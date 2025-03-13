https://uz.sputniknews.ru/20250313/frantsuzskie-kompanii-realizuyut-v-uzbekistane-proekty-stoimostyu-65-mlrd-evro-48366274.html
Французские компании реализуют в Узбекистане проекты стоимостью 6,5 млрд евро
Французские компании реализуют в Узбекистане проекты стоимостью 6,5 млрд евро
Sputnik Узбекистан
В рамках визита состоялась церемония награждения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Орденом Почётного легиона – высшей наградой Французской Республики.
2025-03-13T09:53+0500
2025-03-13T09:53+0500
2025-03-13T10:20+0500
шавкат мирзиёев
государственный визит
франция
президент узбекистана
эммануэль макрон
награждение
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Елисейском дворце состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Главы государств подробно обсудили вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-французских многоплановых отношений, сообщила пресс-служба главы государства.В целях содействия налаживанию долгосрочных кооперационных связей глава Узбекистана предложил создать узбекско-французский Инвестиционный совет и провести его первую встречу на полях Ташкентского инвестфорума в июне этого года.Для стимулирования межрегиональных контактов достигнута договоренность о проведении в следующем году в городе Самарканде первого Форума регионов двух стран.Главной договоренностью в сфере образования стало открытие уже в нынешнем году Узбекско-Французского университета в городе Ташкенте с привлечением опытных специалистов из Франции. Будет также продолжено продуктивное сотрудничество в области подготовки преподавателей французского языка.Для активизации деловых, туристических и культурных обменов стороны рассмотрели вопрос увеличения частоты прямых авиарейсов.Главы государств также обменялись мнениями по актуальной международной и региональной повестке. Подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки в рамках многосторонних организаций, объединения усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, киберпреступностью и другими современными вызовами безопасности.В целях установления системного диалога и "сверки часов" условлено создать Группу стратегического планирования во главе министерств иностранных дел с подключением экономических ведомств.По итогам состоявшихся в городе Париже переговоров Шавкат Мирзиёев и Эммануэль Макрон приняли Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.В ходе государственного визита были также подписаны:В рамках визита состоялась церемония награждения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Орденом Почетного легиона — высшей наградой Французской Республики.Высокую награду узбекскому лидеру торжественно вручил Президент Франции Эммануэль Макрон.Орден Почетного легиона учрежден в 1802 году. Присвоение ордена является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.
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макрон мирзиёев париж государственный визит орден награда
макрон мирзиёев париж государственный визит орден награда
Французские компании реализуют в Узбекистане проекты стоимостью 6,5 млрд евро
09:53 13.03.2025 (обновлено: 10:20 13.03.2025)
В рамках визита состоялась церемония награждения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Орденом Почетного легиона — высшей наградой Французской Республики.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Елисейском дворце состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Главы государств подробно обсудили вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-французских многоплановых отношений, сообщила пресс-служба главы государства.
В целях содействия налаживанию долгосрочных кооперационных связей глава Узбекистана предложил создать узбекско-французский Инвестиционный совет и провести его первую встречу на полях Ташкентского инвестфорума в июне этого года.
Для стимулирования межрегиональных контактов достигнута договоренность о проведении в следующем году в городе Самарканде первого Форума регионов двух стран.
"Лидеры придали особое значение наращиванию практического взаимодействия в гуманитарном измерении. Поддержаны планы по организации в городе Париже выставки авангарда из коллекции музея Савицкого, открытию в нашей стране представительства Института наследия Франции для партнерства в области сохранения и реставрации памятников культуры", — говорится в сообщении.
Главной договоренностью в сфере образования стало открытие уже в нынешнем году Узбекско-Французского университета в городе Ташкенте с привлечением опытных специалистов из Франции. Будет также продолжено продуктивное сотрудничество в области подготовки преподавателей французского языка.
Для активизации деловых, туристических и культурных обменов стороны рассмотрели вопрос увеличения частоты прямых авиарейсов.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальной международной и региональной повестке. Подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки в рамках многосторонних организаций, объединения усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, киберпреступностью и другими современными вызовами безопасности.
В целях установления системного диалога и "сверки часов" условлено создать Группу стратегического планирования во главе министерств иностранных дел с подключением экономических ведомств.
По итогам состоявшихся в городе Париже переговоров Шавкат Мирзиёев и Эммануэль Макрон приняли Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.
"В присутствии глав государств состоялся обмен межправительственным Соглашением о мобильности специалистов и студентов, межправительственным Соглашением о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований, а также Программой сотрудничества в инвестиционной и инновационной сферах, предусматривающей реализацию перспективных проектов кооперации с ведущими французскими компаниями в Узбекистане на сумму 6,5 миллиарда евро", —говорится в сообщении.
В ходе государственного визита были также подписаны:
межправительственное Соглашение о создании Узбекско-Французского университета;
межправительственное Соглашение о реадмиссии;
Программа сотрудничества министерств иностранных дел на 2025–2026 годы;
Программа сотрудничества с Французским агентством развития на 2026 – 2030 годы;
Декларация о сотрудничестве в рамках международных организаций;
Декларация о сотрудничестве в сфере здравоохранения;
Протокол о расширении преподавания французского языка;
Декларация о сотрудничестве в сферах музыки, кино и театра;
соглашения о сотрудничестве Фонда развития культуры и искусства с Министерством культуры, Национальным институтом культурного наследия Франции и Французским институтом исследований Центральной Азии;
Протокол об установлении партнерских отношений между городами Ташкентом и Парижем, а также другие двусторонние документы.
В рамках визита состоялась церемония награждения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Орденом Почетного легиона — высшей наградой Французской Республики.
Высокую награду узбекскому лидеру торжественно вручил Президент Франции Эммануэль Макрон.
"Президент Узбекистана отмечен орденом за значительный вклад в развитие сотрудничества между Узбекистаном и Францией, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран", — говорится в сообщении.
Орден Почетного легиона учрежден в 1802 году. Присвоение ордена является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.