Кинолог объяснил, как собаки манипулируют людьми
© Красовская МарияМеждународная выставка собак в Национальном кинологическом центре при Государственном Таможенном комитете Узбекистана
© Красовская Мария
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Есть множество "уловок", которыми пользуются друзья человека. Чаще всего их формируют хозяева, потому что позволяют питомцу вести себя подобным образом и каждый раз одинаково реагируют на ту или иную просьбу любимца.
Каждый собаковод сталкивался с голодным взглядом только что поевшей собаки или вскакивал утром по первому зову питомца, чтобы выйти с ним на прогулку. Хитрости, которые используют собаки в общении с человеком, хозяева сами формируют и закрепляют у своих питомцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.
"Собаководы порой не замечают, как собаки ловко манипулируют их действиями: смотрят голодным взглядом, делают виноватый вид или напрашиваются на прогулку. На самом деле манипулировать питомцы не умеют, а все хитрости, которые они используют, это всего лишь результат одомашнивания их человеком. Собака подает определенный сигнал, на который реагирует хозяин. Если он помогает ей добиться желаемого, она запоминает его и использует", — пояснил кинолог.
По его словам, если питомец совершил что-то нехорошее, по мнению хозяина, и получил его неодобрение или гнев, то жалобные глаза собаки, которые она делает после реакции человека, вовсе не означают, что животное все осознало и больше не будет себя так вести. На самом деле любимец просто подает сигналы примирения, чтобы хозяин снова стал предсказуемым и добрым.
Кинолог также рекомендовал не реагировать на голодные глаза, которыми питомец смотрит из-под стола на тех, кто принимает пищу. Если собаке раз за разом удается выпросить еду, она понимает, как нужно действовать, чтобы ее угостили, а хозяин, который закрепляет подобное поведение, будет регулярно попадать в плен голодных выпрашивающих глаз.
"Запомните, у собак не развито абстрактное мышление, просчитать свои манипуляторные стратегии они не могут. Их манипуляции — это всего лишь выученное поведение, которое, помогает сформировать хозяин", — напомнил Голубев.
Также он рассказал, что питомцы могут выпрашивать внимание, используя свои лапы. Например, собака может подойти к хозяину, работающему за компьютером и положить лапу или голову ему на колени, чтобы позвать его поиграть. В этот момент она может требовать внимания из-за скуки или, например, сообщать таким образом, что у нее что-то болит.
Президент РКФ упомянул еще одну распространенную ситуацию: когда собака привыкла будить своего хозяина на прогулку и для этого утыкается носом ему в лицо или руку. Он отметил, что у собак, которым такое позволяют, в голове складывается схема, когда они будят хозяина и после этого выходят на прогулку. Поэтому животные продолжают так делать, даже если на самом деле у них нет нужды в том, чтобы сходить в туалет.
"Есть множество "уловок", которыми пользуются собаки. Чаще всего их формируют собаководы, потому что позволяют питомцу вести себя подобным образом и каждый раз одинаково реагируют на ту или иную просьбу любимца. Есть владельцы, которые корректируют поведение любимца, все будет зависеть от хозяина", — отметил Голубев.
В заключение он подчеркнул, что важно понять, что вы позволяете делать своему любимцу и воспринимаете как забавное поведение, а что должно быть под запретом.