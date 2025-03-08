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https://uz.sputniknews.ru/20250308/v-uzbekistane-realizuyut-proekty-po-redkim-mineralam-na-26-mlrd-48304572.html
В Узбекистане реализуют проекты по редким минералам на $2,6 млрд
В Узбекистане реализуют проекты по редким минералам на $2,6 млрд
Sputnik Узбекистан
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью.
2025-03-08T12:40+0500
2025-03-08T14:30+0500
президент узбекистана
презентация
полезные ископаемые
сырье
месторождение
руда
геологоразведка
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ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. В ближайшие три года в Узбекистане планируется реализовать 76 проектов на сумму $2,6 млрд по 28 редким полезным ископаемым. Об этом сообщила пресс-служба президента.Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью.Было подчеркнуто, что в республике обнаружены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан.На презентации министр горнодобывающей промышленности и геологии представил возможности в этом направлении.Так, в ближайшие три года планируется реализовать 76 проектов, охватывающих 28 редких минералов, общей стоимостью $2,6 млрд. Для расширения сырьевой базы будет выделено дополнительное финансирование на геологоразведочные и научно-исследовательские работы.Было подчеркнуто, что главная задача заключается в извлечении ценного сырья непосредственно из руды с применением современных технологий, повышении чистоты минералов и создании продукци с высокой добавленной стоимостью. Например, обогащение концентрата вольфрама из месторождения "Ингичка" позволит удвоить добавленную стоимость. В настоящее время разработано 18 подобных проектов.В целях расширения цепочки "сырье – переработка – наука и технологии – готовая продукция" предложено организовать технопарки в Ташкентской и Самаркандской областях, богатых молибденом и вольфрамом.Глава государства поручил осуществлять трансфер технологий и передового опыта в этой сфере, открыть современные лаборатории и учебные центры. Указано, что в условиях "четвертой промышленной революции" необходимо создать прочную базу для занятия достойных позиций на этом рынке.
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мирзиёев ископаемые вольфрам титан презентация президент минералы
мирзиёев ископаемые вольфрам титан презентация президент минералы

В Узбекистане реализуют проекты по редким минералам на $2,6 млрд

12:40 08.03.2025 (обновлено: 14:30 08.03.2025)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДобыча угля на Апсатском угольном месторождении в Забайкальском крае
Добыча угля на Апсатском угольном месторождении в Забайкальском крае - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2025
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью.
ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. В ближайшие три года в Узбекистане планируется реализовать 76 проектов на сумму $2,6 млрд по 28 редким полезным ископаемым. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было подчеркнуто, что в республике обнаружены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан.

Ранее данное направление не получало должного внимания, не осуществлялись инвестиции в поиск редких минералов, переработку техногенных отходов и производство готовой продукции. В последние годы была создана организационная основа в этой сфере и начата работа по получению ценной продукции с высокой добавленной стоимостью, – отмечено на презентации.

На презентации министр горнодобывающей промышленности и геологии представил возможности в этом направлении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью
© Пресс-служба президента Узбекистана
Так, в ближайшие три года планируется реализовать 76 проектов, охватывающих 28 редких минералов, общей стоимостью $2,6 млрд. Для расширения сырьевой базы будет выделено дополнительное финансирование на геологоразведочные и научно-исследовательские работы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было подчеркнуто, что главная задача заключается в извлечении ценного сырья непосредственно из руды с применением современных технологий, повышении чистоты минералов и создании продукци с высокой добавленной стоимостью. Например, обогащение концентрата вольфрама из месторождения "Ингичка" позволит удвоить добавленную стоимость. В настоящее время разработано 18 подобных проектов.
В целях расширения цепочки "сырье – переработка – наука и технологии – готовая продукция" предложено организовать технопарки в Ташкентской и Самаркандской областях, богатых молибденом и вольфрамом.
Глава государства поручил осуществлять трансфер технологий и передового опыта в этой сфере, открыть современные лаборатории и учебные центры. Указано, что в условиях "четвертой промышленной революции" необходимо создать прочную базу для занятия достойных позиций на этом рынке.
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