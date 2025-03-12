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https://uz.sputniknews.ru/20250312/v-uzbekistane-vnedrili-mexanizm-vypuska-seriynyx-obligatsiy-48359202.html
В Узбекистане внедрили механизм выпуска серийных облигаций — НАПП
В Узбекистане внедрили механизм выпуска серийных облигаций — НАПП
Sputnik Узбекистан
Сообщается, что данные изменения позволяют эмитентам значительно упростить и ускорить процесс привлечения финансовых ресурсов.
2025-03-12T16:41+0500
2025-03-12T17:12+0500
облигации
узбекистан
рынок
ценные бумаги
министерство юстиции узбекистана
финансы
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Узбекистане внедрен механизм выпуска серийных облигаций (на основе облигационной программы), сообщили в Национальном агентстве перспективных проектов НАПП.Министерство юстиции Республики Узбекистан зарегистрировало приказ директора Национального агентства перспективных проектов "О внесении изменений и дополнений в Правила эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг". Сообщается, что данные изменения позволяют эмитентам значительно упростить и ускорить процесс привлечения финансовых ресурсов. Серийные облигации позволяют осуществить выпуск нескольких эмиссий облигаций в рамках одной зарегистрированной программы. Перечислены основные преимущества нового механизма:Кроме того, поправки предусматривают возможность выпуска корпоративных облигаций организациями по рефинансированию ипотеки в объеме, превышающем собственный капитал, а также расширяют перечень видов обеспечения ценных бумаг.По данным НАПП, механизм серийных облигаций успешно применяется в странах с развитым рынком капитала, включая Малайзию, Пакистан, Россию и Казахстан. Ожидается, что нововведения окажут положительное влияние на развитие рынка капитала и привлечение новых инвестиций в экономику Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20250129/eaeu-rynok-sennyye-bumagi-garmonizatsiya-47741159.html
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облигации узбекистан напп экономика эмитент финансы
облигации узбекистан напп экономика эмитент финансы

В Узбекистане внедрили механизм выпуска серийных облигаций — НАПП

16:41 12.03.2025 (обновлено: 17:12 12.03.2025)
© Getty Images / Don MasonИнформации об акциях и облигациях
Информации об акциях и облигациях - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2025
© Getty Images / Don Mason
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Сообщается, что данные изменения позволяют эмитентам значительно упростить и ускорить процесс привлечения финансовых ресурсов.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Узбекистане внедрен механизм выпуска серийных облигаций (на основе облигационной программы), сообщили в Национальном агентстве перспективных проектов НАПП.
Министерство юстиции Республики Узбекистан зарегистрировало приказ директора Национального агентства перспективных проектов "О внесении изменений и дополнений в Правила эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг".

"Вносимые изменения и дополнения направлены на развитие национального рынка капитала и создание благоприятных условий для эмитентов и инвесторов. Одним из ключевых нововведений является внедрение механизма выпуска серийных облигаций в рамках облигационной программы", — отметили в агентстве.

Сообщается, что данные изменения позволяют эмитентам значительно упростить и ускорить процесс привлечения финансовых ресурсов. Серийные облигации позволяют осуществить выпуск нескольких эмиссий облигаций в рамках одной зарегистрированной программы.
Перечислены основные преимущества нового механизма:
гибкость в привлечении финансирования — эмитенты смогут выпускать облигации поэтапно, в зависимости от рыночных условий и потребностей в капитале;
оптимизация затрат — облигации разных серий могут иметь разные сроки обращения и процентные ставки, что позволяет снизить стоимость заимствований;
расширение круга инвесторов — различные параметры облигаций делают их привлекательными для широкого круга инвесторов;
возможность рефинансирования — эмитенты смогут выпускать новые серии облигаций для погашения ранее размещенных обязательств.
Кроме того, поправки предусматривают возможность выпуска корпоративных облигаций организациями по рефинансированию ипотеки в объеме, превышающем собственный капитал, а также расширяют перечень видов обеспечения ценных бумаг.
По данным НАПП, механизм серийных облигаций успешно применяется в странах с развитым рынком капитала, включая Малайзию, Пакистан, Россию и Казахстан.

"Внедрение этого инструмента в Узбекистане повысит конкурентоспособность национального рынка, обеспечит эмитентам доступ к более эффективным способам финансирования и создаст новые возможности для инвесторов. Принятые изменения являются важным шагом на пути модернизации финансового сектора страны и повышения его инвестиционной привлекательности", — подчеркнули в агентстве.

Ожидается, что нововведения окажут положительное влияние на развитие рынка капитала и привлечение новых инвестиций в экономику Узбекистана.
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