В Ташкенте покажут шедевры культурного наследия Узбекистана, хранящиеся в Санкт-Петербурге
© Центр исламской цивилизации в УзбекистанеИзучаются факсимильные копии Корана Хазрата Усмана, написанные 120 лет назад
© Центр исламской цивилизации в Узбекистане
Подписаться
Экспонаты из коллекции Музея истории религии Северной столицы РФ планируют представить на открытии Центра исламской цивилизации.
ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik. В Ташкенте покажут шедевры культурного наследия Узбекистана, хранящиеся в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Центра исламской цивилизации.
“Ирина Османова, представитель Музея истории религии в Санкт-Петербурге (Россия) выступила с предложением привезти в нашу страну и организовать выставку шедевров узбекского культурного наследия, хранящихся в Музее истории религии”, — говорится в сообщении.
В настоящее время представительница российского музея активно сотрудничает со специалистами Центра исламской цивилизации, изучает источники, связанные с историей Корана Усмана, а также географию распространения 50 факсимильных копий этой рукописи, изданных в России в 1905 году.
© Центр исламской цивилизации в УзбекистанеИзучаются факсимильные копии Корана Хазрата Усмана, написанные 120 лет назад
Изучаются факсимильные копии Корана Хазрата Усмана, написанные 120 лет назад
© Центр исламской цивилизации в Узбекистане
"Я считаю, что Центр исламской цивилизации, который создается по инициативе президента Узбекистана является беспрецедентным проектом. Цель нашего визита – налаживание международного научного сотрудничества. В течение 3 дней мы посещали различные музеи, знакомились с экспонатами. Мы завершили проект отдела доисламской цивилизации, и теперь можем воплотить его в жизнь и приступить к организации выставки. В этом процессе мы будем тесно сотрудничать с Государственным музеем истории Узбекистана, Эрмитажем в Санкт-Петербурге и Музеем истории религии", – сказала Османова.
В Центре исламской цивилизации в Узбекистане будет находиться карта распространения факсимильных копий Корана Усмана, напечатанных 120 лет назад. Сам же Коран Усмана после открытия центра займет почетное место в специальном зале. В этом же зале представят древние рукописные копии Корана, добавили в пресс-службе.