Узбекистан и Казахстан доведут товарооборот до 2030 года до $10 млрд
© МИПТ В МИПТ "сверили часы" по торговому и инвестиционному сотрудничеству с Казахстаном
© МИПТ
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Стороны подписали соответствующую программу.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Узбекистан и Казахстан подписали в программу по доведению товарооборота между странами до $10 млрд до 2030 года, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.
Глава узбекистанского ведомства Лазиз Кудратов и министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев обсудили ход реализации текущих двусторонних договоренностей и дальнейшие шаги по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.
© МИПТ В МИПТ "сверили часы" по торговому и инвестиционному сотрудничеству с Казахстаном
В МИПТ "сверили часы" по торговому и инвестиционному сотрудничеству с Казахстаном
© МИПТ
"По итогам встречи стороны подписали программу по доведению товарооборота между странами до 10 миллиардов долларов до 2030 года и утвердили график взаимных визитов глав регионов Узбекистана и Казахстана в 2025 году", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в 2024 году объем товарооборота между странами достиг почти $4,3 млрд, при этом наблюдался рост экспорта узбекских продовольственных товаров, текстильной продукции, цветных металлов, химической продукции и пластмассовых изделий.
"Сторонами подтверждена готовность к принятию комплекса мероприятий по наращиванию объемов, устранению барьеров и улучшению условий для взаимных поставок продукции", - отмечается в сообщении.
Кудратов также высоко оценил открытие павильона казахстанской продукции в международном торговом центре “Термез”, состоявшееся в рамках визита Шаккалиева, выразив уверенность в успешной работе павильона и большом интересе к нему со стороны афганского бизнеса.
Речь шла и о расширении спектра инвестиционного взаимодействия. В Узбекистане действуют 1 042 предприятия с казахским капиталом, большинство из них заняты в сферах оптовой и розничной торговли, оказании IT-услуг, строительстве, финансовой и страховой деятельности, операциях с недвижимым имуществом.
В Казахстане зарегистрировано более 4,5 тыс. компаний с узбекским капиталом.
© МИПТ В МИПТ "сверили часы" по торговому и инвестиционному сотрудничеству с Казахстаном
В МИПТ "сверили часы" по торговому и инвестиционному сотрудничеству с Казахстаном
© МИПТ
Стороны договорились расширить механизмы системной поддержки предпринимателей на взаимной основе.