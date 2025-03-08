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https://uz.sputniknews.ru/20250308/uzbekskaya-dzyudoistka-laziza-xaydarova-stala-prizerom-gran-pri-lints-2025-48307757.html
Узбекская дзюдоистка Лазиза Хайдарова стала призером Гран-при Линц-2025
Узбекская дзюдоистка Лазиза Хайдарова стала призером Гран-при Линц-2025
Sputnik Узбекистан
Это первая награда спортсменки на крупных турнирах среди взрослых.
2025-03-08T16:36+0500
2025-03-08T16:41+0500
дзюдо
узбекистан
бронза
австрия
спорт
гран-при
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ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Узбекская дзюдоистка Лазиза Хайдарова выиграла Гран-при Линса. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.В австрийском Линце стартовал турнир серии Гран-при по дзюдо. Узбекистанка Лазиза Хайдарова, выступавшая в весовой категории до 48 кг, завоевала бронзовую медаль.По данным комитета, 18-летняя Хайдарова в борьбе за третье место одолела Амбер Герсес из Нидерландов в 11-минутном поединке. Таким образом, Лазиза завоевала свою первую награду на крупных турнирах среди взрослых.
https://uz.sputniknews.ru/20250303/uzbekistan-bolshoy-shlem-dzyudo-rekord-pobit-48203290.html
узбекистан
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дзюдо гран-при линц австрия узбекистан хайдарова
дзюдо гран-при линц австрия узбекистан хайдарова

Узбекская дзюдоистка Лазиза Хайдарова стала призером Гран-при Линц-2025

16:36 08.03.2025 (обновлено: 16:41 08.03.2025)
© НОК18-летняя Лазиза Хайдарова-призёр Гран-при Линц-2025
18-летняя Лазиза Хайдарова-призёр Гран-при Линц-2025 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2025
© НОК
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Это первая награда юной спортсменки на крупных турнирах среди взрослых.
ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Узбекская дзюдоистка Лазиза Хайдарова выиграла Гран-при Линса. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.
В австрийском Линце стартовал турнир серии Гран-при по дзюдо. Узбекистанка Лазиза Хайдарова, выступавшая в весовой категории до 48 кг, завоевала бронзовую медаль.
"Приятно отметить, что на данных соревнованиях бронзовую медаль завоевала наша соотечественница Лазиза Хайдарова", — пишет НОК.
По данным комитета, 18-летняя Хайдарова в борьбе за третье место одолела Амбер Герсес из Нидерландов в 11-минутном поединке.
Таким образом, Лазиза завоевала свою первую награду на крупных турнирах среди взрослых.
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