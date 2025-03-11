https://uz.sputniknews.ru/20250311/kak-sobaki-manipuliruyut-lyudmi-48333133.html

Кинолог объяснил, как собаки манипулируют людьми

Кинолог объяснил, как собаки манипулируют людьми

Sputnik Узбекистан

Есть множество "уловок", которыми пользуются друзья человека. Чаще всего их формируют хозяева, потому что позволяют питомцу вести себя подобным образом и каждый раз одинаково реагируют на ту или иную просьбу любимца

2025-03-11T22:07+0500

2025-03-11T22:07+0500

2025-03-11T22:07+0500

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Каждый собаковод сталкивался с голодным взглядом только что поевшей собаки или вскакивал утром по первому зову питомца, чтобы выйти с ним на прогулку. Хитрости, которые используют собаки в общении с человеком, хозяева сами формируют и закрепляют у своих питомцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.По его словам, если питомец совершил что-то нехорошее, по мнению хозяина, и получил его неодобрение или гнев, то жалобные глаза собаки, которые она делает после реакции человека, вовсе не означают, что животное все осознало и больше не будет себя так вести. На самом деле любимец просто подает сигналы примирения, чтобы хозяин снова стал предсказуемым и добрым.Кинолог также рекомендовал не реагировать на голодные глаза, которыми питомец смотрит из-под стола на тех, кто принимает пищу. Если собаке раз за разом удается выпросить еду, она понимает, как нужно действовать, чтобы ее угостили, а хозяин, который закрепляет подобное поведение, будет регулярно попадать в плен голодных выпрашивающих глаз.Также он рассказал, что питомцы могут выпрашивать внимание, используя свои лапы. Например, собака может подойти к хозяину, работающему за компьютером и положить лапу или голову ему на колени, чтобы позвать его поиграть. В этот момент она может требовать внимания из-за скуки или, например, сообщать таким образом, что у нее что-то болит.Президент РКФ упомянул еще одну распространенную ситуацию: когда собака привыкла будить своего хозяина на прогулку и для этого утыкается носом ему в лицо или руку. Он отметил, что у собак, которым такое позволяют, в голове складывается схема, когда они будят хозяина и после этого выходят на прогулку. Поэтому животные продолжают так делать, даже если на самом деле у них нет нужды в том, чтобы сходить в туалет.В заключение он подчеркнул, что важно понять, что вы позволяете делать своему любимцу и воспринимаете как забавное поведение, а что должно быть под запретом.

https://uz.sputniknews.ru/20250310/pochemu-vredno-est-odin-raz-v-den-48318239.html

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