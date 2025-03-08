Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250308/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-tri-sela-v-kurskoy-oblasti-48307212.html
Российские военные освободили еще три села в Курской области
Российские военные освободили еще три села в Курской области
Sputnik Узбекистан
Бойцы "Севера" освободили курские села Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, а также нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 13 населенных пунктов.
2025-03-08T15:45+0500
2025-03-08T15:45+0500
сво
всу
россия
украина
минобороны рф
спецоперация россии по защите донбасса
безопасность
спецоперация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1b/48150379_0:78:2822:1665_1920x0_80_0_0_9ce93d73ce1a0a0643d8719867c82ec8.jpg
ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Вооруженные силы взяли под контроль села Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, военные нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 13 населенных пунктов.За прошедшие сутки противник потерял более 180 военнослужащих, по два БМП и бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две САУ Panzerhaubitze 2000, четыре орудия полевой артиллерии и три миномета, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 65 580 военных и 386 танков.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1b/48150379_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_67ae783d4252fbbac0be11428e097dec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
север курская область сво всу россия украина минобороны рф
север курская область сво всу россия украина минобороны рф

Российские военные освободили еще три села в Курской области

15:45 08.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Бойцы "Севера" освободили курские села Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, а также нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 13 населенных пунктов.
ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Вооруженные силы взяли под контроль села Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина", — говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, военные нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 13 населенных пунктов.
За прошедшие сутки противник потерял более 180 военнослужащих, по два БМП и бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две САУ Panzerhaubitze 2000, четыре орудия полевой артиллерии и три миномета, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.
По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 65 580 военных и 386 танков.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0