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https://uz.sputniknews.ru/20250313/uzbekistan-irkutskaya-oblast-rasshiryayut-vzaimodeystvie-48371756.html
Узбекистан и Иркутская область расширяют взаимодействие — в каких сферах
Узбекистан и Иркутская область расширяют взаимодействие — в каких сферах
Sputnik Узбекистан
Речь идет в том числе о строительстве распределительного комплекса продукции Узбекистана на территории Иркутской области, а также о локализации на территории Узбекистана производства иркутской компании "Медтехсервис", которая выпускает тест-полоски для глюкометров.
2025-03-13T13:05+0500
2025-03-13T14:34+0500
узбекистан
россия
иркутск
переговоры
андижанская область
хоким
рабочий визит
протокол
"иннопром"
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Андижанская область Узбекистана и Иркутская область России намерены расширить многоплановое сотрудничество. В этой связи узбекская делегация во главе с заместителем хокима региона Илхомом Сабировым посетила Иркутскую область, сообщает ИА "Дунё".На встрече членов узбекской делегации с первым заместителем губернатора Иркутской области Романом Колесовым обсуждался широкий спектр вопросов взаимодействия между Андижанской и Иркутской областями.Было подчеркнуто, что правительство Иркутской области уделяет серьезное внимание двусторонним взаимовыгодным отношениям и прилагает усилия по их развитию. Упомянуто, что в мае 2024 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов подписали меморандум о взаимопонимании между субъектами.Особое внимание стороны уделили развитию совместных проектов, предварительные договоренности о которых были достигнуты во время нескольких взаимных визитов в 2024 году. Так, прорабатывается вопрос о возможности реализации проекта по строительству распределительного комплекса продукции Узбекистана на территории Иркутской области.Речь шла о возможности локализации на территории Узбекистана производства иркутской компании "Медтехсервис", которая выпускает тест-полоски для глюкометров. В 2024 году представитель компании посетил Андижанскую область, в настоящее время ведутся переговоры по этому вопросу.Кроме того, участники обсудили детали соглашения между правительством Иркутской области и хокимиятом Андижанской области, которые планируется подписать в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Ташкенте в апреле этого года.Также рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в сфере образования, культуры и туризма.По итогам переговоров стороны подписали соответствующий протокол.Члены узбекской делегации также посетили предприятие ООО "Медтехсервис", которое обладает широким спектром технологических и научных компетенций в сфере контроля глюкозы в крови и является первым в России предприятием полного цикла производства диабетических тест-полосок к глюкометрам "Джимейт Лайф", добавили в агентстве.
https://uz.sputniknews.ru/20250119/uzbekistan-regiony-sibir-sotrudnichestvo-47613844.html
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андижанская иркутская область узбекистан россия глюкометр сотрудничество протокол
андижанская иркутская область узбекистан россия глюкометр сотрудничество протокол

Узбекистан и Иркутская область расширяют взаимодействие — в каких сферах

13:05 13.03.2025 (обновлено: 14:34 13.03.2025)
© ИА "Дунё"Заместитель хокима Андижанской области Илхом Сабиров посетил Иркутскую область.
Заместитель хокима Андижанской области Илхом Сабиров посетил Иркутскую область. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2025
© ИА "Дунё"
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Речь идет в том числе о строительстве распределительного комплекса продукции Узбекистана на территории Иркутской области, а также о локализации на территории Узбекистана производства иркутской компании "Медтехсервис", которая выпускает тест-полоски для глюкометров.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Андижанская область Узбекистана и Иркутская область России намерены расширить многоплановое сотрудничество. В этой связи узбекская делегация во главе с заместителем хокима региона Илхомом Сабировым посетила Иркутскую область, сообщает ИА "Дунё".
На встрече членов узбекской делегации с первым заместителем губернатора Иркутской области Романом Колесовым обсуждался широкий спектр вопросов взаимодействия между Андижанской и Иркутской областями.
Было подчеркнуто, что правительство Иркутской области уделяет серьезное внимание двусторонним взаимовыгодным отношениям и прилагает усилия по их развитию.

"Для Иркутской области сотрудничество с Узбекистаном имеет важное значение, так как страна остается одним из основных внешнеторговых партнеров российского региона среди стран СНГ и занимает пятое место по объему экспорта. Отмечалось, что в 2024 году по итогам совместных мероприятий были заключены пять экспортных контрактов на поставку строительных материалов, оказание туристических услуг и услуг по разработке компьютерного обеспечения", — отмечалось на переговорах.

Упомянуто, что в мае 2024 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов подписали меморандум о взаимопонимании между субъектами.
Особое внимание стороны уделили развитию совместных проектов, предварительные договоренности о которых были достигнуты во время нескольких взаимных визитов в 2024 году. Так, прорабатывается вопрос о возможности реализации проекта по строительству распределительного комплекса продукции Узбекистана на территории Иркутской области.
Речь шла о возможности локализации на территории Узбекистана производства иркутской компании "Медтехсервис", которая выпускает тест-полоски для глюкометров. В 2024 году представитель компании посетил Андижанскую область, в настоящее время ведутся переговоры по этому вопросу.
© ИА "Дунё"Заместитель хокима Андижанской области Илхом Сабиров посетил Иркутскую область.
Заместитель хокима Андижанской области Илхом Сабиров посетил Иркутскую область. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2025
Заместитель хокима Андижанской области Илхом Сабиров посетил Иркутскую область.
© ИА "Дунё"
Кроме того, участники обсудили детали соглашения между правительством Иркутской области и хокимиятом Андижанской области, которые планируется подписать в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Ташкенте в апреле этого года.

Документ предусматривает развитие взаимоотношений в торгово-экономической, социальной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах.

Также рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в сфере образования, культуры и туризма.
По итогам переговоров стороны подписали соответствующий протокол.
Члены узбекской делегации также посетили предприятие ООО "Медтехсервис", которое обладает широким спектром технологических и научных компетенций в сфере контроля глюкозы в крови и является первым в России предприятием полного цикла производства диабетических тест-полосок к глюкометрам "Джимейт Лайф", добавили в агентстве.
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