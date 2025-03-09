В Ташкенте покажут шедевры культурного наследия Узбекистана, хранящиеся в Санкт-Петербурге

"Я считаю, что Центр исламской цивилизации, который создается по инициативе президента Узбекистана является беспрецедентным проектом. Цель нашего визита – налаживание международного научного сотрудничества. В течение 3 дней мы посещали различные музеи, знакомились с экспонатами. Мы завершили проект отдела доисламской цивилизации, и теперь можем воплотить его в жизнь и приступить к организации выставки. В этом процессе мы будем тесно сотрудничать с Государственным музеем истории Узбекистана, Эрмитажем в Санкт-Петербурге и Музеем истории религии", – сказала Османова.