https://uz.sputniknews.ru/20250313/kakie-novye-vyzovy-voznikayut-dlya-energeticheskoy-bezopasnosti-tsentralnoy-azii-48381551.html

Какие новые вызовы возникают для энергетической безопасности Центральной Азии — видео

Какие новые вызовы возникают для энергетической безопасности Центральной Азии — видео

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте обсудили энергетическую безопасность Центральной Азии и сотрудничество региона с Россией в данной отрасли. Представлены предложения по перспективным проектам, которые могут стать основой устойчивого развития энергетической инфраструктуры региона.

2025-03-13T19:35+0500

2025-03-13T19:35+0500

2025-03-13T19:35+0500

пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

центральная азия

россия

мнение эксперта

энергетика

аэс

демография

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Астана, посвященный энергетической безопасности Центральной Азии и сотрудничеству с Россией.Эксперты отметили важность укрепления энергетического сотрудничества между Россией и странами Центральной Азии, особенно в свете новых геополитических реалий и глобальных вызовов.По словам Станислава Притчина, заведующего Сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН, в Узбекистане рост демографии приводит к увеличению потребления электроэнергии. За последние 10 лет доля потребления электроэнергии населением выросла с 25% до 29%.Бахтиёр Эргашев, директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no", отметил, что все страны Центральной Азии испытывают энергодефицит, вызванный демографическими факторами, ошибками в политике обновления инфраструктуры и экономическим ростом.По его мнению, для решения проблемы необходима интеграция стран региона в энергокольцо с участием России, которая может предоставить дополнительные мощности.Станислав Притчин добавил, что проблемы с дефицитом электроэнергии в Центральной Азии обусловлены устаревшей инфраструктурой и необходимостью масштабных инвестиций. По его словам, восстановление советской энергетической системы, которая время от времени исчезала, теперь приобретает тенденцию к расширению с увеличением объемов энергообмена.Эксперт ННО "Открытость и прозрачность в Узбекистане" Нодира Зикриллаева подчеркнула, что при строительстве АЭС и развитии энергетической отрасли важным остается вопрос квалификации кадров. Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ подготовил несколько сотен специалистов, однако для работы на малой АЭС требуется около двух тысяч сотрудников.В заключение экспертами были представлены предложения по перспективным проектам и инициативам, которые могут стать основой устойчивого развития энергетической инфраструктуры региона.Полную запись смотрите по ссылке.

центральная азия

россия

ташкент

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