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Российские военные освободили пять населенных пунктов в Курской области — Минобороны
Российские военные освободили пять населенных пунктов в Курской области — Минобороны
Sputnik Узбекистан
За время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 66,8 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой военной техники.
2025-03-12T14:59+0500
2025-03-12T14:59+0500
2025-03-12T15:15+0500
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Подразделения группировки войск "Север" освободили за сутки населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.Кроме того, на центральной площади города Суджи Курской области ВС РФ подняли российский флаг, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север".Рано утром 6 августа 2024 года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они начали масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.Всего, по данным военного ведомства, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой техники.
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всу сво россия украина минобороны рф спецоперация
всу сво россия украина минобороны рф спецоперация
Российские военные освободили пять населенных пунктов в Курской области — Минобороны
14:59 12.03.2025 (обновлено: 15:15 12.03.2025)
За время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 66,8 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой военной техники.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Подразделения группировки войск "Север" освободили за сутки населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный", — говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.
Кроме того, на центральной площади города Суджи Курской области ВС РФ подняли российский флаг, сообщает РИА Новости
со ссылкой на командира парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север".
"Сегодня, 12 марта, у здания администрации города Суджа были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции", — сказал комбат с позывным Тьма.
Рано утром 6 августа 2024 года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они начали масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.
Всего, по данным военного ведомства, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой техники.