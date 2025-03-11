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Украшение Санкт-Петербурга ко Дню Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
День Победы
9 мая известен в истории как День Победы. В 2023 году Великой Победе исполнилось 78 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20250311/pevets-iz-uzbekistana-doedet-do-moskvy-na-velosipede-48337918.html
В честь 80-летия Победы: певец из Узбекистана доедет до Москвы на велосипеде
В честь 80-летия Победы: певец из Узбекистана доедет до Москвы на велосипеде
Sputnik Узбекистан
Хурсанд Шеров преодолеет 3 800 километров, посетит знаковые исторические места и передаст памятные знамена и сувениры для ветеранов, которые примут участие в торжествах 9 мая в столице России
2025-03-11T14:35+0500
2025-03-11T14:57+0500
общество
узбекистан
ташкент
москва
победа
великая отечественная война
велопробег
день победы
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Оперный певец из Узбекистана, велосипедист и ветеран спорта Хурсанд Шеров отправляется из Ташкента в Москву на велосипеде, сообщает посольство России в РУз.В пути Шеров посетит знаковые исторические места и передаст памятные знамена и сувениры ветеранам, которые примут участие в торжествах 9 мая в Москве.
https://uz.sputniknews.ru/20221027/uzbekskiy-pevets-pochtil-pamyat-magomaeva-veloprobegom-tashkent-baku---video-29520917.html
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общество, узбекистан, ташкент, москва, победа, великая отечественная война, велопробег
общество, узбекистан, ташкент, москва, победа, великая отечественная война, велопробег

В честь 80-летия Победы: певец из Узбекистана доедет до Москвы на велосипеде

14:35 11.03.2025 (обновлено: 14:57 11.03.2025)
© Посольство России в УзбекистанеИзвестный оперный певец и путешественник из Узбекистана Хурсанд Шеров намерен проехать на велосипеде из Ташкента в Москву в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Известный оперный певец и путешественник из Узбекистана Хурсанд Шеров намерен проехать на велосипеде из Ташкента в Москву в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2025
© Посольство России в Узбекистане
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Хурсанд Шеров преодолеет 3 800 километров, посетит знаковые исторические места и передаст памятные знамена и сувениры для ветеранов, которые примут участие в торжествах 9 мая в столице России.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Оперный певец из Узбекистана, велосипедист и ветеран спорта Хурсанд Шеров отправляется из Ташкента в Москву на велосипеде, сообщает посольство России в РУз.
© Посольство России в УзбекистанеИзвестный оперный певец и путешественник из Узбекистана Хурсанд Шеров намерен проехать на велосипеде из Ташкента в Москву в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Известный оперный певец и путешественник из Узбекистана Хурсанд Шеров намерен проехать на велосипеде из Ташкента в Москву в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2025
Известный оперный певец и путешественник из Узбекистана Хурсанд Шеров намерен проехать на велосипеде из Ташкента в Москву в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Посольство России в Узбекистане
"3 тысячи 800 км собирается проехать известный певец и велопутешественник Хурсанд Шеров, пересекая территории Узбекистана, Казахстана и России, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, крепкой дружбы и вклада народов Центральной Азии в борьбу с фашизмом", — говорится в сообщении.
© Посольство России в УзбекистанеИзвестный оперный певец и путешественник из Узбекистана Хурсанд Шеров намерен проехать на велосипеде из Ташкента в Москву в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Известный оперный певец и путешественник из Узбекистана Хурсанд Шеров намерен проехать на велосипеде из Ташкента в Москву в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2025
Известный оперный певец и путешественник из Узбекистана Хурсанд Шеров намерен проехать на велосипеде из Ташкента в Москву в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
© Посольство России в Узбекистане
В пути Шеров посетит знаковые исторические места и передаст памятные знамена и сувениры ветеранам, которые примут участие в торжествах 9 мая в Москве.
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