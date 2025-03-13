Узбекские кожаные изделия будут экспортироваться на российский рынок
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"Участвующие в выставке "Fashion Style Russia" узбекские производители достигли ряда важных соглашений с целью более широкого продвижения своей продукции на российском рынке
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
Подписаться
На выставке "Fashion Style Russia" узбекские производители достигли ряда важных соглашений, которые позволят широко продвинуть их продукцию на российском рынке.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Узбекские производители достигли ряда важных соглашений на международной выставке легкой промышленности "Fashion Style Russia" в Москве. Об этом сообщили в ассоциации "Узчармсаноат".
Выставка объединила на одной площадке более 300 участников — дизайнеров, производителей и покупателей из России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Китая, Шри-Ланки, Египта, Бангладеш, Ирана и других стран.
Участвующие в выставке "Fashion Style Russia" узбекские производители достигли ряда важных соглашений с целью более широкого продвижения своей продукции на российском рынке.
"Среди них — соглашение с компанией "Рейнимпекс" об открытии торгового дома. Это соглашение имеет большое значение для вывода узбекской кожаной продукции на российский рынок и для дальнейшего развития торговых связей между двумя странами", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
1/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
2/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
3/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
4/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
5/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
1/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
2/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
3/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
4/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
5/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
В ходе переговоров были выдвинуты конкретные предложения по созданию необходимых условий для более широкого представления и внедрения качественной продукции, дизайнерских разработок и современных технологий Узбекистана на крупных российских рынках.
"Это, в свою очередь, даст местным производителям возможность найти свою нишу на глобальном рынке и ускорит экономическое развитие. В ходе переговоров активно обсуждаются и вопросы инвестиционного сотрудничества. Инвестиции из России, в свою очередь, помогут в реализации инновационных процессов в узбекской кожевенной промышленности Узбекистана", — подчеркнули в Ассоциации.