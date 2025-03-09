https://uz.sputniknews.ru/20250309/nashi-zashli-v-sudju-obmen-territoriyami-s-ukrainoy-teper-sostoitsya-48313035.html

Наши зашли в Суджу: обмен территориями с Украиной теперь состоится

Наши зашли в Суджу: обмен территориями с Украиной теперь состоится

Sputnik Узбекистан

Суджа Украина территории

2025-03-09T15:40+0500

2025-03-09T15:40+0500

2025-03-09T15:40+0500

спецоперация россии по защите донбасса

колумнисты

россия

всу

украина

мария захарова

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В начале февраля знаменитый своими точными, корректными и непредвзятыми оценками Институт изучения войны (ISW) опубликовал доклад о результатах "Курской операции ВСУ", пишет колумнист РИА Новости.Согласно докладу, ставшему образцом военно-политической аналитики, блестящая операция достигла всех своих целей: дважды (или трижды) предотвращено наступление ВС России на Сумы; остановлено продвижение России в Харьковской и Запорожской областях; русские были вынуждены перебросить из Донбасса все лучшие подразделения, технику, боеприпасы и системы ПВО; операция уничтожила имидж Путина как "защитника России" и вызвала массовые протесты; Россия лишилась всех стратегических резервов; потери русских под Курском были настолько велики, что их нельзя произносить даже шепотом; многотысячная северокорейская армия, которую русские гнали перед собой через минные поля, потеряла 70 процентов личного состава, а ее деморализованные остатки были отправлены на расстрел Ким Чен Ыну. По логике доклада Зеленский мог быть доволен: в свое время он громко заявлял, что ВСУ будут находиться в Курской области "неограниченное время" для итогового обмена территориями, а раз все идет так чудесно и хорошо, то обмен будет гарантированно фееричным.Впрочем, в победном докладе Института изучения войны оказалось мало консервантов, и он очень быстро скис. Текущие сутки в западных СМИ напоминают монолог похоронных дел мастера Безенчука: "У меня гроб — огурчик, отборный, любительский!" Подобным же образом описывается ситуация для ВСУ — "критическая", "чрезвычайно плохая" и "очень сложная", "план Б нужен был вчера", "ВСУ практически окружены", "окружены и ждут уничтожения", "украинские силы могут покинуть регион в течение двух недель", "командование ВСУ рассматривает выход из Курска". А что случилось, господа? А как же меняться?Наиболее конкретно обменную обстановку описывает издание The Telegraph, которое нервно утверждает, что десятитысячной группировке ВСУ грозит полное окружение и возможное уничтожение. Но главная причина, по мнению британских журналистов, — не героизм наших солдат, а "прекращение предоставления разведывательной информации со стороны США". Ясно-понятно.На самом деле только сейчас стало возможным обнародовать тот факт, что нашим командованием еще несколько месяцев назад была тщательно распланирована операция, в рамках которой наши подразделения пробили в ширину и глубину огромный фронт, для чего позиции ВСУ сначала перепахивались бомбами ФАБ, мосты взрывались, а пути снабжения изолировались дроноводами. В итоге главный маршрут ротации и подвоза БК Юнаковка — Суджа превратился в "дорогу смерти", забитую вражеской техникой. Одновременно системно проводилось уничтожение узлов связи противника. В результате на данный момент курская группировка ВСУ практически рассечена на две части (в самом узком месте ширина прохода — 500 метров), а наши подразделения уже ведут боевые действия в самой Судже. По некоторым данным, наши штурмовики, в очередной раз проявив воинскую смекалку, прошли в город под землей по трубам газопровода, которые не успели взорвать украинские боевики, — и вышли на поверхность в тылу противника, вызвав панику.По последним данным, в масштабное наступление перешли все подразделения, находящиеся на линии курского фронта, и движение вперед идет по всем направлениям "с хорошей скоростью".С переднего края идут сообщения, что у украинских боевиков стремительно кончаются боеприпасы и провиант; по материалам радиоперехватов, участились случаи отказов от выполнения задач не только рядовым, но и офицерским составом ВСУ; практически вся натовская техника уничтожена. Есть признаки того, что разрозненные подразделения ВСУ начинают без приказа оттягиваться к Судже.На данный момент окруженным украинским боевикам выйти уже практически нереально. Вариантов не много: прорываться с боем через сплошную стену огня, сдаваться или умереть. Резервов для деблокирования "мешка" у командования ВСУ нет, связи с подразделениями тоже нет. Доходит до того, что отдельные подразделения ВСУ начали переговоры о сдаче в плен, в качестве выкупа предлагая новейшие и нетронутые образцы западного вооружения, включая новые виды БПЛА, спутниковую систему шифрования, РЭБ и недавно переданную бронетехнику.В любом случае у ВСУ в руке только две красные пилюли: и при отступлении (вероятность которого уменьшается с каждой минутой), и при уничтожении курской группировки Зеленский получает удар, от которого он уже гарантированно не оправится. Курская авантюра, как открывается сейчас, входила в железобетонный "план победы" украинского недопрезидента, который он презентовал британскому премьеру Стармеру, и на ней строились все его гениальные планы на будущее.Теперь этого будущего не будет. Некоторое время назад прозвучала информация, что под Курском наши войска уничтожили более 60 тысяч солдат противника. С тех пор калькулятор уже заклинил, а при повторении "котлового сценария", как в Дебальцево и Мариуполе, счет может приблизиться к ста тысячам. Это политическая, а возможно, и физическая гибель Зеленского. Гениальная операция привела к тому, что и должно было быть: к полному разгрому.В свое время официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намеки Зеленского на варианты обмена русской земли, заявила, что "в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью — примерно метр на два и глубиной метра полтора".Для десятков тысяч украинских солдат, которые захотели снять тикток у "Пятерочки" в Судже, этот обмен уже удачно состоялся. Но наши бойцы с передовой предлагают не останавливаться. Они предлагают логичный вариант: раз курская операция ВСУ прошла так удачно и у Киева столько козырей на руках, пускай теперь освобожденные районы Курской области будут переданы обратно России в обмен на передачу ей и части Сумской области (а может, и не части — зря, что ли, такая группировка рвется вперед на кураже?).Если уж меняться, то по полной программе — наши ребята это заслужили. Покажите им, что такое честный русский обмен.

россия

украина

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2025

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

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колумнисты, россия, всу, украина, мария захарова