https://uz.sputniknews.ru/20250313/vladimir-putin-posetil-punkt-upravleniya-kurskoy-gruppirovkoy-48367757.html
Владимир Путин посетил пункт управления Курской группировкой
Владимир Путин посетил пункт управления Курской группировкой
Sputnik Узбекистан
Верховный Главнокомандующий провел совещание на котором заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ – первого заместителя Министра обороны Валерия Герасимова о ходе операции по освобождению Курской области от противника.
2025-03-13T11:08+0500
2025-03-13T11:08+0500
2025-03-13T11:50+0500
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым на одном из пунктов управления Курской группировкой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Это первое публичное посещение президентом РФ Курской области с момента нападения ВСУ на регион — с 6 августа.Верховный Главнокомандующий провел совещание, на котором заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ – первого заместителя Министра обороны Валерия Герасимова о том, как идет операция. Президент дал указание полностью освободить регион в ближайшее время. Тех, кто ступил на курскую землю, в соответствии с российскими законами он приравнял к террористам, а также дал понять, какими могут быть дальнейшие действия российских войск после освобождения региона.Начальник генштаба Герасимов доложил о ходе наступательных действий, в результате которых освобождено более 1100 квадратных километров территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником.Он сообщил, что подразделения группировки войск "Север" продолжают операцию по уничтожению противника на территории Курской области.За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих — это наиболее подготовленные и высокомобильные, высокомотивированные подразделения ВС Украины и также формирование иностранных наемников. Всего уничтожено за это время около 7 000 единиц военной техники.Командование ВС Украины в осенне-зимней кампании сосредоточило основные усилия именно на курском направлении. Это подтверждается цифрами. Так, на долю относительно небольшого Курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь со всей зоны операции — это личного состава, и более 40% потерь — в технике. Если посчитать все за полгода, то 19% — по личному составу, 40% — по технике приходится на это направление.В приграничных районах Курской области и на территории Сумской области Украины в феврале текущего года взяты под плотный огневой контроль оставшиеся пути логистики противника, в результате чего ВСУ лишены возможности переброски резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств, созданы условия для окончательного разгрома противника.Наступательные действия 155-й бригады морской пехоты на Никольском направлении замкнули кольцо окружения крупной группировки противника в районе севернее Малой Локни. В последующем Малая Локня и прилегающие к ней населенные пункты были освобождены. Противник понес большие потери.Он отметил, что только за последние пять дней освобождено 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области. Площадь вклинения уменьшилась более чем в 2,5 раза.На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зону безопасности. Украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться. Взято в плен 430 боевиков.В свою очередь президент России передал слова благодарности российским военнослужащим, которые освобождают курскую землю от врага.
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путин курская область герасимов доклад сво всу россия украина
путин курская область герасимов доклад сво всу россия украина
Владимир Путин посетил пункт управления Курской группировкой
11:08 13.03.2025 (обновлено: 11:50 13.03.2025)
Верховный Главнокомандующий провел совещание, на котором заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ — первого заместителя Министра обороны Валерия Герасимова о ходе операции по освобождению Курской области от противника.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik.
Президент России Владимир Путин встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым на одном из пунктов управления Курской группировкой. Об этом сообщает
пресс-служба Кремля.
Это первое публичное посещение президентом РФ Курской области с момента нападения ВСУ на регион — с 6 августа.
Верховный Главнокомандующий провел совещание, на котором заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ – первого заместителя Министра обороны Валерия Герасимова о том, как идет операция.
Президент дал указание полностью освободить регион в ближайшее время. Тех, кто ступил на курскую землю, в соответствии с российскими законами он приравнял к террористам, а также дал понять, какими могут быть дальнейшие действия российских войск после освобождения региона.
"Все люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим Вооруженным силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России. И именно поэтому по этим статьям "Терроризм" возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации", – заявил Путин.
Начальник генштаба Герасимов доложил о ходе наступательных действий, в результате которых освобождено более 1100 квадратных километров территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником.
Он сообщил, что подразделения группировки войск "Север" продолжают операцию по уничтожению противника на территории Курской области.
За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих — это наиболее подготовленные и высокомобильные, высокомотивированные подразделения ВС Украины и также формирование иностранных наемников. Всего уничтожено за это время около 7 000 единиц военной техники.
Командование ВС Украины в осенне-зимней кампании сосредоточило основные усилия именно на курском направлении. Это подтверждается цифрами. Так, на долю относительно небольшого Курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь со всей зоны операции — это личного состава, и более 40% потерь — в технике. Если посчитать все за полгода, то 19% — по личному составу, 40% — по технике приходится на это направление.
"Киевский режим ставил целью создание в Курской области так называемого стратегического плацдарма для использования потом его в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией. Кроме того, украинское руководство пыталось использовать вылазку на территорию Курской области, чтобы остановить продвижение наших группировок войск и оттянуть наши войска из Донбасса. Данные замыслы противника полностью провалились. Достигнутые результаты стали возможны благодаря мужественным, самоотверженным и слаженным действиям соединений и частей, добровольческих формирований группировки войск "Север", а также эффективному применению авиации Воздушно-космических сил и подразделения беспилотных летательных аппаратов", — говорится в отчете начальника Генштаба.
В приграничных районах Курской области и на территории Сумской области Украины в феврале текущего года взяты под плотный огневой контроль оставшиеся пути логистики противника, в результате чего ВСУ лишены возможности переброски резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств, созданы условия для окончательного разгрома противника.
Наступательные действия 155-й бригады морской пехоты на Никольском направлении замкнули кольцо окружения крупной группировки противника в районе севернее Малой Локни. В последующем Малая Локня и прилегающие к ней населенные пункты были освобождены. Противник понес большие потери.
"Особо хочу отметить героические действия сводного штурмового подразделения добровольческого отряда "Ветераны", а также личного состава, которые входили в этот сводный штурмовой отряд, 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка, отряда специального назначения "Ахмат". Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 километров и вышли в глубине боевых порядков группировки вооруженных сил Украины. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области", — сказал начальник Генштаба.
Он отметил, что только за последние пять дней освобождено 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области. Площадь вклинения уменьшилась более чем в 2,5 раза.
На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зону безопасности. Украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться. Взято в плен 430 боевиков.
"Товарищ Верховный Главнокомандующий, таким образом, Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований вооруженных сил Украины на территории Курской области с задачей завершить освобождение территории региона с выходом на государственную границу Российской Федерации в кратчайшие сроки", — заключил Герасимов.
В свою очередь президент России передал слова благодарности российским военнослужащим, которые освобождают курскую землю от врага.
"Прошу передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время. Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены. И территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника", — подчеркнул Путин.