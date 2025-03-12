https://uz.sputniknews.ru/20250312/prezident-uzbekistana-vstretilsya-s-generalnym-direktorom-yunesko-48358255.html

Президент Узбекистана встретился с генеральным директором ЮНЕСКО — что в повестке

Президент Узбекистана встретился с генеральным директором ЮНЕСКО — что в повестке

Sputnik Узбекистан

Обсуждены вопросы дальнейшего развития продуктивного взаимодействия с данной авторитетной структурой системы ООН, а также подготовка и проведение 43-й сессии Генеральной конференции Организации в городе Самарканде этой осенью.

2025-03-12T15:31+0500

2025-03-12T15:31+0500

2025-03-12T17:09+0500

шавкат мирзиёев

государственный визит

франция

самарканд

оон

юнеско

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В рамках программы государственного визита во Францию Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего развития продуктивного взаимодействия с данной авторитетной структурой системы ООН, а также практические аспекты подготовки и проведения 43-й сессии Генеральной конференции Организации в городе Самарканде этой осенью.В ходе встречи был отмечен нынешний высочайший уровень многопланового партнерства:По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейшем расширении программ практического сотрудничества, а также продолжении тесного взаимодействия по организации форумов и мероприятий на полях 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

https://uz.sputniknews.ru/20250312/nachalsya-gosudarstvennyy-vizit-shavkata-mirziyoeva-vo-frantsiyu-48348550.html

франция

самарканд

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