https://uz.sputniknews.ru/20250314/delegatsiya-uzbekistana-pobyvala-na-kalininskoy-aes-48415837.html

Делегация Узбекистана побывала на Калининской АЭС

Делегация Узбекистана побывала на Калининской АЭС

Sputnik Узбекистан

Гостям рассказали о работе атомной станции, обеспечении ядерной, радиационной, экологической безопасности на ее территории

2025-03-14T18:00+0500

2025-03-14T18:00+0500

2025-03-14T18:00+0500

аэс

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узбекистан

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россия

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Делегация Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров Узбекистана посетила Калининскую АЭС, сообщает пресс-служба Росатома.Гости ознакомились с работой атомной станции, посетили промышленную площадку, машинные залы, блочные пункты и щиты управления энергоблоками.Исполняющий обязанности директора Калининской АЭС Руслан Алыев рассказал им об истории атомной станции, ее деятельности, основных достижениях, акцентировав внимание на вопросах обеспечения ядерной, радиационной и экологической безопасности.Алыев добавил, что Калининская АЭС активно развивается. Оба энергоблока уже отработали тридцатилетний проектный срок эксплуатации. На сегодняшний день продлен срок эксплуатации энергоблока № 2, срок службы энергоблока №1 продлят до 2044 года: сейчас ведут работу по получению соответствующей лицензии.По словам начальника отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андрея Данилкина, ключевым результатом работы атомной станции является отсутствие нарушений экологической безопасности. Регулярный мониторинг подтверждает минимальное воздействие производственных факторов на экосистемы территории АЭС: показатели радиационной обстановки не превышают естественного "нулевого фона", зафиксированного до пуска первого энергоблока.Для справки: в составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. АЭС вырабатывает 82% от всего объема электричества, производимого в Тверской области, а ее доля в общей выработке электроэнергии АО "Концерн Росэнергоатом" составляет около 15%. Вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30% работоспособного населения Удомельского муниципального округа.

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