https://uz.sputniknews.ru/20250311/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-parij-48341830.html

Шавкат Мирзиёев вылетел в Париж

Шавкат Мирзиёев вылетел в Париж

Sputnik Узбекистан

В рамках программы пребывания главы Узбекистана в столице Франции пройдут переговоры на высшем уровне, а также встречи с официальными лицами и представителями ведущих французских компаний

2025-03-11T16:19+0500

2025-03-11T16:19+0500

2025-03-11T16:21+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

франция

париж

эммануэль макрон

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Франции Эммануэля Макрона отбыл в эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. В рамках программы пребывания главы РУз в Париже предусмотрены переговоры на высшем уровне, которые пройдут в Елисейском дворце, а также встречи с официальными лицами и представителями ведущих французских компаний. Стороны рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-французских многоплановых отношений. По итогам саммита планируют принять пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.

франция

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