Узбекистан участвует в выставке текстильной продукции в Москве
18:45 12.03.2025 (обновлено: 19:07 12.03.2025)
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаВыставка "Интерткань"
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Подписаться
В Москве начала работу международная выставка текстильной продукции "ИНТЕРТКАНЬ-2025.ВЕСНА".
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik.Национальный стенд Узбекистана представлен на 7-й Международной выставке тканей и текстильных материалов "Интреткань-2025.Весна" в Москве, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты РУЗ.
Международная выставка текстильной продукции стартовала в Москве 12 марта.
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаВыставка "Интерткань"
Выставка "Интерткань"
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
"При поддержке Торгово-промышленной палаты Узбекистана представители 21 предприятия принимают участие в одном из центральных павильонов выставки с национальным стендом "Сделано в Узбекистане", размещенным на площади 176 квадратных метров", - говорится в сообщении.
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаВыставка "Интерткань"
Выставка "Интерткань"
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Отмечается, что данное мероприятие послужит эффективной площадкой для узбекских производителей для вывода своей продукции на международный рынок, обсуждения новых возможностей сотрудничества, знакомства с новыми тенденциями развития регионального рынка.
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаВыставка "Интерткань"
Выставка "Интерткань"
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
На выставке свою продукцию представляют более 800 ведущих российских и зарубежных компаний. Это производители и поставщики тканей, текстильных материалов, трикотажных полотен, комплектующих, фурнитуры, домашнего, технического текстиля и нетканых материалов из России, Узбекистана, Беларуси, Турции, Китая, Индии и других стран.
Ежегодно выставку посещают более 30 000 профессионалов отрасли, среди которых представители швейных компаний, ателье, торговых сетей, гостиниц, ресторанов, дизайнеры.
По словам организаторов, на территории выставки пройдут сессии с участием экспертов, лекции, мастер-классы и дискуссии.
Участники смогут ознакомиться с основными тенденциями легкой промышленности, новейшими технологиями и стратегиями развития бизнеса. После торжественного открытия выставки прошли мероприятия, посвященные маркетингу, производству, дизайну и розничной торговле.
Выставка продлится до 14 марта включительно.