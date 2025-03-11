https://uz.sputniknews.ru/20250311/shavkat-mirziyoev-sozvonilsya-s-prezidentom-oae-48338133.html

Шавкат Мирзиёев созвонился с Президентом ОАЭ — что обсудили

Шавкат Мирзиёев созвонился с Президентом ОАЭ — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Лидеры двух стран выразили удовлетворение динамичным развитием узбекско-эмиратского многопланового сотрудничества

2025-03-11T13:25+0500

2025-03-11T13:25+0500

2025-03-11T14:30+0500

политика

телефонный разговор

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

президент

оаэ

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом ОАЭ, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. Глава республики пожелал эмиратскому коллеге крепкого здоровья и благополучия, больших успехов в государственной деятельности, мира и процветания дружественному народу этой страны. Лидеры также обменялись теплыми поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы месяцем Рамазан. Отмечалось, что визит президента Узбекистана в ОАЭ в январе этого года открыл новую страницу в истории двусторонних отношений, подняв их на уровень стратегического партнерства. Шавкат Мирзиёев и Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян выразили глубокое удовлетворение динамичным развитием узбекско-эмиратского многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах, последовательным ростом объемов товарооборота и инвестиций, числа совместных предприятий. Стороны также рассмотрели вопросы проведения второго саммита диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива" в Самарканде.

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