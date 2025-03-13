https://uz.sputniknews.ru/20250313/uzbekistan-irkutskaya-oblast-rasshiryayut-vzaimodeystvie-48371756.html

Узбекистан и Иркутская область расширяют взаимодействие — в каких сферах

Узбекистан и Иркутская область расширяют взаимодействие — в каких сферах

Sputnik Узбекистан

Речь идет в том числе о строительстве распределительного комплекса продукции Узбекистана на территории Иркутской области, а также о локализации на территории Узбекистана производства иркутской компании "Медтехсервис", которая выпускает тест-полоски для глюкометров.

2025-03-13T13:05+0500

2025-03-13T13:05+0500

2025-03-13T14:34+0500

узбекистан

россия

иркутск

переговоры

андижанская область

хоким

рабочий визит

протокол

"иннопром"

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Андижанская область Узбекистана и Иркутская область России намерены расширить многоплановое сотрудничество. В этой связи узбекская делегация во главе с заместителем хокима региона Илхомом Сабировым посетила Иркутскую область, сообщает ИА "Дунё".На встрече членов узбекской делегации с первым заместителем губернатора Иркутской области Романом Колесовым обсуждался широкий спектр вопросов взаимодействия между Андижанской и Иркутской областями.Было подчеркнуто, что правительство Иркутской области уделяет серьезное внимание двусторонним взаимовыгодным отношениям и прилагает усилия по их развитию. Упомянуто, что в мае 2024 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов подписали меморандум о взаимопонимании между субъектами.Особое внимание стороны уделили развитию совместных проектов, предварительные договоренности о которых были достигнуты во время нескольких взаимных визитов в 2024 году. Так, прорабатывается вопрос о возможности реализации проекта по строительству распределительного комплекса продукции Узбекистана на территории Иркутской области.Речь шла о возможности локализации на территории Узбекистана производства иркутской компании "Медтехсервис", которая выпускает тест-полоски для глюкометров. В 2024 году представитель компании посетил Андижанскую область, в настоящее время ведутся переговоры по этому вопросу.Кроме того, участники обсудили детали соглашения между правительством Иркутской области и хокимиятом Андижанской области, которые планируется подписать в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Ташкенте в апреле этого года.Также рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в сфере образования, культуры и туризма.По итогам переговоров стороны подписали соответствующий протокол.Члены узбекской делегации также посетили предприятие ООО "Медтехсервис", которое обладает широким спектром технологических и научных компетенций в сфере контроля глюкозы в крови и является первым в России предприятием полного цикла производства диабетических тест-полосок к глюкометрам "Джимейт Лайф", добавили в агентстве.

https://uz.sputniknews.ru/20250119/uzbekistan-regiony-sibir-sotrudnichestvo-47613844.html

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