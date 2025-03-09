https://uz.sputniknews.ru/20250309/uzbekskie-i-rossiyskie-mediki-proveli-slojnuyu-xirurgicheskuyu-operatsiyu-48316120.html

Узбекские и российские медики совместно провели сложную хирургическую операцию

Узбекские и российские медики совместно провели сложную хирургическую операцию

Sputnik Узбекистан

Высокотехнологичное хирургическое вмешательство выполнили в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре травматологии и ортопедии в Ташкенте

2025-03-09T16:55+0500

2025-03-09T16:55+0500

2025-03-09T17:57+0500

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ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik. Узбекские и российские специалисты успешно провели сложную реконструктивную операцию на позвоночнике, сообщает пресс-служба Минздрава РУз.Усилия медиков двух стран были направлены на восстановление опорной функции позвоночного столба у 60-летнего пациента из Гиждуванского района Бухарской области.На протяжении трех лет он жаловался на боли в ногах и пояснице, которые усилились в последние 6 месяцев. Обследование показало, что из-за нестабильности пояснично-крестцового отдела позвоночника произошло сдавление нервных корешков в этой зоне.Операция включала удаление траспедикулярного фиксатора, декомпрессию нервных элементов, фиксацию позвонков с помощью кейджа и транспедикулярных винтов.Российский хирург также провел для узбекских коллег мастер-класс по современным методам лечения.В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре травматологии и ортопедии в прошлом году выполнили более 11 тыс. хирургических операций, 62% из них — высокотехнологичные. Около 30 вмешательств — уникальные хирургические операции, добавили в пресс-службе.

https://uz.sputniknews.ru/20240612/rossiya-ortopedy-operatsii-deti-buxara-44345604.html

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