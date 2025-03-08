https://uz.sputniknews.ru/20250308/uzbekistan-turkmenistan-vveli-rejim-vzaimnoy-svobodnoy-torgovli-48300143.html

Узбекистан и Туркменистан ввели режим взаимной свободной торговли – список товаров

Узбекистан и Туркменистан ввели режим взаимной свободной торговли – список товаров

Sputnik Узбекистан

В 2024 году товарооборот между двумя странами составил 1,14 млрд долларов, увеличившись на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.

2025-03-08T10:15+0500

2025-03-08T10:15+0500

2025-03-08T10:18+0500

торговля

туркменистан

узбекистан

экономика

инвестиции

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

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ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Между Узбекистаном и Туркменистаном введен режим свободной торговли, в соответствии с которым отменены таможенные пошлины на некоторые товары, производимые на территории двух стран, устранены существующие ограничения, а также упрощены процедуры торговли, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).По данным ведомства, в 2024 году товарооборот между двумя странами составил $1,14 млрд, увеличившись на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.В результате введения режима отменены таможенные пошлины на товары, производимые на территории двух стран, за исключением отдельных видов продукции, устранены существующие ограничения во взаимной торговле товарами, упрощены процедуры торговли.В частности, отменены таможенные пошлины на импортируемые в Туркменистан товары, такие как местная цементная продукция (таможенная пошлина 100%), текстиль (50%), мебель (50%), стеклянная посуда (50%), водонагреватели (15%), изделия из пластика и полипропилена (10%), колбасы и мясные изделия ($2 за кг), хлопковое масло ($1 за кг).МИПТ совместно с ответственными министерствами и ведомствами запустил механизм по обеспечению эффективного использования режима свободной торговли между Узбекистаном и Туркменистаном при экспорте местной продукции на туркменский рынок, подытожили в ведомстве.

https://uz.sputniknews.ru/20250128/mirziyoyev-vstrecha-glava-mid-turkmenistana-47726663.html

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