https://uz.sputniknews.ru/20250308/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-tri-sela-v-kurskoy-oblasti-48307212.html
Российские военные освободили еще три села в Курской области
Российские военные освободили еще три села в Курской области
Sputnik Узбекистан
Бойцы "Севера" освободили курские села Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, а также нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 13 населенных пунктов.
2025-03-08T15:45+0500
2025-03-08T15:45+0500
2025-03-08T15:45+0500
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ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Вооруженные силы взяли под контроль села Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, военные нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 13 населенных пунктов.За прошедшие сутки противник потерял более 180 военнослужащих, по два БМП и бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две САУ Panzerhaubitze 2000, четыре орудия полевой артиллерии и три миномета, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 65 580 военных и 386 танков.
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север курская область сво всу россия украина минобороны рф
север курская область сво всу россия украина минобороны рф
Российские военные освободили еще три села в Курской области
Бойцы "Севера" освободили курские села Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, а также нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 13 населенных пунктов.
ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik
. Вооруженные силы взяли под контроль села Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщили в Минобороны РФ
.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина", — говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, военные нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе 13 населенных пунктов.
За прошедшие сутки противник потерял более 180 военнослужащих, по два БМП и бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две САУ Panzerhaubitze 2000, четыре орудия полевой артиллерии и три миномета, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.
По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 65 580 военных и 386 танков.