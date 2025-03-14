https://uz.sputniknews.ru/20250314/uzbekistan-tatarstan-sotrudnichestvo-trudovaya-migratsiya-48413058.html

Трудовая миграция: Узбекистан и Татарстан будут реализовывать совместные программы

Трудовая миграция: Узбекистан и Татарстан будут реализовывать совместные программы

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили вопросы обеспечения профессиональной подготовки и адаптации узбекистанцев, упрощение процедур регистрации патентов

2025-03-14T16:23+0500

2025-03-14T16:23+0500

2025-03-14T16:36+0500

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россия

татарстан

сотрудничество

трудовая миграция

общество

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Агентство миграции при Кабмине Узбекистана и руководство Татарстана будут реализовывать совместные программы в сфере трудовой миграции, сообщает пресс-служба агентства.Глава ведомства Бехзод Мусаев и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе встречи в Казани рассмотрели нынешнее состояние и перспективы сотрудничества в сфере трудовых отношений.Кроме того, Мусаев провел переговоры с заместителем премьер-министра – министром торговли и промышленности Татарстана Олегом Коробченко.Речь шла о существующих проектах в сфере миграции и механизмах реализации подписанных соглашений, уточнили в пресс-службе.

https://uz.sputniknews.ru/20250314/uzbekistan-podgotovka-spetsialisty-predpriyatiya-kamaz-48390776.html

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