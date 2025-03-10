https://uz.sputniknews.ru/20250310/rossiyskie-boytsy-udarzdanie-v-sudje-gde-pri-begstve-ukryvalis-vsu-48329917.html

Минобороны РФ: Российские бойцы ударили по зданию в Судже, где при бегстве укрывались ВСУ

Минобороны РФ: Российские бойцы ударили по зданию в Судже, где при бегстве укрывались ВСУ

Sputnik Узбекистан

Обнаруженную цель уничтожили ударным беспилотником группировки войск "Север"

2025-03-10T17:30+0500

2025-03-10T17:30+0500

2025-03-10T17:30+0500

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ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik. Российские войска нанесли удар БПЛА по зданию в курской Судже, в котором во время бегства пытались укрыться много украинских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФУбегая из Суджи, большое количество украинских военнослужащих попытались укрыться в здании.

https://uz.sputniknews.ru/20250306/svo-skolko-mesyatsev-proderjatsya-vsu-bez-amerikanskogo-orujiya-48266057.html

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