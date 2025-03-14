https://uz.sputniknews.ru/20250314/simptomy-vesennego-gipovitaminoza-48385542.html
Диетолог перечислила симптомы весеннего гиповитаминоза
Диетолог перечислила симптомы весеннего гиповитаминоза
Sputnik Узбекистан
Весной многие люди сталкиваются с гиповитаминозом.
2025-03-14T22:02+0500
2025-03-14T22:02+0500
2025-03-14T22:02+0500
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здоровье
витамины
авитаминоз
правильное питание
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Гиповитаминоз — болезненное состояние, когда организму не хватает каких-либо витаминов. По каким признакам определить, какого именно витамина не хватает, радио Sputnik рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.Витамин АОна добавила, что недостаток витамина А может вызывать сухость кожи, шелушение, могут быть проблемы с зубами, с деснами, с желудочно-кишечным трактом. Мухина рекомендовала весной ежедневно съедать по одной целой моркови, чтобы предотвратить гиповитаминоз витамина А.Витамины группы ВВитамин С"Если, например, человек чувствует, что у него повысилась кровоточивость десен, то это нехватка витамина С. В весеннее время, чтобы предотвратить гиповитаминоз в целом нужно разнообразить питание. Каждый день в рацион, нужно включать фрукты, овощи, злаки, мясо, молочные продукты", — советует врач.Витамин D
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MIA „Rossiya Segodnya“
диетолог гиповитаминоз симптомы
диетолог гиповитаминоз симптомы
Диетолог перечислила симптомы весеннего гиповитаминоза
Весной многие люди сталкиваются с гиповитаминозом.
Гиповитаминоз — болезненное состояние, когда организму не хватает каких-либо витаминов. По каким признакам определить, какого именно витамина не хватает, радио Sputnik рассказала
доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.
"При гиповитаминозе витамина А ухудшается зрение, слух, потому что витамин А участвует в синтезе эластина. А самая эластичный у нас орган — это барабанная перепонка. И гиповитаминоз часто проявляется в том, что человек начинает плохо слышать или у него возникает, например, отосклероз”, — пояснила специалист.
Она добавила, что недостаток витамина А может вызывать сухость кожи, шелушение, могут быть проблемы с зубами, с деснами, с желудочно-кишечным трактом. Мухина рекомендовала весной ежедневно съедать по одной целой моркови, чтобы предотвратить гиповитаминоз витамина А.
"Если у человека отмечается утомляемость, плохой сон, то это может быть нехватка витаминов группы В, которые содержатся в молочных продуктах, в мясе, в злаках", — предупредила Марият Мухина.
"Если, например, человек чувствует, что у него повысилась кровоточивость десен, то это нехватка витамина С. В весеннее время, чтобы предотвратить гиповитаминоз в целом нужно разнообразить питание. Каждый день в рацион, нужно включать фрукты, овощи, злаки, мясо, молочные продукты", — советует врач.
"При дефиците витамина D кости становятся ломкими. Велика вероятность получить перелом при падении развивается остеоресорбция, остеопороз. Или, например, усталость, ухудшение состояния кожи, выпадение волос — это тоже могут быть симптомы гиповитаминоза витамина D. При сдаче анализов мы часто у пациентов отмечаем именно недостаток вот этого витамина", — рассказала Мухина.