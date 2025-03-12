https://uz.sputniknews.ru/20250312/v-uzbekistane-vnedrili-mexanizm-vypuska-seriynyx-obligatsiy-48359202.html

В Узбекистане внедрили механизм выпуска серийных облигаций — НАПП

В Узбекистане внедрили механизм выпуска серийных облигаций — НАПП

Sputnik Узбекистан

Сообщается, что данные изменения позволяют эмитентам значительно упростить и ускорить процесс привлечения финансовых ресурсов.

2025-03-12T16:41+0500

2025-03-12T16:41+0500

2025-03-12T17:12+0500

облигации

узбекистан

рынок

ценные бумаги

министерство юстиции узбекистана

финансы

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Узбекистане внедрен механизм выпуска серийных облигаций (на основе облигационной программы), сообщили в Национальном агентстве перспективных проектов НАПП.Министерство юстиции Республики Узбекистан зарегистрировало приказ директора Национального агентства перспективных проектов "О внесении изменений и дополнений в Правила эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг". Сообщается, что данные изменения позволяют эмитентам значительно упростить и ускорить процесс привлечения финансовых ресурсов. Серийные облигации позволяют осуществить выпуск нескольких эмиссий облигаций в рамках одной зарегистрированной программы. Перечислены основные преимущества нового механизма:Кроме того, поправки предусматривают возможность выпуска корпоративных облигаций организациями по рефинансированию ипотеки в объеме, превышающем собственный капитал, а также расширяют перечень видов обеспечения ценных бумаг.По данным НАПП, механизм серийных облигаций успешно применяется в странах с развитым рынком капитала, включая Малайзию, Пакистан, Россию и Казахстан. Ожидается, что нововведения окажут положительное влияние на развитие рынка капитала и привлечение новых инвестиций в экономику Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20250129/eaeu-rynok-sennyye-bumagi-garmonizatsiya-47741159.html

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