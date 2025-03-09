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https://uz.sputniknews.ru/20250309/v-tashkentye-pokajut-shedevry-kulturnogo-naslediya-uzbekistana-iz-sankt-peterburga-48316418.html
В Ташкенте покажут шедевры культурного наследия Узбекистана, хранящиеся в Санкт-Петербурге
В Ташкенте покажут шедевры культурного наследия Узбекистана, хранящиеся в Санкт-Петербурге
Sputnik Узбекистан
Экспонаты из коллекции Музея истории религии Северной столицы РФ планируют представить на открытии Центра исламской цивилизации
2025-03-09T18:10+0500
2025-03-09T18:10+0500
культура
узбекистан
музей
россия
санкт-петербург
коран
центр исламской цивилизации
общество
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ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik. В Ташкенте покажут шедевры культурного наследия Узбекистана, хранящиеся в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Центра исламской цивилизации.В настоящее время представительница российского музея активно сотрудничает со специалистами Центра исламской цивилизации, изучает источники, связанные с историей Корана Усмана, а также географию распространения 50 факсимильных копий этой рукописи, изданных в России в 1905 году.В Центре исламской цивилизации в Узбекистане будет находиться карта распространения факсимильных копий Корана Усмана, напечатанных 120 лет назад. Сам же Коран Усмана после открытия центра займет почетное место в специальном зале. В этом же зале представят древние рукописные копии Корана, добавили в пресс-службе.
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ташкент шедевры культурное наследие узбепкистан санкт-петербург
ташкент шедевры культурное наследие узбепкистан санкт-петербург

В Ташкенте покажут шедевры культурного наследия Узбекистана, хранящиеся в Санкт-Петербурге

18:10 09.03.2025
© Центр исламской цивилизации в УзбекистанеИзучаются факсимильные копии Корана Хазрата Усмана, написанные 120 лет назад
Изучаются факсимильные копии Корана Хазрата Усмана, написанные 120 лет назад - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2025
© Центр исламской цивилизации в Узбекистане
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Экспонаты из коллекции Музея истории религии Северной столицы РФ планируют представить на открытии Центра исламской цивилизации.
ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik. В Ташкенте покажут шедевры культурного наследия Узбекистана, хранящиеся в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Центра исламской цивилизации.
“Ирина Османова, представитель Музея истории религии в Санкт-Петербурге (Россия) выступила с предложением привезти в нашу страну и организовать выставку шедевров узбекского культурного наследия, хранящихся в Музее истории религии”, — говорится в сообщении.
В настоящее время представительница российского музея активно сотрудничает со специалистами Центра исламской цивилизации, изучает источники, связанные с историей Корана Усмана, а также географию распространения 50 факсимильных копий этой рукописи, изданных в России в 1905 году.
© Центр исламской цивилизации в УзбекистанеИзучаются факсимильные копии Корана Хазрата Усмана, написанные 120 лет назад
Изучаются факсимильные копии Корана Хазрата Усмана, написанные 120 лет назад - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2025
Изучаются факсимильные копии Корана Хазрата Усмана, написанные 120 лет назад
© Центр исламской цивилизации в Узбекистане

"Я считаю, что Центр исламской цивилизации, который создается по инициативе президента Узбекистана является беспрецедентным проектом. Цель нашего визита – налаживание международного научного сотрудничества. В течение 3 дней мы посещали различные музеи, знакомились с экспонатами. Мы завершили проект отдела доисламской цивилизации, и теперь можем воплотить его в жизнь и приступить к организации выставки. В этом процессе мы будем тесно сотрудничать с Государственным музеем истории Узбекистана, Эрмитажем в Санкт-Петербурге и Музеем истории религии", – сказала Османова.

В Центре исламской цивилизации в Узбекистане будет находиться карта распространения факсимильных копий Корана Усмана, напечатанных 120 лет назад. Сам же Коран Усмана после открытия центра займет почетное место в специальном зале. В этом же зале представят древние рукописные копии Корана, добавили в пресс-службе.
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