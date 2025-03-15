https://uz.sputniknews.ru/20250315/v-kazani-obsudili-voprosy-konkurentsii-na-farmatsevticheskix-rynkax-48422635.html

В Казани обсудили вопросы обеспечения конкуренции на фармацевтических рынках – ЕЭК

В Казани обсудили вопросы обеспечения конкуренции на фармацевтических рынках – ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Сотрудники конкурентных органов стран Евразийского экономического союза, СНГ, а также КНР, Индонезии, Турции, Египта, ЮАР и Мьянмы поделились опытом совершенствования национального законодательства, рассмотрения дел по нарушениям правил конкуренции в фармсекторе.

2025-03-15T17:55+0500

2025-03-15T17:55+0500

2025-03-15T18:01+0500

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Представители блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии в Казани приняли участие в международном круглом столе "Развитие конкуренции на фармацевтических рынках", сообщает пресс-служба ЕЭК.В ходе мероприятия участники обсудили правовые нормы в области конкуренции и патентного законодательства на рынке лекарственных препаратов, вопросы принудительного лицензирования, нарушений антимонопольного законодательства на рынках лекарств и медизделий, меры реагирования, лучшие практики, гоззакупки в секторе здравоохранения, а также тему борьбы со сговорами на торгах.Вместе с тем делегация Комиссии приняла участие в заседании Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств СНГ: "Практическое применение рекомендаций, содержащихся в докладах о состоянии конкуренции на товарных рынках лекарственных средств и медицинских изделий".Также состоялось заседание Рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции на фармацевтических рынках.

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