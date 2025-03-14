https://uz.sputniknews.ru/20250314/simptomy-vesennego-gipovitaminoza-48385542.html

Диетолог перечислила симптомы весеннего гиповитаминоза

Диетолог перечислила симптомы весеннего гиповитаминоза

Sputnik Узбекистан

Весной многие люди сталкиваются с гиповитаминозом.

2025-03-14T22:02+0500

2025-03-14T22:02+0500

2025-03-14T22:02+0500

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здоровье

витамины

авитаминоз

правильное питание

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Гиповитаминоз — болезненное состояние, когда организму не хватает каких-либо витаминов. По каким признакам определить, какого именно витамина не хватает, радио Sputnik рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.Витамин АОна добавила, что недостаток витамина А может вызывать сухость кожи, шелушение, могут быть проблемы с зубами, с деснами, с желудочно-кишечным трактом. Мухина рекомендовала весной ежедневно съедать по одной целой моркови, чтобы предотвратить гиповитаминоз витамина А.Витамины группы ВВитамин С"Если, например, человек чувствует, что у него повысилась кровоточивость десен, то это нехватка витамина С. В весеннее время, чтобы предотвратить гиповитаминоз в целом нужно разнообразить питание. Каждый день в рацион, нужно включать фрукты, овощи, злаки, мясо, молочные продукты", — советует врач.Витамин D

https://uz.sputniknews.ru/20250311/kak-sobaki-manipuliruyut-lyudmi-48333133.html

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