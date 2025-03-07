https://uz.sputniknews.ru/20250307/transportnye-rasxody-detyam-s-invalidnostyu-budet-oplachivat-gosudarstvo-48278954.html
В Узбекистане транспортные расходы детям с инвалидностью будет оплачивать государство
В Узбекистане транспортные расходы детям с инвалидностью будет оплачивать государство
Sputnik Узбекистан
Принято постановление Кабинета Министров "Об улучшении условий обучения для детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата, путем расширения возможностей пользования транспортными услугами".
2025-03-07T11:01+0500
2025-03-07T11:01+0500
2025-03-07T11:52+0500
транспорт
узбекистан
пилотный проект
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ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. В трех городах Узбекистана в скором времени запустят проект, в рамках которого будут оказывать транспортные услуги детям с заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата, обучающимся в специализированных школах, школах-интернатах. Об этом сообщает информационно-правовой портал Norma.Принято постановление Кабинета Министров "Об улучшении условий обучения для детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата, путем расширения возможностей пользования транспортными услугами".Проект запустят в пилотном режиме с 1 апреля в Ташкенте, Андижане и Самарканде, а до конца года — и в других городах республики.Социально значимая транспортная услуга будет оказывается агрегаторами, оказывающими перевозчикам пассажиров на немаршрутном такси интерактивные услуги по поиску клиентов.Заказы на пользование социально значимыми транспортными услугами будут подаваться через мобильные приложения предпринимателям, оказывающим транспортные услуги.В информационной системе "Единая национальная социальная защита" будет сформирован список социально значимых пользователей транспортных услуг, включающий сведения об обучающихся, пользующихся транспортными услугами, и их законных представителях (родителях, усыновителях, опекунах и попечителях, воспитателях).Транспортные услуги будут предоставляться детям со следующими заболеваниями:
https://uz.sputniknews.ru/20241213/v-uzbekistane-nujdayuschimsya-grajdanam-budut-vydavat-sotsialnye-karty--dlya-chego-oni-47087736.html
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транспорт инвалид дети учащиеся специализированные школы постановление
транспорт инвалид дети учащиеся специализированные школы постановление
В Узбекистане транспортные расходы детям с инвалидностью будет оплачивать государство
11:01 07.03.2025 (обновлено: 11:52 07.03.2025)
Принято постановление Кабинета Министров "Об улучшении условий обучения для детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата, путем расширения возможностей пользования транспортными услугами".
ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik
. В трех городах Узбекистана в скором времени запустят проект, в рамках которого будут оказывать транспортные услуги детям с заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата, обучающимся в специализированных школах, школах-интернатах. Об этом сообщает
информационно-правовой портал Norma.
Принято постановление Кабинета Министров "Об улучшении условий обучения для детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата, путем расширения возможностей пользования транспортными услугами".
Проект запустят в пилотном режиме с 1 апреля в Ташкенте, Андижане и Самарканде, а до конца года — и в других городах республики.
"Национальному агентству социальной защиты населения при Президенте поручено внедрить проект по транспортному обслуживанию в качестве пилотного в Ташкенте, Андижане и Самарканде с 1 апреля 2025 года и поэтапно в других регионах республики до конца 2025 года", — говорится в сообщении.
Социально значимая транспортная услуга будет оказывается агрегаторами, оказывающими перевозчикам пассажиров на немаршрутном такси интерактивные услуги по поиску клиентов.
Заказы на пользование социально значимыми транспортными услугами будут подаваться через мобильные приложения предпринимателям, оказывающим транспортные услуги.
В информационной системе "Единая национальная социальная защита" будет сформирован список социально значимых пользователей транспортных услуг, включающий сведения об обучающихся, пользующихся транспортными услугами, и их законных представителях (родителях, усыновителях, опекунах и попечителях, воспитателях).
Транспортные услуги будут предоставляться детям со следующими заболеваниями:
детский церебральный паралич (ДЦП) (3-4-5 степени по классификации GMFCS);
тяжелая умственная отсталость (F72);
глубокая умственная отсталость (F73);
детский аутизм (нарушения поведения и синдром неконтролируемых движений);
спинальная мышечная атрофия;
грыжа спинного мозга, нижняя параплегия;
слепота (амебиаз) (H54.1);
врожденные дефекты: анофтальм;
атрофия зрительного нерва (H47.2);
выраженная гипоплазия диска зрительного нерва и макулы;
ретинопатия недоношенных;