https://uz.sputniknews.ru/20250315/shavkat-mirziyoev-provel-vstrechu-s-predsedatelem-gosdumy-rf-48417228.html

Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Госдумы РФ – о чем говорили

Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Госдумы РФ – о чем говорили

Sputnik Узбекистан

Рассмотрены актуальные вопросы узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

2025-03-15T09:35+0500

2025-03-15T09:35+0500

2025-03-15T09:35+0500

шавкат мирзиёев

вячеслав володин

парламент

встреча

узбекистан

россия

сотрудничество

госдума рф

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0e/48415329_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_c6b2226937243e7ab7ac4b0b5ba37fe0.jpg

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание стороны уделили расширению межпарламентского взаимодействия "в целях контроля за практической реализацией договоренностей и соглашений, принятых в ходе государственного визита Президента России в Узбекистан в мае прошлого года".Глава республики поддержал важность тщательной подготовки второго заседания Межпарламентской комиссии и его проведения в Узбекистане с широким подключением регионов двух стран.Также стороны отметили необходимость активного участия парламентов в поддержке и ускорении приоритетных проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также совместных программ в сфере трудовой миграции и культурно-гуманитарного обмена.

https://uz.sputniknews.ru/20250314/nuriddin-ismoilov-vyacheslav-volodin-vstrecha-tashkent-48387803.html

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев володин встреча парламент встреча председатель госдума рф