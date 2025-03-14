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https://uz.sputniknews.ru/20250314/odnu-iz-parijskix-ulits-nazvali-v-chest-samarkanda-48389250.html
Одну из парижских улиц назвали в честь Самарканда
Одну из парижских улиц назвали в честь Самарканда
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана и мэр Парижа обсудили вопросы активизации практического взаимодействия и обменов между столицами на основе принятого соглашения.
2025-03-14T10:58+0500
2025-03-14T10:58+0500
политика
узбекистан
франция
сотрудничество
париж
улица
название
самарканд
государственный визит
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Одну из улиц Парижа назвали в честь Самарканда, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В рамках государственного визита Шавката Мирзиёева во Францию состоялась встреча с мэром Парижа Анн Идальго.Глава республики поздравил мэра столицы Франции с успешным проведением летних Олимпийских и Паралимпийских игр.В свою очередь Анн Идальго выразила признательность лидеру Узбекистана за содействие в обеспечении общественной безопасности в период олимпийских мероприятий.Стороны с удовлетворением отметили итоги нынешнего визита президента РУз, в ходе которого многоплановые отношения между двумя странами поднялись на уровень стратегического партнерства.Предметом обсуждения стали вопросы активизации практического взаимодействия и обменов между Ташкентом и Парижем на основе принятого соглашения.Речь шла об обмене опытом в сфере городского планирования, создания "зеленых" зон, развития общественного транспорта, цифровизации, а также модернизации и устойчивой эксплуатации городских коммуникаций.Кроме того, рассмотрены вопросы взаимного проведения выставок, дней культуры и искусства, туристических гастрономических фестивалей.Шавкат Мирзиёев и Анн Идальго также подписали совместный документ о пребывании президента Узбекистана в Париже в качестве почетного гостя. Эту памятную грамоту выставят в музейном фонде мэрии.На этом государственный визит главы РУз во Францию завершился.В международном аэропорту "Орли" Шавката Мирзиёева проводили министр спорта и молодежи Франции Мари Барсак и другие официальные лица.
узбекистан
франция
париж
самарканд
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париж улица название самарканд
париж улица название самарканд

Одну из парижских улиц назвали в честь Самарканда

10:58 14.03.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках государственного визита во Францию состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с мэром города Парижа Анн Идальго.
В рамках государственного визита во Францию состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с мэром города Парижа Анн Идальго. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана и мэр Парижа обсудили вопросы активизации практического взаимодействия и обменов между столицами на основе принятого соглашения.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Одну из улиц Парижа назвали в честь Самарканда, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В рамках государственного визита Шавката Мирзиёева во Францию состоялась встреча с мэром Парижа Анн Идальго.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках государственного визита во Францию состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с мэром города Парижа Анн Идальго.
В рамках государственного визита во Францию состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с мэром города Парижа Анн Идальго. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2025
В рамках государственного визита во Францию состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с мэром города Парижа Анн Идальго.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики поздравил мэра столицы Франции с успешным проведением летних Олимпийских и Паралимпийских игр.
В свою очередь Анн Идальго выразила признательность лидеру Узбекистана за содействие в обеспечении общественной безопасности в период олимпийских мероприятий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках государственного визита во Францию состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с мэром города Парижа Анн Идальго.
В рамках государственного визита во Францию состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с мэром города Парижа Анн Идальго. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2025
В рамках государственного визита во Францию состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с мэром города Парижа Анн Идальго.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны с удовлетворением отметили итоги нынешнего визита президента РУз, в ходе которого многоплановые отношения между двумя странами поднялись на уровень стратегического партнерства.
Предметом обсуждения стали вопросы активизации практического взаимодействия и обменов между Ташкентом и Парижем на основе принятого соглашения.
Речь шла об обмене опытом в сфере городского планирования, создания "зеленых" зон, развития общественного транспорта, цифровизации, а также модернизации и устойчивой эксплуатации городских коммуникаций.
Кроме того, рассмотрены вопросы взаимного проведения выставок, дней культуры и искусства, туристических гастрономических фестивалей.
“В завершение встречи состоялась официальная церемония присвоения одной из улиц Парижа имени Самарканда”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках государственного визита во Францию состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с мэром города Парижа Анн Идальго.
В рамках государственного визита во Францию состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с мэром города Парижа Анн Идальго. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2025
В рамках государственного визита во Францию состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с мэром города Парижа Анн Идальго.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев и Анн Идальго также подписали совместный документ о пребывании президента Узбекистана в Париже в качестве почетного гостя. Эту памятную грамоту выставят в музейном фонде мэрии.
На этом государственный визит главы РУз во Францию завершился.
© Пресс-служба президента УзбекистанаНасыщенная программа государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева во Французскую Республику завершилась.
Насыщенная программа государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева во Французскую Республику завершилась. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2025
Насыщенная программа государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева во Французскую Республику завершилась.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту "Орли" Шавката Мирзиёева проводили министр спорта и молодежи Франции Мари Барсак и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаНасыщенная программа государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева во Французскую Республику завершилась.
Насыщенная программа государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева во Французскую Республику завершилась. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2025
Насыщенная программа государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева во Французскую Республику завершилась.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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