https://uz.sputniknews.ru/20250316/pochemu-vodu-luchshe-pit-v-pervoy-polovine-dnya-48425184.html
Врач: почему воду лучше пить в первой половине дня
Врач: почему воду лучше пить в первой половине дня
Sputnik Узбекистан
Четких рекомендаций по времени потребления жидкости нет, но есть общие правила
2025-03-16T22:03+0500
2025-03-16T22:03+0500
2025-03-16T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
питьевая вода
сон
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Рекомендуется выпивать большую часть воды в течение дня, чтобы избежать нагрузки на почки перед сном, кроме того, питье в первой половине дня активизирует обмен веществ и улучшает гидратацию организма, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.При этом, по ее словам, небольшое количество воды перед сном (около 100-200 миллилитров) допустимо, особенно если человек испытывает жажду или проводит ночь в сухом помещенииВрач пояснила, что питье воды и прием пищи в первой половине дня помогают активизировать обмен веществ, улучшить гидратацию организма, особенно после ночного периода, а также предотвратить ночные позывы к мочеиспусканию, которые могут нарушить сон.Однако утверждение, что вода или пища лучше усваиваются до 17 часов, не совсем корректно. Процессы усвоения воды и питательных веществ зависят от многих факторов, включая состояние ЖКТ, а не только от времени, добавила она.
https://uz.sputniknews.ru/20250314/simptomy-vesennego-gipovitaminoza-48385542.html
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мнение эксперта, питьевая вода, сон
мнение эксперта, питьевая вода, сон
Врач: почему воду лучше пить в первой половине дня
Четких рекомендаций по времени потребления жидкости нет, но есть общие правила.
Рекомендуется выпивать большую часть воды в течение дня, чтобы избежать нагрузки на почки перед сном, кроме того, питье в первой половине дня активизирует обмен веществ и улучшает гидратацию организма, сообщает
РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.
"Четких рекомендаций по времени потребления жидкости нет, но есть общие правила. Так, большую часть воды лучше выпивать в течение дня, чтобы избежать нагрузки на почки перед сном. Последний прием значительного объема жидкости рекомендуется за один-два часа до сна", — рассказала специалист.
При этом, по ее словам, небольшое количество воды перед сном (около 100-200 миллилитров) допустимо, особенно если человек испытывает жажду или проводит ночь в сухом помещении
Врач пояснила, что питье воды и прием пищи в первой половине дня помогают активизировать обмен веществ, улучшить гидратацию организма, особенно после ночного периода, а также предотвратить ночные позывы к мочеиспусканию, которые могут нарушить сон.
Однако утверждение, что вода или пища лучше усваиваются до 17 часов, не совсем корректно. Процессы усвоения воды и питательных веществ зависят от многих факторов, включая состояние ЖКТ, а не только от времени, добавила она.