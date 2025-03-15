https://uz.sputniknews.ru/20250315/uzbekistan-1155-letie-so-dnya-rojdeniya-imama-maturidi-48417857.html

В Узбекистане отметят 1155-летие со дня рождения Имама Матуриди – постановление

В Узбекистане отметят 1155-летие со дня рождения Имама Матуриди – постановление

Sputnik Узбекистан

Будет снят художественно-публицистический фильм, раскрывающий современное значение жизненного пути и многогранного научного наследия Имама Матуриди.

2025-03-15T10:50+0500

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культура

постановление

самарканд

узбекистан

узбекские ученые

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Узбекистане широко отметят 1155-летие со дня рождения великого мыслителя и ученого Имама Матуриди. Об этом сообщила пресс-служба президента.К этой дате утверждена Программа мер по достойному празднованию на высоком уровне 1155-летия со дня рождения Имама Матуриди в соответствии с авторитетом и статусом ученого в исламском мире. Что предусмотрено:

https://uz.sputniknews.ru/20250104/v-uzbekistane-otmetyat-den-rojdeniya-maxmudxodji-bexbudi-47431450.html

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фильм научное наследия имам матуриди узбекистан культура