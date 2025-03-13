https://uz.sputniknews.ru/20250313/frantsuzskie-kompanii-realizuyut-v-uzbekistane-proekty-stoimostyu-65-mlrd-evro-48366274.html

Французские компании реализуют в Узбекистане проекты стоимостью 6,5 млрд евро

Французские компании реализуют в Узбекистане проекты стоимостью 6,5 млрд евро

Sputnik Узбекистан

В рамках визита состоялась церемония награждения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Орденом Почётного легиона – высшей наградой Французской Республики.

2025-03-13T09:53+0500

2025-03-13T09:53+0500

2025-03-13T10:20+0500

шавкат мирзиёев

государственный визит

франция

президент узбекистана

эммануэль макрон

награждение

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Елисейском дворце состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Главы государств подробно обсудили вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-французских многоплановых отношений, сообщила пресс-служба главы государства.В целях содействия налаживанию долгосрочных кооперационных связей глава Узбекистана предложил создать узбекско-французский Инвестиционный совет и провести его первую встречу на полях Ташкентского инвестфорума в июне этого года.Для стимулирования межрегиональных контактов достигнута договоренность о проведении в следующем году в городе Самарканде первого Форума регионов двух стран.Главной договоренностью в сфере образования стало открытие уже в нынешнем году Узбекско-Французского университета в городе Ташкенте с привлечением опытных специалистов из Франции. Будет также продолжено продуктивное сотрудничество в области подготовки преподавателей французского языка.Для активизации деловых, туристических и культурных обменов стороны рассмотрели вопрос увеличения частоты прямых авиарейсов.Главы государств также обменялись мнениями по актуальной международной и региональной повестке. Подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки в рамках многосторонних организаций, объединения усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, киберпреступностью и другими современными вызовами безопасности.В целях установления системного диалога и "сверки часов" условлено создать Группу стратегического планирования во главе министерств иностранных дел с подключением экономических ведомств.По итогам состоявшихся в городе Париже переговоров Шавкат Мирзиёев и Эммануэль Макрон приняли Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.В ходе государственного визита были также подписаны:В рамках визита состоялась церемония награждения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Орденом Почетного легиона — высшей наградой Французской Республики.Высокую награду узбекскому лидеру торжественно вручил Президент Франции Эммануэль Макрон.Орден Почетного легиона учрежден в 1802 году. Присвоение ордена является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.

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