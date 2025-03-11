https://uz.sputniknews.ru/20250311/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-parij-48341830.html
Шавкат Мирзиёев вылетел в Париж
Шавкат Мирзиёев вылетел в Париж
Sputnik Узбекистан
В рамках программы пребывания главы Узбекистана в столице Франции пройдут переговоры на высшем уровне, а также встречи с официальными лицами и представителями ведущих французских компаний
2025-03-11T16:19+0500
2025-03-11T16:19+0500
2025-03-11T16:21+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
государственный визит
франция
париж
эммануэль макрон
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Франции Эммануэля Макрона отбыл в эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. В рамках программы пребывания главы РУз в Париже предусмотрены переговоры на высшем уровне, которые пройдут в Елисейском дворце, а также встречи с официальными лицами и представителями ведущих французских компаний. Стороны рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-французских многоплановых отношений. По итогам саммита планируют принять пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.
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шавкат мирзиёев париж
Шавкат Мирзиёев вылетел в Париж
16:19 11.03.2025 (обновлено: 16:21 11.03.2025)
В рамках программы пребывания главы Узбекистана в столице Франции пройдут переговоры на высшем уровне, а также встречи с официальными лицами и представителями ведущих французских компаний.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Франции Эммануэля Макрона отбыл в эту страну с государственным визитом, сообщает
пресс-служба лидера Узбекистана.
В рамках программы пребывания главы РУз в Париже предусмотрены переговоры на высшем уровне, которые пройдут в Елисейском дворце, а также встречи с официальными лицами и представителями ведущих французских компаний.
Стороны рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-французских многоплановых отношений.
По итогам саммита планируют принять пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.