В Узбекистане внедрили механизм выпуска серийных облигаций — НАПП
16:41 12.03.2025 (обновлено: 17:12 12.03.2025)
© Getty Images / Don MasonИнформации об акциях и облигациях
© Getty Images / Don Mason
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Сообщается, что данные изменения позволяют эмитентам значительно упростить и ускорить процесс привлечения финансовых ресурсов.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Узбекистане внедрен механизм выпуска серийных облигаций (на основе облигационной программы), сообщили в Национальном агентстве перспективных проектов НАПП.
Министерство юстиции Республики Узбекистан зарегистрировало приказ директора Национального агентства перспективных проектов "О внесении изменений и дополнений в Правила эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг".
"Вносимые изменения и дополнения направлены на развитие национального рынка капитала и создание благоприятных условий для эмитентов и инвесторов. Одним из ключевых нововведений является внедрение механизма выпуска серийных облигаций в рамках облигационной программы", — отметили в агентстве.
Сообщается, что данные изменения позволяют эмитентам значительно упростить и ускорить процесс привлечения финансовых ресурсов. Серийные облигации позволяют осуществить выпуск нескольких эмиссий облигаций в рамках одной зарегистрированной программы.
Перечислены основные преимущества нового механизма:
гибкость в привлечении финансирования — эмитенты смогут выпускать облигации поэтапно, в зависимости от рыночных условий и потребностей в капитале;
оптимизация затрат — облигации разных серий могут иметь разные сроки обращения и процентные ставки, что позволяет снизить стоимость заимствований;
расширение круга инвесторов — различные параметры облигаций делают их привлекательными для широкого круга инвесторов;
возможность рефинансирования — эмитенты смогут выпускать новые серии облигаций для погашения ранее размещенных обязательств.
Кроме того, поправки предусматривают возможность выпуска корпоративных облигаций организациями по рефинансированию ипотеки в объеме, превышающем собственный капитал, а также расширяют перечень видов обеспечения ценных бумаг.
По данным НАПП, механизм серийных облигаций успешно применяется в странах с развитым рынком капитала, включая Малайзию, Пакистан, Россию и Казахстан.
"Внедрение этого инструмента в Узбекистане повысит конкурентоспособность национального рынка, обеспечит эмитентам доступ к более эффективным способам финансирования и создаст новые возможности для инвесторов. Принятые изменения являются важным шагом на пути модернизации финансового сектора страны и повышения его инвестиционной привлекательности", — подчеркнули в агентстве.
Ожидается, что нововведения окажут положительное влияние на развитие рынка капитала и привлечение новых инвестиций в экономику Узбекистана.