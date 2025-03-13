https://uz.sputniknews.ru/20250313/vladimir-putin-posetil-punkt-upravleniya-kurskoy-gruppirovkoy-48367757.html

Владимир Путин посетил пункт управления Курской группировкой

Владимир Путин посетил пункт управления Курской группировкой

Sputnik Узбекистан

Верховный Главнокомандующий провел совещание на котором заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ – первого заместителя Министра обороны Валерия Герасимова о ходе операции по освобождению Курской области от противника.

2025-03-13T11:08+0500

2025-03-13T11:08+0500

2025-03-13T11:50+0500

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым на одном из пунктов управления Курской группировкой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Это первое публичное посещение президентом РФ Курской области с момента нападения ВСУ на регион — с 6 августа.Верховный Главнокомандующий провел совещание, на котором заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ – первого заместителя Министра обороны Валерия Герасимова о том, как идет операция. Президент дал указание полностью освободить регион в ближайшее время. Тех, кто ступил на курскую землю, в соответствии с российскими законами он приравнял к террористам, а также дал понять, какими могут быть дальнейшие действия российских войск после освобождения региона.Начальник генштаба Герасимов доложил о ходе наступательных действий, в результате которых освобождено более 1100 квадратных километров территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником.Он сообщил, что подразделения группировки войск "Север" продолжают операцию по уничтожению противника на территории Курской области.За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих — это наиболее подготовленные и высокомобильные, высокомотивированные подразделения ВС Украины и также формирование иностранных наемников. Всего уничтожено за это время около 7 000 единиц военной техники.Командование ВС Украины в осенне-зимней кампании сосредоточило основные усилия именно на курском направлении. Это подтверждается цифрами. Так, на долю относительно небольшого Курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь со всей зоны операции — это личного состава, и более 40% потерь — в технике. Если посчитать все за полгода, то 19% — по личному составу, 40% — по технике приходится на это направление.В приграничных районах Курской области и на территории Сумской области Украины в феврале текущего года взяты под плотный огневой контроль оставшиеся пути логистики противника, в результате чего ВСУ лишены возможности переброски резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств, созданы условия для окончательного разгрома противника.Наступательные действия 155-й бригады морской пехоты на Никольском направлении замкнули кольцо окружения крупной группировки противника в районе севернее Малой Локни. В последующем Малая Локня и прилегающие к ней населенные пункты были освобождены. Противник понес большие потери.Он отметил, что только за последние пять дней освобождено 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области. Площадь вклинения уменьшилась более чем в 2,5 раза.На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зону безопасности. Украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться. Взято в плен 430 боевиков.В свою очередь президент России передал слова благодарности российским военнослужащим, которые освобождают курскую землю от врага.

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