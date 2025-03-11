Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250311/chto-privezti-iz-uzbekistana-48340137.html
От керамики до марок: что привезти из Узбекистана
От керамики до марок: что привезти из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Узбекские базары изобилуют разнообразием товаров: от ароматных специй и сладких сухофруктов до изысканных изделий ручной работы. Глаза разбегаются, и выбрать сувениры для родных и близких бывает непросто.
2025-03-11T17:30+0500
2025-03-11T17:30+0500
инфографика
узбекистан
сувенир
керамика риштана
тюбетейка
текстиль
марки
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0b/48340224_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_211bd69924af6bc0dbaf23ef73c7feb5.png
Если хочется привезти из Узбекистана что-то особенное, обратите внимание на знаменитую риштанскую керамику, вышитые сюзане, традиционные тюбетейки и текстиль. Любителям гастрономических подарков подойдут местные сухофрукты, орехи в сахаре или набор ароматных приправ. А ценителям редких коллекций можно подарить памятные марки Узбекистана.Сувениры, которые передадут дух восточного гостеприимства и напомнят о поездке, — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0b/48340224_144:0:1104:720_1920x0_80_0_0_6e14af7a59b6a7661461e4ccdd670417.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан сувениры
узбекистан сувениры

От керамики до марок: что привезти из Узбекистана

17:30 11.03.2025
Подписаться
Узбекские базары изобилуют разнообразием товаров: от ароматных специй и сладких сухофруктов до изысканных изделий ручной работы. Глаза разбегаются, и выбрать сувенир для родных и близких бывает непросто.
Если хочется привезти из Узбекистана что-то особенное, обратите внимание на знаменитую риштанскую керамику, вышитые сюзане, традиционные тюбетейки и текстиль. Любителям гастрономических подарков подойдут местные сухофрукты, орехи в сахаре или набор ароматных приправ. А ценителям редких коллекций можно подарить памятные марки Узбекистана.
Сувениры, которые передадут дух восточного гостеприимства и напомнят о поездке, — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Что привезти из Узбекистана - инфографика - Sputnik Узбекистан
Что привезти из Узбекистана - инфографика - Sputnik Узбекистан
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0