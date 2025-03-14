Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250314/uzbekistan-tatarstan-sotrudnichestvo-trudovaya-migratsiya-48413058.html
Трудовая миграция: Узбекистан и Татарстан будут реализовывать совместные программы
Трудовая миграция: Узбекистан и Татарстан будут реализовывать совместные программы
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили вопросы обеспечения профессиональной подготовки и адаптации узбекистанцев, упрощение процедур регистрации патентов
2025-03-14T16:23+0500
2025-03-14T16:36+0500
узбекистан
россия
татарстан
сотрудничество
трудовая миграция
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0e/48413248_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_128afd185fbdd2b028bce55302519b36.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Агентство миграции при Кабмине Узбекистана и руководство Татарстана будут реализовывать совместные программы в сфере трудовой миграции, сообщает пресс-служба агентства.Глава ведомства Бехзод Мусаев и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе встречи в Казани рассмотрели нынешнее состояние и перспективы сотрудничества в сфере трудовых отношений.Кроме того, Мусаев провел переговоры с заместителем премьер-министра – министром торговли и промышленности Татарстана Олегом Коробченко.Речь шла о существующих проектах в сфере миграции и механизмах реализации подписанных соглашений, уточнили в пресс-службе.
https://uz.sputniknews.ru/20250314/uzbekistan-podgotovka-spetsialisty-predpriyatiya-kamaz-48390776.html
узбекистан
россия
татарстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0e/48413248_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e0f43e657a637e337836cf5f3c8153d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан татарстан трудовая миграция программы
узбекистан татарстан трудовая миграция программы

Трудовая миграция: Узбекистан и Татарстан будут реализовывать совместные программы

16:23 14.03.2025 (обновлено: 16:36 14.03.2025)
© Агентство миграции при Кабмине РУзВстреча Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина с директором Агентства по миграции при Кабинете Министров Республики Узбекистан Бехзодом Мусаевым
Встреча Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина с директором Агентства по миграции при Кабинете Министров Республики Узбекистан Бехзодом Мусаевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2025
© Агентство миграции при Кабмине РУз
Подписаться
Стороны обсудили вопросы обеспечения профессиональной подготовки и адаптации узбекистанцев, упрощение процедур регистрации патентов.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Агентство миграции при Кабмине Узбекистана и руководство Татарстана будут реализовывать совместные программы в сфере трудовой миграции, сообщает пресс-служба агентства.
© Агентство миграции при Кабмине РУзВстреча Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина с директором Агентства по миграции при Кабинете Министров Республики Узбекистан Бехзодом Мусаевым
Встреча Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина с директором Агентства по миграции при Кабинете Министров Республики Узбекистан Бехзодом Мусаевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2025
Встреча Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина с директором Агентства по миграции при Кабинете Министров Республики Узбекистан Бехзодом Мусаевым
© Агентство миграции при Кабмине РУз
Глава ведомства Бехзод Мусаев и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе встречи в Казани рассмотрели нынешнее состояние и перспективы сотрудничества в сфере трудовых отношений.

"В частности, обсуждались вопросы обеспечения профессиональной подготовки и адаптации граждан (Узбекистана — ред.) на основе совместных программ, упрощения процедур регистрации патентов", — говорится в сообщении.

Кроме того, Мусаев провел переговоры с заместителем премьер-министра – министром торговли и промышленности Татарстана Олегом Коробченко.
Речь шла о существующих проектах в сфере миграции и механизмах реализации подписанных соглашений, уточнили в пресс-службе.
Сотрудничество с КАМАЗом расширится еще больше - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2025
В Узбекистане начнут подготовку специалистов для работы на предприятиях КАМАЗа
11:59
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0