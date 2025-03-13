https://uz.sputniknews.ru/20250313/vozobnovili-rabotu-pogranposty-na-tadjiksko-kyrgyzskoy-granitse--soglashenie-48373336.html

Возобновили работу погранпосты на таджикско-кыргызской границе — соглашение

Возобновили работу погранпосты на таджикско-кыргызской границе — соглашение

Sputnik Узбекистан

Кыргызстан и Таджикистан открыли границу 13 марта. Она была закрыта почти 4 года.

2025-03-13T14:05+0500

2025-03-13T14:05+0500

2025-03-13T14:42+0500

кыргызстан

таджикистан

граница

соглашение

подписание документов

эмомали рахмон

садыр жапаров

шос

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0d/48372798_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_888c995d5c92facf32bf5683d95114d6.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Между Кыргызстаном и Таджикистаном подписано соглашение о кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Состоялась двусторонняя встреча Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Между двумя странами подписано соглашение о государственной границе.Согласно документу, сегодня открылись пункты пропуска "Кайрагач" в Лейлекском районе и "Кызылбел" в Баткенском районе.По словам Садыра Жапарова, это событие будет с большим интересом встречено народами двух стран и международным сообществом. Он отметил, что подписание договора о государственной границе является судьбоносным событием.Он выразил надежду, что предстоящие двусторонние документы придадут новый импульс развитию кыргызско-таджикских отношений, основанных на принципах взаимного доверия, дружбы и добрососедства.Таджикистан и Кыргызстан также возобновили авиасообщение. Как сообщил президент Таджикистана в ходе пресс-конференции лидеров двух стран в Бишкеке, 14 марта между двумя странами начнутся полеты самолетов по маршрутам Душанбе – Бишкек и Бишкек – Ходжанд.Кроме того, министерствами и ведомствами Таджикистана принимаются все меры для скорейшего налаживания автобусного сообщения с Кыргызстаном, сообщил Рахмон.Шанхайская организация сотрудничества приветствовала подписание соглашения о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Там подчеркнули, что документ стал воплощением доброй воли сторон к решению вопросов мирными средствами в духе равноправных консультаций, взаимного понимания и уважения.Для информации: общая граница между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 970 км. С сентября 2021 года граница между двумя республиками закрыта из-за конфликта. Граница, протяженностью в несколько сотен километров, не была обозначена долгие годы. После распада СССР стороны не смогли договориться о принадлежности десятков спорных территорий. Демаркированные территории стали зоной конфликта между местным населением, в который были вовлечены пограничники двух стран.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кыргызстан таджикистан граница соглашение жапаров рахмон