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https://uz.sputniknews.ru/20250308/uzbekistan-turkmenistan-vveli-rejim-vzaimnoy-svobodnoy-torgovli-48300143.html
Узбекистан и Туркменистан ввели режим взаимной свободной торговли – список товаров
Узбекистан и Туркменистан ввели режим взаимной свободной торговли – список товаров
Sputnik Узбекистан
В 2024 году товарооборот между двумя странами составил 1,14 млрд долларов, увеличившись на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.
2025-03-08T10:15+0500
2025-03-08T10:18+0500
торговля
туркменистан
узбекистан
экономика
инвестиции
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
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ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Между Узбекистаном и Туркменистаном введен режим свободной торговли, в соответствии с которым отменены таможенные пошлины на некоторые товары, производимые на территории двух стран, устранены существующие ограничения, а также упрощены процедуры торговли, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).По данным ведомства, в 2024 году товарооборот между двумя странами составил $1,14 млрд, увеличившись на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.В результате введения режима отменены таможенные пошлины на товары, производимые на территории двух стран, за исключением отдельных видов продукции, устранены существующие ограничения во взаимной торговле товарами, упрощены процедуры торговли.В частности, отменены таможенные пошлины на импортируемые в Туркменистан товары, такие как местная цементная продукция (таможенная пошлина 100%), текстиль (50%), мебель (50%), стеклянная посуда (50%), водонагреватели (15%), изделия из пластика и полипропилена (10%), колбасы и мясные изделия ($2 за кг), хлопковое масло ($1 за кг).МИПТ совместно с ответственными министерствами и ведомствами запустил механизм по обеспечению эффективного использования режима свободной торговли между Узбекистаном и Туркменистаном при экспорте местной продукции на туркменский рынок, подытожили в ведомстве.
https://uz.sputniknews.ru/20250128/mirziyoyev-vstrecha-glava-mid-turkmenistana-47726663.html
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товарооборот торговля узбекистан туркменистан режим мипт
товарооборот торговля узбекистан туркменистан режим мипт

Узбекистан и Туркменистан ввели режим взаимной свободной торговли – список товаров

10:15 08.03.2025 (обновлено: 10:18 08.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаги Узбекистана и Туркменистана
Флаги Узбекистана и Туркменистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В 2024 году товарооборот между двумя странами составил 1,14 млрд долларов, увеличившись на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.
ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Между Узбекистаном и Туркменистаном введен режим свободной торговли, в соответствии с которым отменены таможенные пошлины на некоторые товары, производимые на территории двух стран, устранены существующие ограничения, а также упрощены процедуры торговли, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).

"Сообщаем об очередном большом достижении – завершена двусторонняя реализация необходимых процедур для вступления в силу Протокола об изъятиях из режима свободной торговли к Соглашению между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Туркменистана об основных направлениях долгосрочного торгово-экономического сотрудничества, подписанного 16 июля 2024 года в городе Ташкенте", – говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, в 2024 году товарооборот между двумя странами составил $1,14 млрд, увеличившись на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.
В результате введения режима отменены таможенные пошлины на товары, производимые на территории двух стран, за исключением отдельных видов продукции, устранены существующие ограничения во взаимной торговле товарами, упрощены процедуры торговли.
В частности, отменены таможенные пошлины на импортируемые в Туркменистан товары, такие как местная цементная продукция (таможенная пошлина 100%), текстиль (50%), мебель (50%), стеклянная посуда (50%), водонагреватели (15%), изделия из пластика и полипропилена (10%), колбасы и мясные изделия ($2 за кг), хлопковое масло ($1 за кг).

"Применение режима беспошлинной торговли создаст основу для увеличения взаимного товарооборота между двумя странами за счет расширения инвестиционного сотрудничества и развития промышленной кооперации", – отметили в ведомстве.

МИПТ совместно с ответственными министерствами и ведомствами запустил механизм по обеспечению эффективного использования режима свободной торговли между Узбекистаном и Туркменистаном при экспорте местной продукции на туркменский рынок, подытожили в ведомстве.
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