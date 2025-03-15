https://uz.sputniknews.ru/20250315/shavkat-mirziyoev-provel-vstrechu-s-predsedatelem-gosdumy-rf-48417228.html
Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Госдумы РФ – о чем говорили
Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Госдумы РФ – о чем говорили
Sputnik Узбекистан
Рассмотрены актуальные вопросы узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
2025-03-15T09:35+0500
2025-03-15T09:35+0500
2025-03-15T09:35+0500
шавкат мирзиёев
вячеслав володин
парламент
встреча
узбекистан
россия
сотрудничество
госдума рф
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание стороны уделили расширению межпарламентского взаимодействия "в целях контроля за практической реализацией договоренностей и соглашений, принятых в ходе государственного визита Президента России в Узбекистан в мае прошлого года".Глава республики поддержал важность тщательной подготовки второго заседания Межпарламентской комиссии и его проведения в Узбекистане с широким подключением регионов двух стран.Также стороны отметили необходимость активного участия парламентов в поддержке и ускорении приоритетных проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также совместных программ в сфере трудовой миграции и культурно-гуманитарного обмена.
https://uz.sputniknews.ru/20250314/nuriddin-ismoilov-vyacheslav-volodin-vstrecha-tashkent-48387803.html
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мирзиёев володин встреча парламент встреча председатель госдума рф
мирзиёев володин встреча парламент встреча председатель госдума рф
Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Госдумы РФ – о чем говорили
Рассмотрены актуальные вопросы узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
"В начале встречи высокий гость передал Мирзиёеву искренние приветствия и наилучшие пожелания от Президента Российской Федерации Владимира Путина", – говорится в сообщении.
Особое внимание стороны уделили расширению межпарламентского взаимодействия "в целях контроля за практической реализацией договоренностей и соглашений, принятых в ходе государственного визита Президента России в Узбекистан в мае прошлого года".
Глава республики поддержал важность тщательной подготовки второго заседания Межпарламентской комиссии и его проведения в Узбекистане с широким подключением регионов двух стран.
Также стороны отметили необходимость активного участия парламентов в поддержке и ускорении приоритетных проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также совместных программ в сфере трудовой миграции и культурно-гуманитарного обмена.