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Российские военные освободили пять населенных пунктов в Курской области — Минобороны

Российские военные освободили пять населенных пунктов в Курской области — Минобороны

Sputnik Узбекистан

За время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 66,8 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой военной техники.

2025-03-12T14:59+0500

2025-03-12T14:59+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Подразделения группировки войск "Север" освободили за сутки населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.Кроме того, на центральной площади города Суджи Курской области ВС РФ подняли российский флаг, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север".Рано утром 6 августа 2024 года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они начали масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.Всего, по данным военного ведомства, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой техники.

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