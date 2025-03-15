В Казани обсудили вопросы обеспечения конкуренции на фармацевтических рынках – ЕЭК
17:55 15.03.2025 (обновлено: 18:01 15.03.2025)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФармацевтическая фабрика на востоке Дамаска в районе Баб аль Шарки
© Sputnik / Михаил Воскресенский/
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Сотрудники конкурентных органов стран Евразийского экономического союза, СНГ, а также КНР, Индонезии, Турции, Египта, ЮАР и Мьянмы поделились опытом совершенствования национального законодательства, рассмотрения дел по нарушениям правил конкуренции в фармсекторе.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Представители блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии в Казани приняли участие в международном круглом столе "Развитие конкуренции на фармацевтических рынках", сообщает пресс-служба ЕЭК.
В ходе мероприятия участники обсудили правовые нормы в области конкуренции и патентного законодательства на рынке лекарственных препаратов, вопросы принудительного лицензирования, нарушений антимонопольного законодательства на рынках лекарств и медизделий, меры реагирования, лучшие практики, гоззакупки в секторе здравоохранения, а также тему борьбы со сговорами на торгах.
"Сотрудники конкурентных органов стран Евразийского экономического союза, СНГ, а также КНР, Индонезии, Турции, Египта, ЮАР и Мьянмы поделились опытом совершенствования национального законодательства, рассмотрения дел по нарушениям правил конкуренции в фармацевтическом секторе. В дискуссии приняли участие представители научных кругов и фармкомпаний", – отметили в ЕЭК.
© Пресс-служба ЕЭКВ Казани обсудили вопросы обеспечения конкуренции на фармацевтических рынках
В Казани обсудили вопросы обеспечения конкуренции на фармацевтических рынках
© Пресс-служба ЕЭК
Вместе с тем делегация Комиссии приняла участие в заседании Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств СНГ: "Практическое применение рекомендаций, содержащихся в докладах о состоянии конкуренции на товарных рынках лекарственных средств и медицинских изделий".
"Комиссия при рассмотрении признаков нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС, в том числе на фармацевтических рынках, учитывает особенности национального и наднационального регулирования этой сферы", – отметила директор Департамента конкурентной политики и политики в области госзакупок ЕЭК Жанар Адикова.
Также состоялось заседание Рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции на фармацевтических рынках.