0a0221d1b59a1fc86ed8a36360349d.jpg

ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. В трех городах Узбекистана в скором времени запустят проект, в рамках которого будут оказывать транспортные услуги детям с заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата, обучающимся в специализированных школах, школах-интернатах. Об этом сообщает информационно-правовой портал Norma.Принято постановление Кабинета Министров "Об улучшении условий обучения для детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата, путем расширения возможностей пользования транспортными услугами".Проект запустят в пилотном режиме с 1 апреля в Ташкенте, Андижане и Самарканде, а до конца года — и в других городах республики.Социально значимая транспортная услуга будет оказывается агрегаторами, оказывающими перевозчикам пассажиров на немаршрутном такси интерактивные услуги по поиску клиентов.Заказы на пользование социально значимыми транспортными услугами будут подаваться через мобильные приложения предпринимателям, оказывающим транспортные услуги.В информационной системе "Единая национальная социальная защита" будет сформирован список социально значимых пользователей транспортных услуг, включающий сведения об обучающихся, пользующихся транспортными услугами, и их законных представителях (родителях, усыновителях, опекунах и попечителях, воспитателях).Транспортные услуги будут предоставляться детям со следующими заболеваниями:

https://uz.sputniknews.ru/20241213/v-uzbekistane-nujdayuschimsya-grajdanam-budut-vydavat-sotsialnye-karty--dlya-chego-oni-47087736.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

транспорт инвалид дети учащиеся специализированные школы постановление