https://uz.sputniknews.ru/20250308/v-uzbekistane-realizuyut-proekty-po-redkim-mineralam-na-26-mlrd-48304572.html

В Узбекистане реализуют проекты по редким минералам на $2,6 млрд

В Узбекистане реализуют проекты по редким минералам на $2,6 млрд

Sputnik Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью.

2025-03-08T12:40+0500

2025-03-08T12:40+0500

2025-03-08T14:30+0500

президент узбекистана

презентация

полезные ископаемые

сырье

месторождение

руда

геологоразведка

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ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. В ближайшие три года в Узбекистане планируется реализовать 76 проектов на сумму $2,6 млрд по 28 редким полезным ископаемым. Об этом сообщила пресс-служба президента.Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о расширении сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью.Было подчеркнуто, что в республике обнаружены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан.На презентации министр горнодобывающей промышленности и геологии представил возможности в этом направлении.Так, в ближайшие три года планируется реализовать 76 проектов, охватывающих 28 редких минералов, общей стоимостью $2,6 млрд. Для расширения сырьевой базы будет выделено дополнительное финансирование на геологоразведочные и научно-исследовательские работы.Было подчеркнуто, что главная задача заключается в извлечении ценного сырья непосредственно из руды с применением современных технологий, повышении чистоты минералов и создании продукци с высокой добавленной стоимостью. Например, обогащение концентрата вольфрама из месторождения "Ингичка" позволит удвоить добавленную стоимость. В настоящее время разработано 18 подобных проектов.В целях расширения цепочки "сырье – переработка – наука и технологии – готовая продукция" предложено организовать технопарки в Ташкентской и Самаркандской областях, богатых молибденом и вольфрамом.Глава государства поручил осуществлять трансфер технологий и передового опыта в этой сфере, открыть современные лаборатории и учебные центры. Указано, что в условиях "четвертой промышленной революции" необходимо создать прочную базу для занятия достойных позиций на этом рынке.

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