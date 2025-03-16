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https://uz.sputniknews.ru/20250316/senat-oliy-majlisa-soberetsya-na-plenarnoe-zasedanie-48425538.html
Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке
Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке
Sputnik Узбекистан
Вопросы, которые рассмотрят парламентарии, послужат дальнейшему укреплению правовых основ проводимой в стране работы по обеспечению чести и достоинства, прав и свобод человека
2025-03-16T11:00+0500
2025-03-16T11:00+0500
сенат олий мажлиса узбекистана
заседание
законодательство
общество
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве пятого пленарного заседания верхней палаты парламента 17 марта 2025 года.Оно пройдет с использованием видеоконференцсвязи, сенаторы рассмотрят ряд вопросов.В их числе задачи, стоящие перед Сенатом Олий Мажлиса и местными Кенгашами народных депутатов, исходя из приоритетных направлений, определенных президентом Узбекистана на заседании Национального совета по противодействию коррупции.Повестка дня заседания включает законы об утверждении Водного кодекса, страховании сельскохозяйственных рисков, совершенствовании системы удовлетворения требований кредиторов, обеспеченных залогом.Также парламентарии рассмотрят законы, направленные на дальнейшее развитие ювелирной промышленности, повышение эффективности использования общественного транспорта. усиление гарантий деятельности судов и прав и свобод граждан, предупреждение случаев применения пыток в отношении заключенных под стражу.Кроме того, члены верхней палаты заслушают доклады Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмана) и Уполномоченного по правам ребенка (Детского омбудсмана) о деятельности в 2024 году.В повестку дня пленарного заседания включен ряд вопросов, касающихся ратификации международных договоров, результатов парламентского запроса, направленного в правительство по некоторым вопросам трудовой деятельности в порядке самозанятости.Вопросы, которые рассмотрят на пленарном заседании, послужат дальнейшему укреплению правовых основ проводимой в стране работы по обеспечению чести и достоинства, прав и свобод человека, добавили в пресс-службе.
https://uz.sputniknews.ru/20250305/mirziyoyev-borba-korruptsiyey-initsiativy-48256984.html
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сенат олий мажлиса узбекистана, заседание, законодательство, общество
сенат олий мажлиса узбекистана, заседание, законодательство, общество

Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке

11:00 16.03.2025
© Сенат Олий Мажлиса Закон "Об электроэнергетике" одобрен в новой редакции
Закон Об электроэнергетике одобрен в новой редакции - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2025
© Сенат Олий Мажлиса
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Вопросы, которые рассмотрят парламентарии, послужат дальнейшему укреплению правовых основ проводимой в стране работы по обеспечению чести и достоинства, прав и свобод человека.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о созыве пятого пленарного заседания верхней палаты парламента 17 марта 2025 года.
Оно пройдет с использованием видеоконференцсвязи, сенаторы рассмотрят ряд вопросов.
В их числе задачи, стоящие перед Сенатом Олий Мажлиса и местными Кенгашами народных депутатов, исходя из приоритетных направлений, определенных президентом Узбекистана на заседании Национального совета по противодействию коррупции.
Повестка дня заседания включает законы об утверждении Водного кодекса, страховании сельскохозяйственных рисков, совершенствовании системы удовлетворения требований кредиторов, обеспеченных залогом.
Также парламентарии рассмотрят законы, направленные на дальнейшее развитие ювелирной промышленности, повышение эффективности использования общественного транспорта. усиление гарантий деятельности судов и прав и свобод граждан, предупреждение случаев применения пыток в отношении заключенных под стражу.
Кроме того, члены верхней палаты заслушают доклады Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмана) и Уполномоченного по правам ребенка (Детского омбудсмана) о деятельности в 2024 году.
В повестку дня пленарного заседания включен ряд вопросов, касающихся ратификации международных договоров, результатов парламентского запроса, направленного в правительство по некоторым вопросам трудовой деятельности в порядке самозанятости.
Вопросы, которые рассмотрят на пленарном заседании, послужат дальнейшему укреплению правовых основ проводимой в стране работы по обеспечению чести и достоинства, прав и свобод человека, добавили в пресс-службе.
Состоялось заседание Национального совета по противодействию коррупции - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2025
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