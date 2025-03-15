Исторический результат: узбекистанка прошла в финал чемпионата мира по боксу в Сербии
14:20 15.03.2025 (обновлено: 14:46 15.03.2025)
© НОК УзбекистанаНиш-2025: Навбахор Хамидова пробилась в финал
© НОК Узбекистана
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Навбахор Хамидова, выступающая в весовой категории до 66 кг, стала первой женщиной-боксером из Узбекистана, вышедшей в финал чемпионата мира.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Представительницы Узбекистана зафиксировали очередной исторический результат на чемпионате мира по женскому боксу в сербском Нише, сообщил Национальный олимпийский комитет.
Навбахор Хамидова, выступающая в весовой категории до 66 кг, стала первой женщиной-боксером из Узбекистана, вышедшей в финал чемпионата мира.
"В рамках чемпионата мира по боксу среди женщин в сербском городе Ниш наши соотечественницы зафиксировали еще один исторический показатель. Впервые среди отечественных спортсменок, Навбахор Хамидова, выступавшая в весовой категории - 66 кг, удостоилась путевки в финал ЧМ", – отметили в НОК.
© НОК УзбекистанаНиш-2025: Навбахор Хамидова пробилась в финал
Ниш-2025: Навбахор Хамидова пробилась в финал
© НОК Узбекистана
Бронзовые медали завоевали вышедшие в полуфинал представительницы Узбекистана Фарзона Фозилова (-48 кг), Сабина Бобокулова (-50 кг) и Феруза Казакова (-52 кг).
© НОК УзбекистанаНиш-2025: Навбахор Хамидова пробилась в финал
Ниш-2025: Навбахор Хамидова пробилась в финал
© НОК Узбекистана
-48 кг: Фарзона Фозилова - Юлия Чумгалакова (Россия) 0:5
-50 кг: Сабина Бобокулова - Ху Меийи (Китай) 0:4
-52 кг: Феруза Казакова - Панг Чол Ми (КНДР) 0:5
-66 кг: Навбахор Хамидова - Альбина Молдажанова (Россия) 4:3
8 декабря 2024, 11:05