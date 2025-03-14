Трудовая миграция: Узбекистан и Татарстан будут реализовывать совместные программы
16:23 14.03.2025 (обновлено: 16:36 14.03.2025)
© Агентство миграции при Кабмине РУзВстреча Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина с директором Агентства по миграции при Кабинете Министров Республики Узбекистан Бехзодом Мусаевым
© Агентство миграции при Кабмине РУз
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Стороны обсудили вопросы обеспечения профессиональной подготовки и адаптации узбекистанцев, упрощение процедур регистрации патентов.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Агентство миграции при Кабмине Узбекистана и руководство Татарстана будут реализовывать совместные программы в сфере трудовой миграции, сообщает пресс-служба агентства.
© Агентство миграции при Кабмине РУзВстреча Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина с директором Агентства по миграции при Кабинете Министров Республики Узбекистан Бехзодом Мусаевым
Встреча Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина с директором Агентства по миграции при Кабинете Министров Республики Узбекистан Бехзодом Мусаевым
© Агентство миграции при Кабмине РУз
Глава ведомства Бехзод Мусаев и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе встречи в Казани рассмотрели нынешнее состояние и перспективы сотрудничества в сфере трудовых отношений.
"В частности, обсуждались вопросы обеспечения профессиональной подготовки и адаптации граждан (Узбекистана — ред.) на основе совместных программ, упрощения процедур регистрации патентов", — говорится в сообщении.
Кроме того, Мусаев провел переговоры с заместителем премьер-министра – министром торговли и промышленности Татарстана Олегом Коробченко.
Речь шла о существующих проектах в сфере миграции и механизмах реализации подписанных соглашений, уточнили в пресс-службе.