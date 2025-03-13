Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250313/uzbekskie-kojanye-izdeliya-budut-eksportirovatsya-na-rossiyskiy-rynok-48378803.html
Узбекские кожаные изделия будут экспортироваться на российский рынок
Узбекские кожаные изделия будут экспортироваться на российский рынок
Sputnik Узбекистан
На выставке "Fashion Style Russia" узбекские производители достигли ряда важных соглашений, которые позволят широко продвинуть их продукцию на российском рынке.
2025-03-13T18:40+0500
2025-03-13T18:40+0500
узбекистан
узчармсаноат
выставка
рынок
производство
россия
мода
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0d/48383428_0:0:1131:636_1920x0_80_0_0_656d1bce0047dcff2ab9e29c5b221891.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Узбекские производители достигли ряда важных соглашений на международной выставке легкой промышленности "Fashion Style Russia" в Москве. Об этом сообщили в ассоциации "Узчармсаноат".Выставка объединила на одной площадке более 300 участников — дизайнеров, производителей и покупателей из России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Китая, Шри-Ланки, Египта, Бангладеш, Ирана и других стран.Участвующие в выставке "Fashion Style Russia" узбекские производители достигли ряда важных соглашений с целью более широкого продвижения своей продукции на российском рынке. В ходе переговоров были выдвинуты конкретные предложения по созданию необходимых условий для более широкого представления и внедрения качественной продукции, дизайнерских разработок и современных технологий Узбекистана на крупных российских рынках.
https://uz.sputniknews.ru/20250312/uzbekistan-uchastvuet-v-vystavke-tekstilnoy-produktsii-v-moskve-48361411.html
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0d/48383428_61:0:1064:752_1920x0_80_0_0_cdd4b57fc5bbc86ade18aaee2d248cad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
выставка fashion style russia производители соглашения продукция россия узбекистан узчармсаноат
выставка fashion style russia производители соглашения продукция россия узбекистан узчармсаноат

Узбекские кожаные изделия будут экспортироваться на российский рынок

18:40 13.03.2025
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"Участвующие в выставке "Fashion Style Russia" узбекские производители достигли ряда важных соглашений с целью более широкого продвижения своей продукции на российском рынке
Участвующие в выставке Fashion Style Russia узбекские производители достигли ряда важных соглашений с целью более широкого продвижения своей продукции на российском рынке - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2025
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
Подписаться
На выставке "Fashion Style Russia" узбекские производители достигли ряда важных соглашений, которые позволят широко продвинуть их продукцию на российском рынке.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Узбекские производители достигли ряда важных соглашений на международной выставке легкой промышленности "Fashion Style Russia" в Москве. Об этом сообщили в ассоциации "Узчармсаноат".
Выставка объединила на одной площадке более 300 участников — дизайнеров, производителей и покупателей из России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Китая, Шри-Ланки, Египта, Бангладеш, Ирана и других стран.
Участвующие в выставке "Fashion Style Russia" узбекские производители достигли ряда важных соглашений с целью более широкого продвижения своей продукции на российском рынке.

"Среди них — соглашение с компанией "Рейнимпекс" об открытии торгового дома. Это соглашение имеет большое значение для вывода узбекской кожаной продукции на российский рынок и для дальнейшего развития торговых связей между двумя странами", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
Участвующие в выставке Fashion Style Russia узбекские производители достигли ряда важных соглашений с целью более широкого продвижения своей продукции на российском рынке - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
Участвующие в выставке Fashion Style Russia узбекские производители достигли ряда важных соглашений с целью более широкого продвижения своей продукции на российском рынке - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
Участвующие в выставке Fashion Style Russia узбекские производители достигли ряда важных соглашений с целью более широкого продвижения своей продукции на российском рынке - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
Участвующие в выставке Fashion Style Russia узбекские производители достигли ряда важных соглашений с целью более широкого продвижения своей продукции на российском рынке - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
Участвующие в выставке Fashion Style Russia узбекские производители достигли ряда важных соглашений с целью более широкого продвижения своей продукции на российском рынке - Sputnik Узбекистан
5/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
1/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
2/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
3/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
4/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
5/5
© Пресс-служба ассоциации "Узчармсаноат"
В ходе переговоров были выдвинуты конкретные предложения по созданию необходимых условий для более широкого представления и внедрения качественной продукции, дизайнерских разработок и современных технологий Узбекистана на крупных российских рынках.

"Это, в свою очередь, даст местным производителям возможность найти свою нишу на глобальном рынке и ускорит экономическое развитие. В ходе переговоров активно обсуждаются и вопросы инвестиционного сотрудничества. Инвестиции из России, в свою очередь, помогут в реализации инновационных процессов в узбекской кожевенной промышленности Узбекистана", — подчеркнули в Ассоциации.

Выставка Интерткань - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2025
Узбекистан участвует в выставке текстильной продукции в Москве
Вчера, 18:45
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0