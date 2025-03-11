https://uz.sputniknews.ru/20250311/mirziyoyev-frantsiya-gosvizit-48332384.html
Шавкат Мирзиёев посетит Францию с госвизитом
Шавкат Мирзиёев посетит Францию с госвизитом
Sputnik Узбекистан
В повестку дня предстоящих контактов включены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-французских многоплановых отношений.
2025-03-11T09:26+0500
2025-03-11T09:26+0500
2025-03-11T09:42+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
государственный визит
франция
эммануэль макрон
париж
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Франции Эммануэля Макрона 11-13 марта посетит эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. Программой пребывания в Париже предусмотрено проведение переговоров и мероприятий на высшем уровне, а также ряда встреч с официальными и деловыми кругами Франции. По итогам саммита планируют принять пакет межправительственных и межведомственных соглашений. Кроме того, Мирзиёев встретится с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле для обсуждения практических аспектов подготовки и проведения 43-й сессии Генеральной конференции Организации в Самарканде этой осенью. В преддверии визита лидера Узбекистана 1 марта в городе Гретц-Арменвиль на территории обсерватории "Ураноскоп" открыли бюст великого ученого Абу Райхона Беруни. В эти дни в Париже проходят форумы и конференции в сферах здравоохранения, науки и образования, культуры, туризма и бизнеса. В Тулузе, Лионе и Ницце состоятся совместные деловые мероприятия.
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шавкат мирзиёев франция государственный визит
шавкат мирзиёев франция государственный визит
Шавкат Мирзиёев посетит Францию с госвизитом
09:26 11.03.2025 (обновлено: 09:42 11.03.2025)
В повестку дня предстоящих контактов включены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-французских многоплановых отношений.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Франции Эммануэля Макрона 11-13 марта посетит эту страну с государственным визитом, сообщает
пресс-служба главы Узбекистана.
Программой пребывания в Париже предусмотрено проведение переговоров и мероприятий на высшем уровне, а также ряда встреч с официальными и деловыми кругами Франции.
"В повестку дня предстоящих контактов включены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-французских многоплановых отношений. Приоритетное внимание будет уделено расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционно-финансовой сферах, продвижению проектов кооперации с ведущими компаниями и предприятиями Франции", — говорится в сообщении.
По итогам саммита планируют принять пакет межправительственных и межведомственных соглашений.
Кроме того, Мирзиёев встретится с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле для обсуждения практических аспектов подготовки и проведения 43-й сессии Генеральной конференции Организации в Самарканде этой осенью.
В преддверии визита лидера Узбекистана 1 марта в городе Гретц-Арменвиль на территории обсерватории "Ураноскоп" открыли бюст великого ученого Абу Райхона Беруни.
В эти дни в Париже проходят форумы и конференции в сферах здравоохранения, науки и образования, культуры, туризма и бизнеса. В Тулузе, Лионе и Ницце состоятся совместные деловые мероприятия.