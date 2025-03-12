https://uz.sputniknews.ru/20250312/uzbekistan-uchastvuet-v-vystavke-tekstilnoy-produktsii-v-moskve-48361411.html

Узбекистан участвует в выставке текстильной продукции в Москве

Узбекистан участвует в выставке текстильной продукции в Москве

Sputnik Узбекистан

В Москве начала работу международная выставка текстильной продукции "ИНТЕРТКАНЬ-2025.ВЕСНА".

2025-03-12T18:45+0500

2025-03-12T18:45+0500

2025-03-12T19:07+0500

выставка

россия

узбекистан

ткань

текстильная продукция

москва

производство

промышленность

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik.Национальный стенд Узбекистана представлен на 7-й Международной выставке тканей и текстильных материалов "Интреткань-2025.Весна" в Москве, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты РУЗ.Международная выставка текстильной продукции стартовала в Москве 12 марта.Отмечается, что данное мероприятие послужит эффективной площадкой для узбекских производителей для вывода своей продукции на международный рынок, обсуждения новых возможностей сотрудничества, знакомства с новыми тенденциями развития регионального рынка.На выставке свою продукцию представляют более 800 ведущих российских и зарубежных компаний. Это производители и поставщики тканей, текстильных материалов, трикотажных полотен, комплектующих, фурнитуры, домашнего, технического текстиля и нетканых материалов из России, Узбекистана, Беларуси, Турции, Китая, Индии и других стран.Ежегодно выставку посещают более 30 000 профессионалов отрасли, среди которых представители швейных компаний, ателье, торговых сетей, гостиниц, ресторанов, дизайнеры.По словам организаторов, на территории выставки пройдут сессии с участием экспертов, лекции, мастер-классы и дискуссии.Участники смогут ознакомиться с основными тенденциями легкой промышленности, новейшими технологиями и стратегиями развития бизнеса. После торжественного открытия выставки прошли мероприятия, посвященные маркетингу, производству, дизайну и розничной торговле.Выставка продлится до 14 марта включительно.

https://uz.sputniknews.ru/20250227/uztekstilprom-ivanovo-univeritet-sotrudnichestvo-48156767.html

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