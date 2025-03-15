https://uz.sputniknews.ru/20250315/nish-2025-uzbekistanka-probilas-v-final-chempionata-mira-po-boksu-sredi-jenschin-v-serbii-48421171.html

Исторический результат: узбекистанка прошла в финал чемпионата мира по боксу в Сербии

Исторический результат: узбекистанка прошла в финал чемпионата мира по боксу в Сербии

Sputnik Узбекистан

Впервые среди отечественных спортсменок, Навбахор Хамидова, выступавшая в весовой категории - 66 кг, удостоилась путевки в финал ЧМ.

2025-03-15T14:20+0500

2025-03-15T14:20+0500

2025-03-15T14:46+0500

бокс

сербия

узбекистан

спорт

чемпионат мира по боксу

финал

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Представительницы Узбекистана зафиксировали очередной исторический результат на чемпионате мира по женскому боксу в сербском Нише, сообщил Национальный олимпийский комитет.Навбахор Хамидова, выступающая в весовой категории до 66 кг, стала первой женщиной-боксером из Узбекистана, вышедшей в финал чемпионата мира.Бронзовые медали завоевали вышедшие в полуфинал представительницы Узбекистана Фарзона Фозилова (-48 кг), Сабина Бобокулова (-50 кг) и Феруза Казакова (-52 кг).

https://uz.sputniknews.ru/20241208/skolko-uzbekistanok-vyshli-v-final-chempionata-azii-2024-po-boksu-47008869.html

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