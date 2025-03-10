https://uz.sputniknews.ru/20250310/rossiyskie-boytsy-udarzdanie-v-sudje-gde-pri-begstve-ukryvalis-vsu-48329917.html
Минобороны РФ: Российские бойцы ударили по зданию в Судже, где при бегстве укрывались ВСУ
Минобороны РФ: Российские бойцы ударили по зданию в Судже, где при бегстве укрывались ВСУ
Sputnik Узбекистан
Обнаруженную цель уничтожили ударным беспилотником группировки войск "Север"
2025-03-10T17:30+0500
2025-03-10T17:30+0500
2025-03-10T17:30+0500
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ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik. Российские войска нанесли удар БПЛА по зданию в курской Судже, в котором во время бегства пытались укрыться много украинских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФУбегая из Суджи, большое количество украинских военнослужащих попытались укрыться в здании.
https://uz.sputniknews.ru/20250306/svo-skolko-mesyatsev-proderjatsya-vsu-bez-amerikanskogo-orujiya-48266057.html
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минобороны рф россия всу беспилотник
минобороны рф россия всу беспилотник
Минобороны РФ: Российские бойцы ударили по зданию в Судже, где при бегстве укрывались ВСУ
Обнаруженную цель уничтожили ударным беспилотником группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik.
Российские войска нанесли удар БПЛА по зданию в курской Судже, в котором во время бегства пытались укрыться много украинских военных, сообщает
РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ
"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе населенного пункта Суджа в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА было выявлено движение живой силой противника", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Убегая из Суджи, большое количество украинских военнослужащих попытались укрыться в здании.
"Оператор разведывательного БПЛА оперативно передал координаты цели на командный пункт... Обнаруженная цель была уничтожена ударным беспилотником группировки войск "Север". Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по зданию с боевиками ВСУ и взрыв", — уточнили в Минобороны РФ.