Одну из парижских улиц назвали в честь Самарканда
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках государственного визита во Францию состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с мэром города Парижа Анн Идальго.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана и мэр Парижа обсудили вопросы активизации практического взаимодействия и обменов между столицами на основе принятого соглашения.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Одну из улиц Парижа назвали в честь Самарканда, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В рамках государственного визита Шавката Мирзиёева во Францию состоялась встреча с мэром Парижа Анн Идальго.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках государственного визита во Францию состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с мэром города Парижа Анн Идальго.
В рамках государственного визита во Францию состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с мэром города Парижа Анн Идальго.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики поздравил мэра столицы Франции с успешным проведением летних Олимпийских и Паралимпийских игр.
В свою очередь Анн Идальго выразила признательность лидеру Узбекистана за содействие в обеспечении общественной безопасности в период олимпийских мероприятий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках государственного визита во Францию состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с мэром города Парижа Анн Идальго.
В рамках государственного визита во Францию состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с мэром города Парижа Анн Идальго.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны с удовлетворением отметили итоги нынешнего визита президента РУз, в ходе которого многоплановые отношения между двумя странами поднялись на уровень стратегического партнерства.
Предметом обсуждения стали вопросы активизации практического взаимодействия и обменов между Ташкентом и Парижем на основе принятого соглашения.
Речь шла об обмене опытом в сфере городского планирования, создания "зеленых" зон, развития общественного транспорта, цифровизации, а также модернизации и устойчивой эксплуатации городских коммуникаций.
Кроме того, рассмотрены вопросы взаимного проведения выставок, дней культуры и искусства, туристических гастрономических фестивалей.
“В завершение встречи состоялась официальная церемония присвоения одной из улиц Парижа имени Самарканда”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках государственного визита во Францию состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с мэром города Парижа Анн Идальго.
В рамках государственного визита во Францию состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с мэром города Парижа Анн Идальго.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев и Анн Идальго также подписали совместный документ о пребывании президента Узбекистана в Париже в качестве почетного гостя. Эту памятную грамоту выставят в музейном фонде мэрии.
На этом государственный визит главы РУз во Францию завершился.
© Пресс-служба президента УзбекистанаНасыщенная программа государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева во Французскую Республику завершилась.
Насыщенная программа государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева во Французскую Республику завершилась.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту "Орли" Шавката Мирзиёева проводили министр спорта и молодежи Франции Мари Барсак и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаНасыщенная программа государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева во Французскую Республику завершилась.
Насыщенная программа государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева во Французскую Республику завершилась.
© Пресс-служба президента Узбекистана