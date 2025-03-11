https://uz.sputniknews.ru/20250311/shavkat-mirziyoev-sozvonilsya-s-prezidentom-oae-48338133.html
Шавкат Мирзиёев созвонился с Президентом ОАЭ — что обсудили
Шавкат Мирзиёев созвонился с Президентом ОАЭ — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Лидеры двух стран выразили удовлетворение динамичным развитием узбекско-эмиратского многопланового сотрудничества
2025-03-11T13:25+0500
2025-03-11T13:25+0500
2025-03-11T14:30+0500
политика
телефонный разговор
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
президент
оаэ
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом ОАЭ, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. Глава республики пожелал эмиратскому коллеге крепкого здоровья и благополучия, больших успехов в государственной деятельности, мира и процветания дружественному народу этой страны. Лидеры также обменялись теплыми поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы месяцем Рамазан. Отмечалось, что визит президента Узбекистана в ОАЭ в январе этого года открыл новую страницу в истории двусторонних отношений, подняв их на уровень стратегического партнерства. Шавкат Мирзиёев и Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян выразили глубокое удовлетворение динамичным развитием узбекско-эмиратского многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах, последовательным ростом объемов товарооборота и инвестиций, числа совместных предприятий. Стороны также рассмотрели вопросы проведения второго саммита диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива" в Самарканде.
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шавкат мирзиёев президент оаэ сотрудничество
шавкат мирзиёев президент оаэ сотрудничество
Шавкат Мирзиёев созвонился с Президентом ОАЭ — что обсудили
13:25 11.03.2025 (обновлено: 14:30 11.03.2025)
Лидеры двух стран выразили удовлетворение динамичным развитием узбекско-эмиратского многопланового сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом ОАЭ, сообщает
пресс-служба главы Узбекистана.
"В ходе состоявшегося телефонного разговора Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна с днем рождения", — говорится в сообщении.
Глава республики пожелал эмиратскому коллеге крепкого здоровья и благополучия, больших успехов в государственной деятельности, мира и процветания дружественному народу этой страны.
Лидеры также обменялись теплыми поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы месяцем Рамазан.
Отмечалось, что визит президента Узбекистана в ОАЭ в январе этого года открыл новую страницу в истории двусторонних отношений, подняв их на уровень стратегического партнерства.
Шавкат Мирзиёев и Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян выразили глубокое удовлетворение динамичным развитием узбекско-эмиратского многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах, последовательным ростом объемов товарооборота и инвестиций, числа совместных предприятий.
"В рамках текущего портфеля проектов на 20 миллиардов долларов ведется активное взаимодействие с ведущими компаниями Эмиратов в таких ключевых направлениях, как "зеленая" энергетика, цифровизация, искусственный интеллект, градостроительство и инфраструктура, туризм, частный бизнес", — говорится в сообщении.
Стороны также рассмотрели вопросы проведения второго саммита диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива" в Самарканде.