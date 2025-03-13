https://uz.sputniknews.ru/20250313/uzbekskie-kojanye-izdeliya-budut-eksportirovatsya-na-rossiyskiy-rynok-48378803.html

Узбекские кожаные изделия будут экспортироваться на российский рынок

Узбекские кожаные изделия будут экспортироваться на российский рынок

Sputnik Узбекистан

На выставке "Fashion Style Russia" узбекские производители достигли ряда важных соглашений, которые позволят широко продвинуть их продукцию на российском рынке.

2025-03-13T18:40+0500

2025-03-13T18:40+0500

2025-03-13T18:40+0500

узбекистан

узчармсаноат

выставка

рынок

производство

россия

мода

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Узбекские производители достигли ряда важных соглашений на международной выставке легкой промышленности "Fashion Style Russia" в Москве. Об этом сообщили в ассоциации "Узчармсаноат".Выставка объединила на одной площадке более 300 участников — дизайнеров, производителей и покупателей из России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Китая, Шри-Ланки, Египта, Бангладеш, Ирана и других стран.Участвующие в выставке "Fashion Style Russia" узбекские производители достигли ряда важных соглашений с целью более широкого продвижения своей продукции на российском рынке. В ходе переговоров были выдвинуты конкретные предложения по созданию необходимых условий для более широкого представления и внедрения качественной продукции, дизайнерских разработок и современных технологий Узбекистана на крупных российских рынках.

https://uz.sputniknews.ru/20250312/uzbekistan-uchastvuet-v-vystavke-tekstilnoy-produktsii-v-moskve-48361411.html

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