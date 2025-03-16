https://uz.sputniknews.ru/20250316/uzbekistan-kazaxstan-tovarooborot-do-2030-goda-do-10-mlrd--48428019.html

Узбекистан и Казахстан доведут товарооборот до 2030 года до $10 млрд

Узбекистан и Казахстан доведут товарооборот до 2030 года до $10 млрд

Sputnik Узбекистан

Стороны подписали соответствующую программу.

2025-03-16T14:30+0500

2025-03-16T14:30+0500

2025-03-16T14:30+0500

узбекистан

казахстан

торговля

товарооборот

инвестиции

экспорт

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Узбекистан и Казахстан подписали в программу по доведению товарооборота между странами до $10 млрд до 2030 года, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.Глава узбекистанского ведомства Лазиз Кудратов и министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев обсудили ход реализации текущих двусторонних договоренностей и дальнейшие шаги по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.По данным пресс-службы, в 2024 году объем товарооборота между странами достиг почти $4,3 млрд, при этом наблюдался рост экспорта узбекских продовольственных товаров, текстильной продукции, цветных металлов, химической продукции и пластмассовых изделий.Кудратов также высоко оценил открытие павильона казахстанской продукции в международном торговом центре “Термез”, состоявшееся в рамках визита Шаккалиева, выразив уверенность в успешной работе павильона и большом интересе к нему со стороны афганского бизнеса.Речь шла и о расширении спектра инвестиционного взаимодействия. В Узбекистане действуют 1 042 предприятия с казахским капиталом, большинство из них заняты в сферах оптовой и розничной торговли, оказании IT-услуг, строительстве, финансовой и страховой деятельности, операциях с недвижимым имуществом.В Казахстане зарегистрировано более 4,5 тыс. компаний с узбекским капиталом.Стороны договорились расширить механизмы системной поддержки предпринимателей на взаимной основе.

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