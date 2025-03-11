https://uz.sputniknews.ru/20250311/chto-privezti-iz-uzbekistana-48340137.html

От керамики до марок: что привезти из Узбекистана

От керамики до марок: что привезти из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Узбекские базары изобилуют разнообразием товаров: от ароматных специй и сладких сухофруктов до изысканных изделий ручной работы. Глаза разбегаются, и выбрать сувениры для родных и близких бывает непросто.

2025-03-11T17:30+0500

2025-03-11T17:30+0500

2025-03-11T17:30+0500

инфографика

узбекистан

сувенир

керамика риштана

тюбетейка

текстиль

марки

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Если хочется привезти из Узбекистана что-то особенное, обратите внимание на знаменитую риштанскую керамику, вышитые сюзане, традиционные тюбетейки и текстиль. Любителям гастрономических подарков подойдут местные сухофрукты, орехи в сахаре или набор ароматных приправ. А ценителям редких коллекций можно подарить памятные марки Узбекистана.Сувениры, которые передадут дух восточного гостеприимства и напомнят о поездке, — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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