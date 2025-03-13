Узбекистан и Иркутская область расширяют взаимодействие — в каких сферах
13:05 13.03.2025 (обновлено: 14:34 13.03.2025)
© ИА "Дунё"Заместитель хокима Андижанской области Илхом Сабиров посетил Иркутскую область.
© ИА "Дунё"
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Речь идет в том числе о строительстве распределительного комплекса продукции Узбекистана на территории Иркутской области, а также о локализации на территории Узбекистана производства иркутской компании "Медтехсервис", которая выпускает тест-полоски для глюкометров.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Андижанская область Узбекистана и Иркутская область России намерены расширить многоплановое сотрудничество. В этой связи узбекская делегация во главе с заместителем хокима региона Илхомом Сабировым посетила Иркутскую область, сообщает ИА "Дунё".
На встрече членов узбекской делегации с первым заместителем губернатора Иркутской области Романом Колесовым обсуждался широкий спектр вопросов взаимодействия между Андижанской и Иркутской областями.
Было подчеркнуто, что правительство Иркутской области уделяет серьезное внимание двусторонним взаимовыгодным отношениям и прилагает усилия по их развитию.
"Для Иркутской области сотрудничество с Узбекистаном имеет важное значение, так как страна остается одним из основных внешнеторговых партнеров российского региона среди стран СНГ и занимает пятое место по объему экспорта. Отмечалось, что в 2024 году по итогам совместных мероприятий были заключены пять экспортных контрактов на поставку строительных материалов, оказание туристических услуг и услуг по разработке компьютерного обеспечения", — отмечалось на переговорах.
Упомянуто, что в мае 2024 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов подписали меморандум о взаимопонимании между субъектами.
Особое внимание стороны уделили развитию совместных проектов, предварительные договоренности о которых были достигнуты во время нескольких взаимных визитов в 2024 году. Так, прорабатывается вопрос о возможности реализации проекта по строительству распределительного комплекса продукции Узбекистана на территории Иркутской области.
Речь шла о возможности локализации на территории Узбекистана производства иркутской компании "Медтехсервис", которая выпускает тест-полоски для глюкометров. В 2024 году представитель компании посетил Андижанскую область, в настоящее время ведутся переговоры по этому вопросу.
© ИА "Дунё"Заместитель хокима Андижанской области Илхом Сабиров посетил Иркутскую область.
Заместитель хокима Андижанской области Илхом Сабиров посетил Иркутскую область.
© ИА "Дунё"
Кроме того, участники обсудили детали соглашения между правительством Иркутской области и хокимиятом Андижанской области, которые планируется подписать в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Ташкенте в апреле этого года.
Документ предусматривает развитие взаимоотношений в торгово-экономической, социальной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах.
Также рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в сфере образования, культуры и туризма.
По итогам переговоров стороны подписали соответствующий протокол.
Члены узбекской делегации также посетили предприятие ООО "Медтехсервис", которое обладает широким спектром технологических и научных компетенций в сфере контроля глюкозы в крови и является первым в России предприятием полного цикла производства диабетических тест-полосок к глюкометрам "Джимейт Лайф", добавили в агентстве.
19 января, 14:34