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https://uz.sputniknews.ru/20250312/prezident-uzbekistana-vstretilsya-s-generalnym-direktorom-yunesko-48358255.html
Президент Узбекистана встретился с генеральным директором ЮНЕСКО — что в повестке
Президент Узбекистана встретился с генеральным директором ЮНЕСКО — что в повестке
Sputnik Узбекистан
Обсуждены вопросы дальнейшего развития продуктивного взаимодействия с данной авторитетной структурой системы ООН, а также подготовка и проведение 43-й сессии Генеральной конференции Организации в городе Самарканде этой осенью.
2025-03-12T15:31+0500
2025-03-12T17:09+0500
шавкат мирзиёев
государственный визит
франция
самарканд
оон
юнеско
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В рамках программы государственного визита во Францию Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего развития продуктивного взаимодействия с данной авторитетной структурой системы ООН, а также практические аспекты подготовки и проведения 43-й сессии Генеральной конференции Организации в городе Самарканде этой осенью.В ходе встречи был отмечен нынешний высочайший уровень многопланового партнерства:По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейшем расширении программ практического сотрудничества, а также продолжении тесного взаимодействия по организации форумов и мероприятий на полях 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.
https://uz.sputniknews.ru/20250312/nachalsya-gosudarstvennyy-vizit-shavkata-mirziyoeva-vo-frantsiyu-48348550.html
франция
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юнеско оон мирзиёев франция визит одри азуле
юнеско оон мирзиёев франция визит одри азуле

Президент Узбекистана встретился с генеральным директором ЮНЕСКО — что в повестке

15:31 12.03.2025 (обновлено: 17:09 12.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана встретился с генеральным директором ЮНЕСКО
Президент Узбекистана встретился с генеральным директором ЮНЕСКО - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В этом году город Самарканд примет 43-ю сессию Генеральной конференции, которая впервые за 40 лет состоится за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в городе Париже и пройдет в год 80-летия организации.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В рамках программы государственного визита во Францию Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего развития продуктивного взаимодействия с данной авторитетной структурой системы ООН, а также практические аспекты подготовки и проведения 43-й сессии Генеральной конференции Организации в городе Самарканде этой осенью.

"Генеральный директор Одри Азуле, высоко оценив плодотворное сотрудничество с Узбекистаном, поблагодарила Мирзиёева за масштабную подготовку к предстоящему мероприятию", — говорится в сообщении.

В ходе встречи был отмечен нынешний высочайший уровень многопланового партнерства:
по инициативе Узбекистана приняты резолюции по вопросам доступа к информации и детского образования;
республика стала членом Международного центра по сохранению и реставрации культурных ценностей. Бухара вступила в "Сеть креативных городов";
открыта кафедра ЮНЕСКО в университете Шелкового пути в Самарканде;
в прошлом году началась реализация семи новых проектов в сферах образования, культуры цифровых и инновационных технологий;
в специальные списки ЮНЕСКО вошли Туранские пустыни и Зарафшан-Каракумский коридор, искусство шелководства, керамики, игра на рубабе и традиции ифтара, "Архив канцелярии эмира Бухары", "Туркестанский альбом" и "Фотоальбом Худойбергана Девонова".
По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейшем расширении программ практического сотрудничества, а также продолжении тесного взаимодействия по организации форумов и мероприятий на полях 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.
Начался государственный визит президента Узбекистана во Францию - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2025
Начался государственный визит Шавката Мирзиёева во Францию
10:13
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