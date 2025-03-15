В Узбекистане отметят 1155-летие со дня рождения Имама Матуриди – постановление
10:50 15.03.2025 (обновлено: 11:30 15.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
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Будет снят художественно-публицистический фильм, раскрывающий современное значение жизненного пути и многогранного научного наследия Имама Матуриди.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Узбекистане широко отметят 1155-летие со дня рождения великого мыслителя и ученого Имама Матуриди. Об этом сообщила пресс-служба президента.
"Решение принято в целях стимулирования всестороннего глубокого изучения назидательного жизненного пути и богатого научно-духовного наследия великого нашего соотечественника, выдающегося мыслителя, внесшего огромный вклад в развитие исламских наук, ученого науки калям Имама Абу Мансура Матуриди, широкой пропаганды среди народа и мировой общественности свойственных учению матуридизма принципов великодушия и умеренности, воспитания молодежи в духе любви к Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей", – говорится в документе.
К этой дате утверждена Программа мер по достойному празднованию на высоком уровне 1155-летия со дня рождения Имама Матуриди в соответствии с авторитетом и статусом ученого в исламском мире.
Что предусмотрено:
проведение в апреле 2025 года в городе Самарканде международной научно-практической конференции на тему "Матуридизм – учение великодушия, умеренности и просветительства";
проведение научного конкурса по учению матуридизма среди зарубежных исследователей, организацию с участием его победителей культурно-просветительских встреч и семинаров-тренингов в Узбекистане;
издание академических переводов с научными комментариями на узбекском и иностранных языках произведений Имама Матуриди "Таъвилот ал-Куръон" и "Китоб ат-тавхид" и источников касательно учения матуридизма;
выпуск в обращение памятных сувениров, посвященных 1155-летию со дня рождения Имама Матуриди, а также создание серии почтовых марок, календарей и других наглядных средств информации, освещающих жизнь и научное наследие великого мыслителя;
создание художественно-публицистического фильма, раскрывающего современное значение жизненного пути и многогранного научного наследия Имама Матуриди;
организацию в Самаркандской области выставки редких рукописей произведений, печатных изданий и книг, посвященных жизни, научному и творческому наследию Имама Матуриди и ученых, осуществлявших деятельность в направлении учения матуридизма;
реконструкцию и благоустройство комплекса Абу Мансура Матуриди в городе Самарканде.