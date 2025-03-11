https://uz.sputniknews.ru/20250311/pevets-iz-uzbekistana-doedet-do-moskvy-na-velosipede-48337918.html

В честь 80-летия Победы: певец из Узбекистана доедет до Москвы на велосипеде

В честь 80-летия Победы: певец из Узбекистана доедет до Москвы на велосипеде

Sputnik Узбекистан

Хурсанд Шеров преодолеет 3 800 километров, посетит знаковые исторические места и передаст памятные знамена и сувениры для ветеранов, которые примут участие в торжествах 9 мая в столице России

2025-03-11T14:35+0500

2025-03-11T14:35+0500

2025-03-11T14:57+0500

общество

узбекистан

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великая отечественная война

велопробег

день победы

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Оперный певец из Узбекистана, велосипедист и ветеран спорта Хурсанд Шеров отправляется из Ташкента в Москву на велосипеде, сообщает посольство России в РУз.В пути Шеров посетит знаковые исторические места и передаст памятные знамена и сувениры ветеранам, которые примут участие в торжествах 9 мая в Москве.

https://uz.sputniknews.ru/20221027/uzbekskiy-pevets-pochtil-pamyat-magomaeva-veloprobegom-tashkent-baku---video-29520917.html

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общество, узбекистан, ташкент, москва, победа, великая отечественная война, велопробег