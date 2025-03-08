https://uz.sputniknews.ru/20250308/uzbekskaya-dzyudoistka-laziza-xaydarova-stala-prizerom-gran-pri-lints-2025-48307757.html

Узбекская дзюдоистка Лазиза Хайдарова стала призером Гран-при Линц-2025

Узбекская дзюдоистка Лазиза Хайдарова стала призером Гран-при Линц-2025

Sputnik Узбекистан

Это первая награда спортсменки на крупных турнирах среди взрослых.

2025-03-08T16:36+0500

2025-03-08T16:36+0500

2025-03-08T16:41+0500

дзюдо

узбекистан

бронза

австрия

спорт

гран-при

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ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Узбекская дзюдоистка Лазиза Хайдарова выиграла Гран-при Линса. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.В австрийском Линце стартовал турнир серии Гран-при по дзюдо. Узбекистанка Лазиза Хайдарова, выступавшая в весовой категории до 48 кг, завоевала бронзовую медаль.По данным комитета, 18-летняя Хайдарова в борьбе за третье место одолела Амбер Герсес из Нидерландов в 11-минутном поединке. Таким образом, Лазиза завоевала свою первую награду на крупных турнирах среди взрослых.

https://uz.sputniknews.ru/20250303/uzbekistan-bolshoy-shlem-dzyudo-rekord-pobit-48203290.html

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