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https://uz.sputniknews.ru/20250313/vozobnovili-rabotu-pogranposty-na-tadjiksko-kyrgyzskoy-granitse--soglashenie-48373336.html
Возобновили работу погранпосты на таджикско-кыргызской границе — соглашение
Возобновили работу погранпосты на таджикско-кыргызской границе — соглашение
Sputnik Узбекистан
Кыргызстан и Таджикистан открыли границу 13 марта. Она была закрыта почти 4 года.
2025-03-13T14:05+0500
2025-03-13T14:42+0500
кыргызстан
таджикистан
граница
соглашение
подписание документов
эмомали рахмон
садыр жапаров
шос
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Между Кыргызстаном и Таджикистаном подписано соглашение о кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Состоялась двусторонняя встреча Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Между двумя странами подписано соглашение о государственной границе.Согласно документу, сегодня открылись пункты пропуска "Кайрагач" в Лейлекском районе и "Кызылбел" в Баткенском районе.По словам Садыра Жапарова, это событие будет с большим интересом встречено народами двух стран и международным сообществом. Он отметил, что подписание договора о государственной границе является судьбоносным событием.Он выразил надежду, что предстоящие двусторонние документы придадут новый импульс развитию кыргызско-таджикских отношений, основанных на принципах взаимного доверия, дружбы и добрососедства.Таджикистан и Кыргызстан также возобновили авиасообщение. Как сообщил президент Таджикистана в ходе пресс-конференции лидеров двух стран в Бишкеке, 14 марта между двумя странами начнутся полеты самолетов по маршрутам Душанбе – Бишкек и Бишкек – Ходжанд.Кроме того, министерствами и ведомствами Таджикистана принимаются все меры для скорейшего налаживания автобусного сообщения с Кыргызстаном, сообщил Рахмон.Шанхайская организация сотрудничества приветствовала подписание соглашения о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Там подчеркнули, что документ стал воплощением доброй воли сторон к решению вопросов мирными средствами в духе равноправных консультаций, взаимного понимания и уважения.Для информации: общая граница между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 970 км. С сентября 2021 года граница между двумя республиками закрыта из-за конфликта. Граница, протяженностью в несколько сотен километров, не была обозначена долгие годы. После распада СССР стороны не смогли договориться о принадлежности десятков спорных территорий. Демаркированные территории стали зоной конфликта между местным населением, в который были вовлечены пограничники двух стран.
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кыргызстан таджикистан граница соглашение жапаров рахмон
кыргызстан таджикистан граница соглашение жапаров рахмон

Возобновили работу погранпосты на таджикско-кыргызской границе — соглашение

14:05 13.03.2025 (обновлено: 14:42 13.03.2025)
© Пресс-служба президента ТаджикистанаПрезиденты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали соглашение о государственной границе.
Президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали соглашение о государственной границе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2025
© Пресс-служба президента Таджикистана
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Кыргызстан и Таджикистан открыли границу 13 марта. Она была закрыта почти 4 года.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Между Кыргызстаном и Таджикистаном подписано соглашение о кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.
Состоялась двусторонняя встреча Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Между двумя странами подписано соглашение о государственной границе.
Согласно документу, сегодня открылись пункты пропуска "Кайрагач" в Лейлекском районе и "Кызылбел" в Баткенском районе.
© Пресс-служба президента ТаджикистанаПрезиденты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали соглашение о государственной границе.
Президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали соглашение о государственной границе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2025
Президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали соглашение о государственной границе.
© Пресс-служба президента Таджикистана
По словам Садыра Жапарова, это событие будет с большим интересом встречено народами двух стран и международным сообществом. Он отметил, что подписание договора о государственной границе является судьбоносным событием.

"Этот шаг внесет значительный вклад в укрепление безопасности, стабильности и устойчивого развития не только наших государств, но и всего Центральноазиатского региона", — сказал Жапаров.

Он выразил надежду, что предстоящие двусторонние документы придадут новый импульс развитию кыргызско-таджикских отношений, основанных на принципах взаимного доверия, дружбы и добрососедства.
Таджикистан и Кыргызстан также возобновили авиасообщение. Как сообщил президент Таджикистана в ходе пресс-конференции лидеров двух стран в Бишкеке, 14 марта между двумя странами начнутся полеты самолетов по маршрутам Душанбе – Бишкек и Бишкек – Ходжанд.
Кроме того, министерствами и ведомствами Таджикистана принимаются все меры для скорейшего налаживания автобусного сообщения с Кыргызстаном, сообщил Рахмон.
Шанхайская организация сотрудничества приветствовала подписание соглашения о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Там подчеркнули, что документ стал воплощением доброй воли сторон к решению вопросов мирными средствами в духе равноправных консультаций, взаимного понимания и уважения.

"Государства-члены ШОС отмечают особую значимость подписанного Договора и рассматривают его как ценный вклад в дело мира, обеспечения безопасности и стабильности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента ТаджикистанаПрезиденты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали соглашение о государственной границе.
Президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали соглашение о государственной границе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2025
Президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали соглашение о государственной границе.
© Пресс-служба президента Таджикистана
Для информации: общая граница между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 970 км. С сентября 2021 года граница между двумя республиками закрыта из-за конфликта. Граница, протяженностью в несколько сотен километров, не была обозначена долгие годы. После распада СССР стороны не смогли договориться о принадлежности десятков спорных территорий. Демаркированные территории стали зоной конфликта между местным населением, в который были вовлечены пограничники двух стран.
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